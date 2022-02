Leserbrief Lesermeinung zum Medienpaket Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Februar 02.02.2022, 13.41 Uhr

Als langjähriger Abonnent lehne ich dieses Medienpaket ab. So bin ich grundsätzlich gegen diese Art von Subventionen, die mehrheitlich an die grössten Zeitungsherausgeber gehen, die dank anderer Geschäftsfelder stattliche Gewinne verzeichnen können. Es wird in der Bundesverwaltung zur Umsetzung dieser Vorlage mehr Personal brauchen. So entsteht auch mehr Bürokratie. Bezeichnend ist, dass die Wettbewerbskommission dieses Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien als wettbewerbsverzerrend und ineffizient beurteilt sowie feststellt, diese direkten Subventionen seien verfassungswidrig. Im Weiteren sind folgende Tatsachen zu bedenken: Aufgrund der gesellschaftspolitischen und der Online- und Social-Medien-Entwicklung steigt zwar das Angebot der verschiedenen Informationskanäle. Obwohl die Bevölkerungszahl steigt, sinken die Auflagen der meisten Tages- und Wochenzeitungen. Zeitung lesen ist bei der jüngeren Generation nicht mehr so verbreitet wie früher und die Zugewanderten abonnieren selten Tageszeitungen.