Leserbrief Leserinnenmeinungen zu den Wahlen Zu den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober 11.10.2022, 13.08 Uhr

Es stimmt betrüblich, wenn man die Resultate der Regierungsratswahlen analysiert. Die beiden SVP-Regierungsräte Heinz Tännler und Stephan Schleiss, die unbestritten hervorragende Arbeit für unseren Kanton leisten, wurden mit den zwei schlechtesten Resultaten wiedergewählt. Woran liegt das? Ein Blick zurück liefert dafür die Erklärung.

Die SVP Kanton Zug etablierte sich seit 1994 Wahl für Wahl zur zweitstärksten Partei hierzulande. Das ging an den anderen bürgerlichen Parteien nicht spurlos vorbei. 1998 errang die SVP sechs zusätzliche Kantonsratssitze, allesamt auf Kosten der CVP. 2002 wiederum errang sie neun zusätzliche Sitze, sechs davon auf Kosten der FDP. Und dann, im Jahr 2010, schlug der Gewinn eines zweiten Regierungsratssitzes zu Lasten der Linken zu Buche.

Diese empfindlichen Machtverluste gingen selbstverständlich nicht spurlos an diesen Parteien vorüber. Das erklärt auch, dass die historisch ansässigen Parteien in unserem Kanton, als die Verlierer der alleinigen Machtgefüge, sich eher gegenseitig unterstützen, als einem aufstrebenden Mitkonkurrenten Stimmen zu geben. Die Qualität der geleisteten Arbeit interessiert dabei niemanden.

So gesehen sind die Wahlresultate 2022 sehr bedauerlich aber nicht verwunderlich. Bis sich die bürgerlichen Parteien gegenseitig unterstützen, wird wohl noch mancher Liter Wasser die Reuss hinunterfliessen.

Vreni Althaus, Rotkreuz

Mit viel Elan haben sich unsere Kandidatinnen vor den Wahlen engagiert und einen fairen Wahlkampf geführt. Was jetzt geschieht, ist menschenunwürdig. Eine Kandidatin der SP-Liste wird auf ihrer Website anonym in übelster Weise beschimpft. Ich möchte die Worte nicht wiederholen. Eine anonyme Person schrieb sogar, dass er, als einer der besten Steuerzahler in der Gemeinde, froh sei, dass sie nicht sein Geld verprassen könne. Sind diese anonymen, verletzenden und feigen Beschimpfungen gegenüber Menschen mit einer anderen Werthaltung die neue politische Kultur? Möchten diese Personen lieber in einer Diktatur leben, in welcher ein Diktator den Menschen vorschreibt, was sie zu tun oder zu lassen haben und allein die strengen Regeln bestimmt?

Wir leben in einer Demokratie, wo Meinungsfreiheit herrscht und Andersdenkenden mit Respekt begegnet werden sollte. Die Bevölkerung in der Schweiz muss sich an die Präambel der Schweizerische Bundesverfassung erinnern: «(…) in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, (…) in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen.»

Brigitte Hug Schuler, Hünenberg