Leserbriefe Lesermeinungen zu Russlands Gebaren Gedanken im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine 22.03.2022, 17.05 Uhr

Kaum haben wir uns also einigermassen von der Pandemie erholt, folgt bereits der nächste Schock: Krieg in der Ukraine. Diktator und «Möchtegern-Zar» Putin überfällt die Ukraine und legt ohne Rücksicht auf Verluste ganze Städte in Schutt und Asche. Was nützen diesem Despoten zerbombte Städte, wenn er diese dann wieder aufbauen muss? Und wer trägt dann die Kosten? Natürlich nicht Putin selbst oder seine getreuen Oligarchen! Und nochmals blutet die traumatisierte Bevölkerung. Wie krank ist das denn? Die Bevölkerung in Russland erfährt dank den gezielten Falschinformationen vom grässlichen Krieg nichts und glaubt natürlich dem irren Kriegsherrn ungeprüft. Die Menschen wollen ja nicht für 15 Jahre in den Knast, wenn sie sich gegen Putin auflehnen.

Doch was ist zu tun? Wirkungsvolle Sanktionen sind bestimmt das eine, direkte Hilfe und Solidarität das andere. Dies alles ist überwältigend. Man könnte natürlich auch die Klitschko-Brüder in den Kreml schicken: Die sollten dann den Hausherrn mal so richtig vermöbeln und ihm einen gehörigen Denkzettel verpassen. Trotz seinem Schwarzen Gürtel würde Putin ohne Zweifel bereits vor Ende der ersten Runde das Handtuch werfen. So geht das! Man könnte lachen, wenn es nicht so tragisch wäre.

Na ja, und dann gibt’s hierzulande noch die selbst ernannten «Putin-Versteher» (wie etwa Köppel und einige seiner SVP-Kumpels), die zwar den Krieg grundsätzlich ablehnen, aber Putin oder auch Trump irgendwie dennoch gewisse Sympathien entgegenbringen. Das soll mal einer verstehen!

Zu wünschen ist nur, dass möglichst bald wieder die Vernunft obsiegt und dem Krieg ein Ende gesetzt wird: Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Hans Giger, Edlibach

Es ist eigentlich klar, weshalb Roger Köppel wütend ist: Putin attackiert mit seinem Krieg ja auch Europa, und Köppel handelt nach dem Motto: Jeder Feind der EU ist automatisch mein Freund. So einfach ist das doch. Und dann kommt noch die neue Deutung von SVP-Vertretern: Sie verstehen Putin.

Werner Schäfer, Cham