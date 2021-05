Leserbriefe Lesermeinungen zu den Agrarinitiativen Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni 19.05.2021, 13.49 Uhr

Das Ziel der Pestizidinitiative, dass Direktzahlungen an die Landwirtschaft vom Verzicht der Bauern auf Pestizide abhängig gemacht werden, greift in direkter Weise in die unternehmerische Freiheit des Bauernstandes ein und beschränkt die Innovationsfähigkeit der Landwirtschaft. Zudem sind Pestizide nicht einfach krankmachende Gifte, wie sie von den Initianten fälschlicherweise bezeichnet werden. Solche Pflanzenschutzmittel schützen Agrarflächen – wie der Name schon sagt – vor Schädlingsbefall und garantieren letztlich ausreichend und gesunde Lebensmittel. Ein Verbot jeglicher Pestizide in der Landwirtschaft gefährdet die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern durch die heimische Landwirtschaft, führt zu einem Importzwang, verteuert die Lebensmittel hierzulande und stellt letztlich deren Kernaufgabe der Erhaltung eines möglichst hohen Selbstversorgungsgrades in Frage.

Während in Schwellenländern wie Indien oder Brasilien entsprechende Bestimmungen einer nachhaltigen Umweltpolitik kaum je zur praktischen Umsetzung gelangen, werden bei uns die Daumenschrauben namentlich in der Landwirtschaft immer mehr angezogen, um den in unseren Breitengraden ohnehin äusserst fraglichen, weil weit überrissenen Umweltstandards, gerecht zu werden, ist doch gerade auch das hiesige Trinkwasser von einwandfreier Qualität. Derart radikale Vorschriften verhindern letztlich einen Naturschutz in vernünftigen Ansätzen.

Otto Rölli junior, Menzingen

Momentan liest und hört man viele Kommentare und Anschuldigungen gegenüber der Landwirtschaft, an fast allem soll sie schuld sein: Gewässerverschmutzung, Klimawandel, Biodiversitätsverlust et cetera. Als Landwirte erfahren wir eine fundierte, umsichtige Ausbildung an einer landwirtschaftlichen Schule, verbunden mit stetigen Weiterbildungen. Tagtäglich erledigen wir unsere Arbeit mit bestem Wissen und Gewissen auf unseren Bauernbetrieben. Wie muss es manchmal anstossend sein, für vieles an den Pranger gestellt zu werden.

Sehr vieles wurde in den letzten 25 Jahren in der Landwirtschaft in Sachen Pflanzenschutz, Verminderung Hofdüngeremissionen, Bodenfruchtbarkeit verbessert und umgesetzt. Weitere Projekte (Aktionsplan Pflanzenschutzmittel, Strategie Antibiotikaresistenzen und so weiter) stehen national am Anlaufen oder sind bereits an deren Umsetzung. Forscher und Fachinstitutionen arbeiten laufend an neuen toleranten Sorten und Züchtungen beziehungsweise Hilfsmitteln, um weitere Fortschritte zu erzielen.

Das jetzt von etlichen Umweltaktivisten und einseitigen medialen Berichterstattungen alles ins Negative verdreht und dargestellt wird, zeugt von Unwissen, Arroganz und minderer Wertschätzung gegenüber jeder hart arbeitenden Bauernfamilie.

Ich bitte Sie, den Initiativtext genau zu lesen und zu studieren, denn mehrere Studien bestätigen ausdrücklich, dass bei einer Annahme der Initiativen die Umweltbelastung zunimmt (Importe, Verlagerung in intensive Produktionsländer, Vernichtung von grossen Mengen Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie infolge Verbot Futtermittelzukauf), die Biodiversität in den Alpen abnimmt infolge fehlender Weidenutzung durch Sömmerungstiere (betriebsfremdes Futter) und handelspolitisch kaum umsetzbar ist.

Sehr viele Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagerten Betrieben wären ebenso gefährdet. Vielleicht betrifft es auch indirekt Ihr Auskommen oder das eines Ihrer Bekannten. Solange jede und jeder im Baumarkt und Gartencenter ohne Auflagen Pflanzenschutzmittel kaufen und im eigenen Garten und Vorplatz einsetzen kann, und Tausende Gebäude mit behandelten Fassaden gegen Algen- und Pilzbefall (Chlorothalonil) in der Landschaft stehen, ist mit einer «Besserung» wohl nicht zu rechnen. Ich bezweifle sehr, ob immer alle Privatpersonen, Gärtner oder Golfplatzbetreiber Rasendünger und Pflanzenschutzmittel korrekt anwenden und allfällige Restmengen fachgerecht entsorgen.

Ich bin überzeugt, dass wenn jeder Einzelne zwischendurch sein Handeln im Alltag hinterfragen und umsetzen würde (zum Beispiel Klein- statt Grosswagen, altes Natel länger nutzen, Wanderferien im Inland statt Strandferien, Duschmittel- und Reinigungsmittelverbrauch reduzieren) das der Natur und dem Trinkwasser mehr helfen würde als eine einseitig auf eine Branche ausgerichtete Initiative.

Meinen Berufskollegen und ihren Familien danke ich für ihren tagtäglichen Einsatz bei der Produktion von gesunden Nahrungsmitteln und einer gepflegten Landschaft. Ihnen, geschätzte Konsumentinnen und Konsumenten, danken wir für ihren Einkauf von regionalen beziehungsweise einheimischen Nahrungsmitteln. Wir zählen auf ihre Unterstützung am 13.Juni mit einem zweifachen Nein.

P.S. Mein Nachbar verliert in absehbarer Zeit infolge Überbauung eine Riesenfläche an bestem Ackerland. Ich bin gespannt, wie viele Umweltgruppierungen sich für den Erhalt dieser unersetzbaren Ressource einsetzen werden.

Stefan Langenegger, Baar

Mit der Trinkwasser-Initiative erhalten wir jetzt die Chance nicht nur ein Zeichen zu setzen, sondern Ja zu sagen zu einem Systemwechsel. Es kann uns nicht länger gleichgültig sein, wie es um unsere Böden und die Aktivität der Bodenlebewesen steht. Der Pestizidgehalt in unseren Gewässern nimmt stetig zu, und die Qualität des Trinkwassers ist bereits heute regional bedenklich. Wenn man weiss, dass chemisch-synthetische Pestizide in ihrer Wirksamkeit immer toxischer werden, man also mit kleinsten Mengen eine viel grössere Wirksamkeit und damit Schädigung erreicht, so dürfen wir uns nicht von Statistiken täuschen lassen, die zeigen, dass deren Einsatz, gemessen in Tonnen, über die Jahre rückläufig ist. Die Toxizität nimmt also insgesamt immer noch zu und hat einen negativen Einfluss auf die Biodiversität, auf Mensch und Tier und allen voran auch auf die für die Bestäubung so wichtigen Insekten.

Viele Biobauern und Permakulturisten haben neue Wege beschritten und beweisen, dass es auch anders geht. In einem Essay von Bertrand Piccard zum Thema «Grosses anpacken», bin ich auf folgende Aussage gestossen, die durchaus auch auf die Trinkwasser-Initiative anwendbar ist: «Verstehen Sie, dass das Unmögliche nur in Ihrem Kopf existiert, nicht in der Realität.» Er schildert, dass wir in alten Denkweisen gefangen sind und kommt zu folgendem Schluss: «Innovation stellt sich nicht ein, wenn Sie neue Ideen haben, sondern wenn Sie alte Glaubenssätze fallenlassen.»

Die Menschheit braucht diesen Bewusstseinswandel dringend. Sagen auch Sie Ja zur Trinkwasser-Initiative.

Isabelle Reinhart-Engel, Zuger Komitee für sauberes Trinkwasser, Zug

Gleich zwei Vorlagen thematisieren unsere Nahrung, welche in der Schweiz produziert wird. Dass der Bauernstand an solch klaren Vorgaben keine Freude hat, ist für mich nachvollziehbar. Argumente für und gegen die Initiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» sind schon mehrfach ausgetauscht worden. Für mich sind bis jetzt drei Punkte in der politischen Debatte zu kurz gekommen. Erstens: Es ist wahrscheinlich, dass die Initiative Mehrkosten für die Lebensmittel bewirken wird. Auf der anderen Seite werden die Kosten für die Aufbereitung des Trinkwassers in keiner Rechnung ausgewiesen. Diese Kosten werden in Zukunft massiv ansteigen, wenn nicht jetzt der Verschmutzung Einhalt geboten wird. Hier in Hünenberg mussten bei der Quellfassung «Drällikon» bereits drei von vier Quellen geschlossen werden, die Pestizidrückstände oder Teile davon sind zu hoch. Woher nehmen wir unser Trinkwasser, wenn das Grundwasser verseucht ist?

Zweitens: Die Gegner der Initiative erklären, dass mit der Umsetzung die Produktion der Lebensmittel in der Schweiz reduziert werde. Nun ja, das kann sein, muss aber nicht. Wir müssen uns bewusst sein, dass in der Schweiz circa ein Drittel aller produzierten Lebensmittel (ob Gemüse, Früchte, Getreide oder Fleisch) ungebraucht vernichtet wird. Wenn wir also eine tiefere Produktion erhalten, müssen wir eine grössere Sorgfalt zu den Nahrungs- beziehungsweise Lebensmittel lernen und pflegen. Wir als Konsumierende müssen einen anderen Umgang mit den Lebensmitteln pflegen.

Drittens: Die Gegner werfen dem Initiativkomitee vor, dass sie mit ihrer Initiative Extremforderungen stellen würden. Die Bauernlobby in Bern verhinderte jedoch konstruktive Lösungsansätze, teilweise mit fadenscheinigen Argumenten. Sie weist den Vorschlag des Bundesrates, mit dem AP22+, eine gemeinsame Zukunft für die Bauernschaft, die Industrie und der Bevölkerung zu entwickeln, einfach zurück. Und die Mehrheit des Parlaments unterstütze diese Verweigerung. Jetzt zu jammern, dass die Initiative ungerecht sei, ist mit diesem Verhalten der Politik nicht akzeptierbar. Eine konstruktive Mitarbeit darf auch von der Bauernvertretung erwartet werden.

Mit diesen Überlegungen werde ich den Initiativen zustimmen.

Hubert Schuler, Gemeinderat SP, Hünenberg