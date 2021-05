Leserbriefe Lesermeinungen zur Trinkwasser- und zur Pestizidinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni 31.05.2021, 14.21 Uhr

Eine Frage, die mich schon die ganze Zeit beschäftigt: Weshalb bezeichnet die Abstimmungskampagne der Agrarlobby die Trinkwasserinitiative als Agrarinitiative? Die Antwort liegt auf der Hand: Die erschütternde Tatsache, dass in der Schweiz bereits jetzt mehr als eine Million Menschen pestizidbelastetes Trinkwasser trinken müssen, kann nicht wegdiskutiert werden und betrifft die gesamte schweizerische Landwirtschaft. Das Problem ist nicht nur weit weg im Mittelland existent, sondern auch im Kanton Zug sind diverse Quellen und Wasservorkommen stark und langfristig durch Nitrate oder Pestizide wie Chlorothalonil unbrauchbar geworden. Diese Angaben stammen nicht aus dubiosen Quellen, wie oft zu lesen ist, sondern können den Geschäftsberichten der WWZ der Jahre 2019 und 2020 entnommen werden. Wenn also eine Sachlage derart bedrohlich und erdrückend ist, kann nur noch die Ablenkung vom Kernthema helfen. Unzählige Varianten und Worst-Case-Szenarien über die Umsetzung der Trinkwasserinitiative werden herumgeboten. Die Ablenkungen sollen uns vermitteln, dass die schweizerische Landwirtschaft bedroht sei – was völlig falsch ist.

Es geht um unser Trinkwasser, welches meine Familie und ich auch morgen noch ab dem Wasserhahn trinken will. Am 13. Juni stimmen wir nicht über eine Agrarinitiative, sondern über die Trinkwasserinitiative ab. Ich stimme Ja.

Diego Benz, Baar

Man benutzt ein demokratisches Instrument (Initiativrecht), damit es zu einer Volksabstimmung kommt, setzt einen entsprechenden Initiativtext auf und sammelt damit die nötigen Unterschriften. Die Initianten haben anscheinend gemerkt, dass ihr Abstimmungstext oberflächlich und nicht durchdacht abgefasst ist. Darum wird jetzt in der heissen Schlussphase des Abstimmungskampfes dieser Text in zentralen Elementen komplett uminterpretiert! Das ist eine Irreführung aller, die ihre Unterschrift dazu abgegeben hatten. Zudem führt es zu einer Verunsicherung der Stimmberechtigten, die am 13. Juni darüber abstimmen werden, und es ist eine grobe Verletzung unserer demokratischen Grundrechte! Die Aussage von gewissen Exponenten, «es wird ja dann sowieso nicht so umgesetzt», ist eine vorsätzliche Missachtung der Volksentscheide und kommt einer Bananenrepublik ähnlich. Jetzt können die Stimmberechtigten selber wählen, wem sie mehr Vertrauen: den betroffenen Bauernfamilien oder den wankelmütigen Initianten.

Franz und Andrea Iten, Oberwil

Die Schweizer Landwirtschaft stehe still. Das hört man oft. Dabei zeigen Berichte des Bundesamts für Umwelt, dass 75 Prozent unseres konsumbedingten Umweltabdruckes im Ausland anfällt. Und das bei einer Selbstversorgung von ca. 58 Prozent. Das zeigt, dass die einheimischen Bauernfamilien nach wie vor weltweiten Vorbildcharakter haben. Die Landwirtschaft hat zwei Aufgaben: Die Produktion von Lebensmitteln und die Pflege des Kulturlandes, was die Förderung der Biodiversität und die Gesunderhaltung der Böden, Gewässer, Flora und Fauna beinhaltet. Auf diese beiden Aufgaben können wir definitiv nicht verzichten. Wenn sie die mit viel mehr Aufwand und Kosten produzierten Lebensmittel nicht verkaufen können, weil alle stattdessen billigere Importprodukte kaufen, haben sie keine Zukunft. Wir können unseren Bauern vertrauen. Sie betreiben eine sehr nachhaltige Landwirtschaft und arbeiten stetig an weiteren Verbesserungen. Und weil das Parlament gerade erst das weltweit strengste Pestizidgesetz verabschiedet hat, können wir guten Gewissens zweimal Nein stimmen.

Peter Rust, Kantonsrat CVP, Walchwil

Die Konsumentinnen und Konsumenten können entscheiden, wie produziert wird. Die Bauern können frei entscheiden: Entweder verzichten sie auf Pestizide, Antibiotika, Hormone usw. und halten Mensch und Umwelt sauber oder sie verzichten auf Direktzahlungen. Niemand muss die Produktion ändern oder einstellen. Was nicht geht, ist, die Umwelt übermässig zu belasten und gleichwohl Direktzahlungen zu beziehen. Die Konsumenten entscheiden schliesslich, ob sie die umwelt- freundlicheren, etwas teureren Lebensmittel kaufen oder die Vergiftung der Umwelt gutheissen. Die bürgerliche Politik wollte in den letzten 50 Jahren keine gesunde Landwirtschaft einführen. Sie wird es auch nicht mit den vorgeschlagenen Regelungen des Ständerates erreichen. Der Bundesrat hat 2017 den «Aktionsplan Pflanzenschutzmittel» lanciert, dieser wird nicht kontrolliert, ist daher wirkungslos. Alle Regulierungen, die Vergiftung der Lebensmittel zu stoppen, blieben erfolglos. Deshalb fordert die Initiative ein Verbot synthetischer Pestizide innerhalb einer Übergangsfrist von zehn Jahren. Wir haben die Wahl, zwei grundlegenden Initiativen zuzustimmen, oder weiter mit der Vergiftung von Mensch und Umwelt zu Leben.

