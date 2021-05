Lesermeinungen zu den Agrarinitiativen Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13.Juni Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13.Juni Urban Baumgartner, Landwirt, Hünenberg 20.05.2021, 13.04 Uhr

Leserbild: Rosi Merz, Cham

Mit einem Ja zu den Agrarinitiativen profitierten bloss Importeure und Händler. Eine grosse Menge Lebensmittel müssten durch ein Ja importiert werden. Das gibt sehr viel Geld für die Importeure. Haben sie mit der Initiantin die Initiativen lanciert?

Sehr viele Schweizer Landwirte müssten vor allem Geflügel und Schweine aufgeben. In der Schweiz sind gentechnisch veränderte Futtermittel verboten. Antibiotikaeinsatz oder Herausgabe entscheidet hierzulande der Tierarzt. Alles andere ist verboten. Vom Ausland, wo wir dieses Fleisch und Eier dann importieren werden, nicht. Wollen Sie das wirklich essen? Es sollten keine Lebensmittel importiert werden, welche mit synthetischen Pflanzenschutzmittel gespritzt wurden? Das ist ja ein Witz! Auch das wird importiert. Schlussendlich spielt nur der Preis eine Rolle.

Lassen Sie sich als Konsument nicht «verarschen». Vertrauen Sie uns Schweizer Bauern. Wir sind stets daran, gezielt und nur das Allernötigste einzusetzen, seien es Pflanzenschutzmittel oder Dünger. Auch wir Bauern wollen sauberes Trinkwasser. Wir wollen unseren Jungen gesunde und fruchtbare Böden übergeben. Mit zweimal Nein können wir auch in Zukunft für Sie gesunde Lebensmittel produzieren.

Mit den beiden Initiativen werden die Schweizer Bauern direkt in ihrer Existenz bedroht und die Selbstversorgung der Schweiz würde verringert. Die Folge wird sein, dass wir mehr Lebensmittel aus dem Ausland importieren müssen. Ob diese im Ausland produzierten Lebensmittel tatsächlich nach unseren Umweltstandards hergestellt werden, wird uns wohl niemand zu 100 Prozent versichern und ist deshalb äusserst fraglich. Wenn schon, dann müsste die Initiative die Hersteller der Pestizide und nicht die Schweizer Bauern ins Visier nehmen.

Trix Iten, Präsidentin SVP Unterägeri, Unterägeri



Die Vorlagen tönen zwar gut, in der Umsetzung sind sie aber total utopisch und schiessen am Ziel vorbei. Denn mit der Annahme der Pestizidinitiative wären in der Schweiz nur noch Lebensmittel aus Bioanbau zugelassen, auch importierte. Die Folge davon wären massiv verteuerte Lebensmittel, und unser Selbstversorgungsgrad würde noch weiter sinken. Ausserdem ist Bio nicht gleich Bio. In jedem Land gelten andere Gesetze und Standards. Es ist unrealistisch, dass die Schweiz all diese ausländischen Biolabels überprüfen kann. Die Schweiz hat auch bei Nicht-Biolebensmitteln tief angesetzte Pestizidobergrenzen, welche immer wieder überprüft und angepasst werden. Ich will lieber einheimische Produkte, bei denen ich weiss, was Sache ist, als importierte Schein-Biolebensmittel, die durch die ganze Welt transportiert werden.

Die Trinkwasserinitiative fordert, unter anderem, dass alle Bauern, die Futter für ihre Tiere zukaufen, keine Direktzahlungen mehr erhalten. Für Kleinbetriebe wäre das existenzbedrohend. Um einigermassen rentabel zu wirtschaften, haben sich viele Betriebe auf eine Tierhaltung spezialisiert. Für eine artgerechte, tierfreundliche Haltung reicht ihr Land, für die Futteranpflanzung aber nicht auch noch. Die Folge davon wäre auch hier, dass wir noch mehr Lebensmittel importieren müssten. Ich will weiterhin Schweizer Eier, Schweizer Milch und Schweizer Fleisch. Deshalb zweimal Nein.

Esther Monney, SVP-Mitglied, Unterägeri