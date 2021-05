LESERBRIEFE Lesermeinungen zur Abstimmung vom 13. Juni Zum Gesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) 27.05.2021, 15.30 Uhr

Im Vorfeld zu den kommenden Abstimmungen wird für die Klimareligion in zunehmendem Masse missioniert, um das unsoziale CO2-Gesetz zu retten. Es zeichnet sich in den Reihen der aktiven FDP Politiker, wie auch ehemaligen Mandatsträger, ein intensives Schwadronieren über Liberalismus ab. Sie aber reden in Tat und Wahrheit dem etatistischen umverteilerischen Sozialismus und Fiskalismus (=Keynesianismus) das Wort. Dieser Zynismus ist kaum zu überbieten. Es seien ihnen doch die Schriften der Begründer des Liberalismus, der mit John Locke beginnt aber vor allem in den Gedanken der Nobelpreisträger Friedman und Hayek den Niederschlag finden, zur Lektüre empfohlen, um den Inhalt des Liberalismus zu verstehen. F. A. Hayek warnt vor liberaler Phraseologie zur Verteidigung unsozialer Privilegien. Er stellt fest, dass die Ermächtigung darauf hinausläuft, dass eine Amtsstelle Befugnis für willkürliche Entscheide erhält und das Verordnungsrecht immer mehr um sich greift. Das genannte Verursacherprinzip steht im diametralen Gegensatz zum, von der FDP beschworenen, Gemeinsinn. Eine Familie kann den Heizölverbrauch der Mietwohnung nicht beeinflussen, muss aber mitbezahlen.