Eduard Schaller, Baar

Selbstverständlich ist es auch mir ein Anliegen, dass die Schweizer Bevölkerung mit gesunden und nachhaltig produzierten Lebensmitteln versorgt wird. Der Trinkwasserinitiativtext suggeriert, dass die Direktzahlungen heute in keinem Zusammenhang mit der nachhaltigen Produktion von Lebensmitteln stehen. Dem ist nicht so, denn der Ökologische Leistungsnachweis ÖLN als Bedingung zum Erhalt der Direktzahlungen ist bereits heute relativ streng. Und insbesondere wird heute bereits viel unternommen im Bereich Antibiotika. Der Einsatz von antimikrobiellen Leistungsförderern ist in der Schweiz seit 1997 verboten und die Handhabe von prophylaktischem Antibiotikaeinsatz wurde in den letzten Jahren drastisch verschärft. Dank dieser Massnahmen konnte der Einsatz von Antibiotika seit 2008 um 45 Prozent reduziert werden. Mit der «Strategie Antibiotikaresistenzen Schweiz (StAR)» werden laufend weitere Massnahmen ergriffen, damit der Antibiotikaeinsatz reduziert wird. Diese Fortschritte lassen mich zum Schluss kommen, dass die Initiative im Bereich Antibiotika ein völlig falsches Bild vermittelt. Deshalb Nein zu dieser unehrlichen Initiative.

Weiter kommt auch die Pestizidverbotsinitiative zur Abstimmung, welche den Einsatz von synthetisch hergestelltem Pflanzenschutzmittel verbieten will. In den letzten zwölf Jahren ist der Verkauf von Pflanzenschutzmittel stetig zurückgegangen. So werden seit 2008 40,5 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel für die konventionelle Landwirtschaft verkauft. Die Verkaufsmenge für Herbizide hat sich um 41,7 Prozent reduziert. Im gleichen Zeitraum hat der Verkauf von biologischen Pflanzenschutzmitteln um 54,7 Prozent zugenommen. Das heisst, auch konventionelle Landwirte wenden Pflanzenschutzmittel an, welche im biologischen Anbau zugelassen sind. Die Schweizer Landwirtschaft ist auf Pflanzenschutzmittel angewiesen, um die Wünsche der Konsumenten zu erfüllen. Der Handel und der Endkonsument fordern ständig qualitativ einwandfreie Produkte. Die Schweizer Landwirte produzieren das, was der Markt wünscht. Die Landwirte setzen alternative Massnahmen wie z.B. Verwirrungstechnik durch Pheromone ein, um Schädlinge zu bekämpfen. Bei den Krankheiten sind die alternativen Möglichkeiten jedoch beschränkt. Durch die Annahme dieser Initiative kann es in Zukunft zu massiven Ernteausfällen führen, was schlussendlich zu mehr Importen führen wird. Ist das die Lösung?

Darum sage ich zweimal Nein zu den Agrarinitiativen.

Erika Bütler-Elsener, Präsidentin Zuger Bäuerinnen, Steinhausen

Die Schweizer Landwirtschaftspolitik hat in den letzten Jahren völlig falsche Anreize gesetzt. Sie subventioniert stark den Fleischkonsum. Daher wird viel Futter insbesondere für Hühner und Schweine aus dem Ausland importiert. Einiges davon ist Soja aus Brasilien, wofür grosse Regenwaldflächen gerodet wurden. Somit können mehr Tiere in der Schweiz gehalten werden, als unsere Böden eigentlich hergeben würden. Dies gilt v.a. für Hühner, und mehr Hühner heisst auch mehr Hühnermist. Unsere Grünflächen können diese grossen Mengen Mist nicht zur Gänze aufnehmen. Nun werden Lastwagen mit Hühnermist ins Ausland transportiert, um es loszuwerden. Das ist in meinen Augen ein völlig krankes System. Die Trinkwasserinitiative will dies ändern. Indem nur noch Futter aus der Schweiz und nicht von weither bezogen werden kann, wird dieses verrückte System geändert. Die Angst der Gegner, dass man nur noch Futter vom eigenen Hof nutzen darf, ist unbegründet. Die Initianten sagen, dass mit Annahme der Initiative Futteraustausch zwischen Höfen weiterhin möglich ist, solange es aus der Schweiz kommt. Wird die Initiative angenommen, müssen unsere Parlamentarier in Bern die Gesetze ausarbeiten und werden bestimmt nicht eine strengere Umsetzung vorschreiben. Deshalb sage ich Ja zu den Agrarinitiativen.

Stéphanie Vuichard, Umweltwissenschafterin, Kantonsrätin ALG, Zug