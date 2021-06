Leserbriefe Lesermeinungen zum CO2-Gesetz Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni Erich Schmidiger, Klimastreik Zug, Baar 08.06.2021, 15.03 Uhr

Der Klimastreik Zug stellt sich in der Abstimmung hinter das CO2-Gesetz. Es braucht ein Ja, um die Klimapolitik nicht weiter zu blockieren. Gleichzeitig muss jedoch der Druck erhöht werden, dass mit der gewonnen Kapazität der Wandel #systemchange angegangen wird, welcher notwendig ist, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Die Schweiz hat sich am Buffet des CO2-Verbrauchs schon übermässig bedient. Um die Ziele zu erreichen, steht aber nur noch ein bestimmtes CO2-Budget zur Verfügung. Um möglichst nah an plus 1,5 Grad Erhitzung zu bleiben, reicht dieses bei einem «Weiter so» momentan noch für sechseinhalb Jahre! Aus Gründen der #Klimagerechtigkeit steht anderen, weniger entwickelten Ländern gemäss dem Pariser Vertrag mehr Restausstoss zu! Deshalb muss unser Schweizer Beitrag grösser und entschlossener sein. Auch und gerade, weil wir es uns leisten können!

1979 schrieb die FDP auf ihre Wahlplakate: «Mehr Freiheit, weniger Staat». Sie erzielte damit ihr bestes Ergebnis seit Jahrzehnten. Nie mehr konnte sie es überbieten.

Heute, über 40 Jahre später, lebt die FDP dieses alte Erfolgsmotto nicht mehr. Sie baut den Staat aus, wo sie nur kann. Dies zeigt sich etwa in der Ja-Parole zum CO2-Gesetz sehr deutlich. Zur Umsetzung des CO2-Gesetzes braucht es eine 171 Seiten lange Verordnung mit 261 Artikeln. Ein Bürokratiemonster sondergleichen. Mehr Regulierung. Mehr Staat. Wie man als FDP dies gut finden kann, ist mir ein Rätsel.

FDP-Wähler kann ich nur ermuntern, ihrem einstigen Erfolgsmotto treu zu bleiben, das CO2-Gesetz zu versenken und der SVP beizutreten. «Mehr Freiheit, weniger Staat» – ein Grundsatz, den die SVP nämlich bis heute konsequent und allen Widerständen zum Trotz mit Überzeugung lebt.

Vreni Althaus, Rotkreuz

Die Gegner der Agrarinitiativen – unter anderem die SVP – streichen das Argument der einheimisch produzierten Lebensmittel und der damit verbundenen Arbeitsplätze besonders hervor. Der Lebensmittel-Import führe zu Abhängigkeit vom Ausland und verschlechtere wegen der Transporte die Umweltbilanz. Da müsste es eigentlich logisch sein, dass sich die gleichen Kreise mit ebenso grossem Eifer für das CO2-Gesetz einsetzen. Ist es aber leider nicht. Obwohl wir durch den ungebremsten Verbrauch von Heizöl und Benzin weiterhin von ausländischen Erdölkonzernen abhängig sind. Unser Geld begünstigt zweifelhafte Regierungen und hält veralteten Technologien am Leben.

Wie viel besser ist doch, hier in der Schweiz in eine saubere Energieversorgung zu investieren und dadurch hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Dies hat eine breite Allianz zukunftsorientierter Schweizer Wirtschaftsverbände erkannt, weshalb sie alle das CO2-Gesetz unterstützen. Mit dem CO2-Gesetz reduzieren wir unsere Abhängigkeit vom Ausland. Dass die SVP das nicht erkennt, ist unverständlich – und mit Bezug auf die Lebensmittelproduktion inkonsequent.

André Guntern, Präsident Alternative – die Grünen Baar, Baar

Wenn unsere Nachkommen nicht in einer Welt leben sollen, die mit allen Konsequenzen mindestens 2 Grad (in der Schweiz 4 Grad) wärmer sein wird, ist das CO2-Gesetz der dringende Beitrag dazu. Die letzten 30 Jahre haben gezeigt, wie wenig wir mit freiwilligen Massnahmen erreicht haben. Wir haben keine Zeit mehr, nach Lösungen zu suchen, mit der alle zufrieden sind, abgesehen davon, dass es diese gar nicht gibt. Ich verstehe nicht, mit welch fadenscheinigen Argumenten man dieses Gesetz verhindern will. Stimmen Sie deshalb Ja, die Zukunft wird Ihnen recht geben.

Gerhard Berner, Zug

Aus liberaler Sicht stellt das CO2-Gesetz, das am 13. Juni zur Abstimmung gelangt, eine Herausforderung dar. Die Linke und die Rechte machen es sich einfach: Sie loben das Gesetz in den Himmel respektive verdammen es in Bausch und Bogen. Der liberale Geist prüft es zuerst einmal im Detail und schaut, ob es sich mit einer liberalen, offenen Politik deckt. Unliberal wäre, einfach irgendwelche Forderungen in den Raum zu stellen. Eine liberale Politik versucht auf transparente Art und Weise, mit smarten und unkomplizierten Förderungs- und Lenkungsmassnahmen die Ziele zu erreichen und dabei das Verursacherprinzip zu berücksichtigen. Das ist, auch dank dem Input liberaler Kreise im Parlament, gut gelungen. Die Schweiz wird grüner, nicht per Dekret, sondern dadurch, dass die Investitionen entsprechend gelenkt werden. Fazit: Aus liberaler Sicht kann dem CO2-Gesetz zugestimmt werden.

Tao Gutekunst, Präsident FDP Cham, Hagendorn

Wenn nur noch «die Reichen» Auto fahren, so reduziert sich der Autoverkehr um 80 bis 90 Prozent. Circa 10 Millionen Tonnen CO2 würden pro Jahr weniger ausgestossen. Es ist nicht ganz klar, warum das Gesetz dann gleichzeitig «nutzlos» sein soll. Das CO2-Gesetz wird die Umweltprobleme nicht alleine lösen, ist aber ein Schritt dazu und sendet ein Signal eines fortschrittlichen Landes. Ein Land, in dem hoffentlich auch in einigen Jahrzehnten das Sünneli noch über einer schönen Landschaft mit ein paar Gletschern aufgehen wird.

Reto Gysin, Zug