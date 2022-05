Leserbrief Lesermeinung zur Lex Netflix Zur eidgenössischen Abstimmung vom 15. Mai über die Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) 04.05.2022, 13.11 Uhr

An einem regnerischen Sonntagnachmittag geht es mir wohl ähnlich wie vielen von Ihnen.

Gerne nutze ich die freien Stunden, um eine Serie oder einen Film über einen Streaminganbieter wie Netflix zu schauen. Das lineare Fernsehen nutze ich höchstens noch für Informations- oder Sportsendungen.

Dieser neuen gesellschaftlichen Realität will auch das neue Filmgesetz, über welches wir am 15. Mai abstimmen, Rechnung tragen.

Damit auch mit dem neuen Konsumverhalten Schweizer Filme produziert und geschaut werden können, sollen neu auch internationale Anbieter wie Netflix dazu verpflichtet werden, 4 Prozent der Einnahmen in die Schweiz investieren, davon würden gerade auch junge Kulturschaffende besonders profitieren.

4 Prozent sind verglichen zum nahen Ausland moderat, führen jedoch zu jährlich 30 Millionen Franken für die Filmwirtschaft. In Spanien sind es heute 5 Prozent, in Italien 20 Prozent und in Frankreich gar 26 Prozent. Die Schweiz bietet mit ihrer vielseitigen Kultur, Geschichte und Landschaft viel Material für spannende Filme und Serien.

Damit diese auch produziert werden können, braucht es ein Ja zum Filmgesetz.

Luzian Franzini, Kantonsrat ALG, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund, Zug