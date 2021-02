Leserbrief Lesermeinung zum Verhüllungsverbot Zur Abstimmung vom 7. März 01.02.2021, 14.48 Uhr

Ja, bei uns zeigt man sein Gesicht. Ja, bei uns dürfen sich die Frauen kleiden, wie sie wollen, und ja, bei uns sind die Frauen gleichberechtigt. Das ist eine Selbstverständlichkeit, auch wenn das viele Linke noch nicht wahrhaben wollen. Dass nun ausgerechnet bei diesem Grundrecht jeder Frau, nämlich unverhüllt durch unsere Strassen gehen zu dürfen, die Linken derart gegen das Verhüllungsverbot mobil machen, erscheint auf den ersten Blick unlogisch. Die Linken verkraften es nicht, dass eine von der SVP unterstützte Initiative die Grundrechte aller Frauen in der Schweiz sichern wird. Mit einem Ja zum Verhüllungsverbot stellen wir sicher, dass in der Schweiz keiner Frau die Vollverschleierung aufgezwungen werden kann. Zusätzlich dient die Initiative der Sicherheit, denn auch Demonstranten und Chaoten dürfen sich bei einer Annahme der Initiative nicht mehr vermummen. Angesichts dieser Tatsache erscheint die Opposition der Linken auf den zweiten Blick doch nicht mehr so unlogisch.