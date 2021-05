Leserbriefe Verschiedene Lesermeinungen zum CO2-Gesetz Zum eidgenössischen Urnengang vom 13. Juni 16.05.2021, 15.06 Uhr

Mit Plakaten gegen das CO 2 -Gesetz wird suggeriert, nur Dummköpfe stimmten der Vorlage zu. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gesetz, das am 13. Juni zur Abstimmung kommt, ist zwar eine reich befrachtete Vorlage. Es wird viel im Detail geregelt, was den Vorteil hat, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht die Katze im Sack kaufen, sondern genau wissen, auf welche Art und Weise die gesetzten Ziele erreicht werden können.

Der CO 2 -Ausstoss soll mit technischen Massnahmen reduziert werden, und diese fördert der Staat mit finanziellen Anreizen. Auf der anderen Seite wird weniger umweltfreundliches Verhalten ebenfalls mit finanziellen Lenkungsmassnahmen beeinflusst. Per Saldo liegt ein ausgewogenes Gesetz vor. Weitsichtige Köpfe stimmen dem CO 2 -Gesetz deshalb zu.

Béatrice Reinhard-Peter, Lindencham

Mit jedem neuen Gesetz und jeder neuen Vorschrift füttern wir unser Bürokratiemonster und es wird immer grösser und grösser. Der Staat will dem Bürger vorschreiben, wie er zu leben hat, schaut aber nicht weit in die Zukunft. Wir werden unsere Atomkraftwerke mittelfristig herunterfahren. Es ist aber höchst unklar, woher zukünftig der Strom für die zahlreichen Elektroautos und Wärmepumpen kommen soll. Wenn das CO 2 -Gesetz durchkommt, werden in einem nächsten Schritt noch deutlich schärfere Massnahmen gefordert, wie Verbote für Verbrennungsmotoren, Fleischkonsum oder hohe Steuern auf «klimaschädliche Produkte». Ich sehe im CO 2 -Gesetz Parallelen zu den zwei extremen Agrar-Initiativen. Ohne sich auch nur einen Gedanken über die Nahrungssicherheit zu machen, will man den Bauern vorschreiben, wie sie ihren Landwirtschaftsbetrieb zu führen haben. Die Bürger werden zur Kasse gebeten und existenzielle Probleme, welche die Agrar-Initiativen mit sich bringen, werden einfach ignoriert. Wir bewegen uns weg von einem marktwirtschaftlichen hin zu einem sozialistischen Gesellschaftsmodell. Die Macht des Staates wird immer grösser. Darum sage ich Nein zum CO 2 -Gesetz und Nein zu den beiden extremen Agrar-Initiativen.

Brigitte Wenzin Widmer, Kantonsrätin SVP, Cham

Um das CO 2 -Gesetz ist im Parlament hart gerungen worden, genauso hart wie vor zwei Jahren um das freisinnige Positionspapier zur Umwelt- und Klimapolitik. Dieses wurde in einem breiten Mitwirkungsprozess von der Basis und sämtlichen Gremien der FDP beschlossen.

Das CO 2 -Gesetz kann aus liberaler Sicht mit gutem Gewissen unterstützt werden:

Das Verursacherprinzip wird gestärkt. Wer dem Klima schadet, muss mehr zahlen. Wer wenig CO 2 verursacht, profitiert finanziell.

Auch die Kostenwahrheit ist ein wesentlicher Eckpfeiler des Gesetzes. Die Stimmbürgerin, der Stimmbürger weiss, welche Massnahmen wie viel kosten. Wer in Zukunft weniger fossile Energie verbraucht, profitiert als Privatperson, als Familie, als Firma. Unser Land wird damit auch unabhängiger von Erdöl-, Gas- und Kohleimporten, für die wir heute jährlich acht Milliarden ins Ausland zahlen.

Lenkungsabgaben und Innovationen stehen im Vordergrund und nicht Verbote. Ein Teil der Abgaben fliesst in einen Klimafonds, der andere Teil wird der Bevölkerung über die Krankenkasse zurückbezahlt. Und die Wirtschaft kann in den Bereichen Gebäude, Industrie, Mobilität und Finanzplatz weiterhin innovativ sein, wird dafür belohnt und schafft erst noch Arbeitsplätze für die Bevölkerung.

Verursacherprinzip, Kostenwahrheit, Innovationen sind urliberale Forderungen. Und die drei Werte der FDP, nämlich Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt, basieren auf dem Prinzip der Verantwortung. Es liegt in unserer Verantwortung, den künftigen Generationen gut erhaltene, natürliche Lebensgrundlagen zu sichern. Ich bitte Sie um ein Ja für das CO 2 -Gesetz!

Joachim Eder, ehemaliger Ständerat, Unterägeri

Der ungehemmte Verbrauch fossiler Brennstoffe überhitzt unser Klima. Der Geldbeutel soll dies zu spüren bekommen – und zum bewussteren Umgang mit nicht erneuerbarer Energie führen. Wer dies bereits tut, profitiert mit dem neuen CO 2 -Gesetzt finanziell sogar. Darüber, wer bezahlt oder Geld erhält, gehen die Meinungen weit auseinander. Die «Zuger Zeitung» hat am 10. Mai Licht ins Dunkel gebracht: Für drei Familien (Stadt, Land und Durchschnitt) hat sie die Rechnung gemacht: Die Durchschnittsfamilie fährt Auto, heizt mit Öl und fliegt einmal im Jahr, also wahrlich keine «Öko-Freaks». Und trotzdem fallen für sie nur Mehrkosten von rund 180 Franken pro Jahr an. Nationalrat Thomas Aeschi und andere Gegner des CO 2 -Gesetzes behaupteten dagegen dreist, dass eine Familie mit Mehrkosten von bis zu 1000 Franken rechnen muss. Dafür muss man aber seine unisolierte Wohnung im Winter mit Öl auf T-Shirt-Temperatur heizen, jedes Wochenende mit dem Auto ins Tessin fahren oder dauernd in der Welt herumfliegen. Doch wer sich umweltmässig so verantwortungslos verhält, der soll dafür auch bezahlen. Wer das Klima belastet, soll dies nicht gratis tun.

Denn, wenn wir uns um unseren Beitrag gegen den Klimawandel foutieren, bezahlen wir alle in Zukunft für dessen Auswirkungen, wie Trockenheit, Überschwemmungen und Murgänge, Gletscherschwund usw. Und dann wirds richtig teuer. Mit dem CO 2 -Gesetz machen wir durch Lenkung, Anreize und Fortschritt einen absolut notwendigen Schritt, um den CO 2 -Ausstoss der Schweiz bis 2030 zur halbieren.

André Guntern, Präsident Alternative – die Grünen, Baar

Ich frage mich schon, ob dieses CO2-Gesetz überhaupt notwendig ist. Beim Fliegen kann jeder frei entscheiden, wie viel er mit dem Flugzeug unterwegs sein will, und er kann sogar eine freiwillige Klimaabgabe tätigen. Warum machen all die Befürworter des CO 2 -Gesetzes dies nicht freiwillig? Und dann gibt es noch die Personen, welche nicht ganz freiwillig fliegen. Gerade bei der Abgabe für Flugtickets bedenken viele nicht, dass ein grosser Anteil der Schweizer Bevölkerung angehörige im Ausland hat. Diese Personen fliegen nicht zum Plausch in der Gegend herum, sie möchten einfach ihre Liebsten sehen, in die Arme nehmen und eine gewisse Zeit zusammen sein. Durch die örtliche Trennung haben diese Personen eh schon einen Nachteil, und jetzt will man all den Kindern, die gerne ihre Grosseltern sehen, und den Töchtern und Söhnen, die ihre Eltern in die Arme nehmen wollen, eine Gebühr aufbrummen. Ist das denn richtig?

Dasselbe gilt für die Abgabe auf Benzin. Lasst doch einfach das Auto zu Hause und nehmt den ÖV. Wenn ich aber die überfüllten Strassen anschaue, dann werde ich einfach das Gefühl nicht los, dass ganz viele Grüne, Linke, Mitte, FDPler und andere Befürworter des CO2-Gesetzes wild in der Gegend rumkurven. Anstatt einer Lenkungsabgabe zuzustimmen, nehmt doch einfach eure Eigenverantwortung wahr und unterstützt die Reduktion von CO 2 auf diese Weise. Dann braucht es auch kein verfehltes CO 2 -Gesetz.

Ich bin überzeugt, dass die Schweiz die Welt nicht retten kann, und schon gar nicht mit diesem missratenen CO 2 -Gesetz. Deshalb Nein zum CO 2 -Gesetz und zurück zur Eigenverantwortung.

Bruno Zimmermann, Gemeinderat SVP, Zug