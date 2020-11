Leserbrief Leserinnen und Leser äussern sich zur Nutzungsänderung des Bebauungsplans in Hagendorn Zur Abstimmung vom 29. November in der Gemeinde Cham 11.11.2020, 17.43 Uhr

Als Inhaber einer Autowerkstatt in Cham, bin ich immer wieder verwundert, wie unsensibel und vor allem wie geprägt von eigenen Interessen argumentiert wird. Für Sponsoring, Inserate und Spenden sind die Gewerbler und Betriebe immer gerne gefragt. So auch die Firma G. Baumgartner AG die immer wieder lokale Vereine bei ihren Veranstaltungen grosszügig unterstützen. Jetzt will die Unternehmung an ihrem seit 1980 gewählten Standort, sich in einem weiteren Schritt fit machen, für die hohen Anforderungen des Marktes und damit über 300 Arbeitsplätze in Cham sichern.

Jetzt versuchen diverse Exponenten, vorwiegend getrieben durch Eigeninteressen, dies mit dubiosen Behauptungen und Aussagen zu verhindern. Dabei wird eisern verschwiegen, dass es sich nur um eine Nutzungsänderung innerhalb des gültigen Bebauungsplans handelt. Es wird auch nicht beachtet, dass das Projekt in jahrelanger, intensiver Zusammenarbeit mit Planern und Behörden von Bund, Kanton und Gemeinde erarbeitet wurde. Wer sich die Zeit nahm, sich das Projekt an einer der verschiedenen Tage der offenen Tür, oder an den offiziellen Informationsveranstaltungen der Gemeinde vorstellen zu lassen. Wer die Abstimmungsunterlagen studiert, wird sich bestimmt für zweimal Ja entscheiden.

Alessandro Zanuco, Cham

Färbt der Wahlkampf in den USA auch auf die Schweiz im Allgemeinen und Cham im Besonderen ab?

In der Abstimmung zur Änderung des Bebauungsplans Allmend Hagendorn und zur Teiländerung des Zonenplans machen sich die Gegner ganz offensichtlich Trump-Methoden zu eigen: In ihrem Flyer wird die geplante Fabrikation mit einem roten Klotz übertüncht, was in keiner Art und Weise die Realität spiegelt und irreführend ist. Die Chamerinnen und Chamer werden sich nicht von solchen Spielchen verführen lassen. Wir sind ja Gott sei Dank nicht in den USA. In der Abstimmungsbroschüre der Gemeinde ist alles klar dargestellt, auch die sensibel gestaltete Fassade der grünen Fabrik sowie die Empfehlung des Gemeinderates: Zwei Ja.

Tao Gutekunst, Präsident FDP Cham, Hagendorn

Es ist wichtig, beim Bebauungsplan Hagendorn, sich auf die tatsächliche Abstimmungsfrage zu fokussieren. Alles andere ist unverbindliche Dekoration.

Die Chamer Stimmbevölkerung wird aufgerufen, einer Zonenplan-Änderung und einem Bebauungsplan im Bereich von Landwirtschafts- und Naturschutzzonen zuzustimmen. Dadurch entsteht für die Firma Baumgartner ohne eigene Leistung ein finanzieller Mehrwert. Kein Wort steht in der Vorlage, ob und auf welche Weise sich auch die Gemeinde an diesem beteiligt.

Die Vorlage betont die Wichtigkeit der Firma Baumgartner als Arbeitgeber. Es fehlen allerdings die Zahlen, wie viele Anwohner, welche bekanntlich die Immissionen zu ertragen haben, als Angestellte, Aktionäre und Lehrlinge tatsächlich von der Firma profitieren. Wohl bewahrheitet sich auch für dieses Industrieareal in der Landwirtschafts- und Naturschutzzone Hagendorn der aktuelle technologische Rückschritt: Pro Hektare Industriegebiet gibt es immer weniger Arbeitsplätze und dafür immer mehr Motorverkehr.

Man mache sich keine Illusionen über den Richtplan: Wie man von vielen andern Zuger Beispielen weiss, ist dieser nach geschlagener Abstimmung völlig unverbindlich. Rechtlich wäre es kein Problem, am Tag nach vollzogener Planänderung die ganze Anlage an einen arabischen Ölscheich oder an einen russischen Finanzoligarchen zu verkaufen. Die Vorlage enthält keinerlei Sicherheit, dass die Firma auf eine verbindliche Zahl von Jahren in Hagendorn bleibt und die vielerorts genannten 300 Arbeitsplätze während dieser Zeit auch anbietet.

Jürg Röthlisberger, Cham

Wenn man seinen Augen nicht mehr trauen kann, geht’s um Politik. Der Flyer gegen die Erweiterung der Fensterfabrik Baumgartner in Hagendorn ist unterzeichnet von: Verein Mehr Wert Cham, Zuger Heimatschutz, pro natura, SP, Alternative und der IG gegen das Projekt. Die Bildwelt zeigt einen fensterlosen Betonklotz, der sich zwischen Himmel und Landschaft schiebt. Der Text beschreibt eine Megafabrik auf Kosten von Mensch (wohl sind damit nicht die 300 Mitarbeitenden gemeint) und Natur (wer sich ein Bild von der wirklichen Situation machen will, muss sich die schönste Fabrik im Kanton Zug am besten selbst mal ansehen). In Angst rennen ein (Chamer)-Bär mit Kinderbär an der Hand vor rauchenden Lastwagen davon, die aussehen wie die Ungetüme in einer Kiesabbaumine. Gut gemacht Grafiker! Der Propagandaflyer ist derart überzeichnet, dass ich fast sicher bin, dass die Unterzeichner-Organisationen ihr Nein selbst nicht ernst nehmen können. Zuversichtlich zähle ich darauf, dass es auch die Abstimmenden bemerken und sich nicht von einem illustrierten Trugbild beeindrucken lassen. Ich stimme 2x Ja.

Nic Baschung, Cham