Leserbriefe Lesermeinung zum Verbot der Tabakwerbung Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Februar über die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» 28.01.2022, 13.37 Uhr

Seit einigen Jahren gilt in Restaurants, im ÖV, in öffentlichen Räumen, aber auch in vielen Büros ein Rauchverbot. Dadurch hat die Lebensqualität für viele Menschen, die unter dem Zigarettenrauch litten, wesentlich verbessert. Doch nach wie vor verharrt der Anteil rauchender Personen auf über 27 Prozent. Der Tabakkonsum führt zu fast 10000 Toten und jährlichen Kosten von 4 Milliarden Franken im Gesundheitswesen und durch Arbeitsausfälle. Um diese erschreckenden Zahlen zu reduzieren, muss die Anzahl «Neueinsteigerinnen» und «Neueinsteiger» markant reduziert werden. Dabei ist es entscheidend, dass vor allem Jugendliche gar nicht erst mit dem Rauchen beginnen. Ein zentrales Ziel der Raucherprävention ist, dass Kinder und Jugendliche nicht mit Tabakwerbung in Kontakt kommen. Eine Annahme der Initiative würde nicht nur Leid reduzieren und Kosten senken, sondern auch einen Beitrag zur Gesundheit von Minderjährigen und der gesamten Bevölkerung leisten. Würde weniger geraucht, käme dies auch der Umwelt zugute. Denn nach wie vor landen fast die Hälfte aller Zigarettenstummel auf der Strasse, im Bahnschotter oder in der Natur. Die krebserregenden Giftstoffe verschmutzen Gewässer und Böden und schädigen Tiere. Tabak ist also für Mensch und Umwelt schädlich, das ist unbestritten. Je früher der Tabakkonsum beginnt, desto schädlicher ist seine Wirkung. Davor müssen wir unsere Kinder schützen! Deshalb unterstützen die Ärzteschaft, Gesundheitsorganisationen wie die Krebsliga und die Lungenliga, Sport- und Jugendverbände sowie zahlreiche weitere Organisationen die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung».