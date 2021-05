Leserbrief Lesermeinungen zu den beiden Agrar-Initiativen Zur Abstimmung über die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative vom 13. Juni 14.05.2021, 16.55 Uhr

Das Werbevideo der Befürworter hat uns schockiert aufgrund der vielen falschen Informationen und der bewussten Abweichungen vom eigenen Initiativtext. Erstens wird von Subventionen gesprochen und nicht von Direktzahlungen, zweitens wird fälschlicherweise erwähnt, dass die Steuergelder in eine umweltzerstörende Lebensmittelproduktion fliessen, was so nicht stimmt, und drittens wird selbst der eigene klar formulierte Initiativtext anders dargestellt. So was darf doch nicht wahr sein! Das ist bewusste Täuschung und Betrug. Ausserdem wird genau damit eine Hetzjagd gegen die Landwirtschaft geführt.

All die Befürworter werden betrogen und wissen nicht, was sie tun, und die massiven Probleme, die diese Initiativen mit sich bringen, wollen sie gar nicht sehen. Das macht uns sprachlos. Ihre Anhänger sind leider taub für Erklärungen der Gegenseite und unseres Präsidenten. Sie erfinden die Landwirtschaft in ihren Köpfen einfach selber, weit entfernt von der Realität. Kaum jemand weiss Bescheid über das Direktzahlungssystem – nicht mal die grünen Parlamentarierinnen. Deshalb möchten wir alle warnen, sich richtig zu informieren und nicht darauf reinzufallen und damit einen Scherbenhaufen in unserem Land anzurichten. Wir bitten alle, sich vorher unbedingt das offizielle Video über die Direktzahlungen anzuschauen. Geben Sie bei Google «Direktzahlungen kurz erklärt» ein und nehmen Sie sich diese sechs Minuten Zeit. Das ist sehr wichtig, um zu merken, dass diese Initiativen zwar gut gemeint, aber so nicht umsetzbar sind.

Wo bleiben unsere guten Schweizer Werte wie Fairness und Ehrlichkeit? Wir Bauernfamilien sind schockiert, tieftraurig und unsere Herzen bluten. Bitte haben Sie Achtung und Respekt vor unserer täglichen Arbeit und vergessen Sie nicht, dass wir für Ihre vollen Teller sorgen. Wenn wir nicht mehr können, können auch Sie nicht mehr… Zweimal Nein ist die einzig richtige Lösung, da diese Initiativen das Ziel eindeutig verfehlen und zu mehr Umweltbelastung führen. Eine Landwirtschaft ohne Emissionen wird es nie geben. Und unser Land hat die nächsten zehn Jahre genug Probleme mit den Folgen der Coronakrise, da braucht es definitiv nicht noch einen landesweiten Scherbenhaufen in der Landwirtschaft nur wegen regionaler Trinkwasserbelastungen. Diese können lokal und bei Ablehnung schon vor der Zehnjahresfrist gelöst werden.

Familie Dettling-Erni, Walchwil

Es ist mir ein Anliegen, eine immer wiederkehrende Fehlaussage der Initianten klarzustellen. Dem massiven, prophylaktischen Antibiotika-Einsatz der Landwirtschaft müsse mit dieser Initiative endlich der Riegel geschoben werden. Fakt ist: Der prophylaktische Antibiotika-Einsatz in der Nutztierhaltung ist seit Jahren verboten und wird nicht praktiziert. Die Bundesstrategie «Gegen Antibiotikaresistenzen» greift und wird streng umgesetzt. Ist ein einzelnes Tier krank, darf der Bestandestierarzt (falls nötig) ein Antibiotikum verabreichen. Diese Behandlung wird in einem nationalen Register eingetragen. Wir Bauern sind uns unserer Verantwortung gegenüber den Tieren und der Umwelt bewusst. So konnten wir in den letzten Jahren den Einsatz von kritischen Antibiotika-Wirkstoffen um 67,5 Prozent reduzieren. Wir machen unsere Hausaufgaben, deshalb bitte ich Sie am 13. Juni zweimal Nein zu den extremen Agrar-Initiativen zu stimmen.

Thomas Rickenbacher, Präsident Zuger Bauernverband, Cham

Mit Erschrecken erlebe ich die negative Selbstdarstellung der Landwirtschaft im Kampf gegen wirksame Massnahmen für Boden- und Gewässerschutz. Sind da eine hohe Subventionierung und trotzdem hohe Konsumentenpreise noch gerechtfertigt? Pro Arbeitsplatz gerechnet zahlt die Schweiz fast am meisten Landwirtschaftssubventionen weltweit. Obwohl diese Unterstützung eigentlich zur Verbilligung der Produkte für den Endverbraucher führen sollte, zahlen wir trotzdem auch extrem hohe Konsumentenpreise. Bis jetzt akzeptierte ich das in der Meinung, die Preise seien durch den Einsatz umweltschonender Produktionsmethoden gerechtfertigt.

Die jüngste Kampagne hat diese Meinung stark ins Wanken gebracht. Nach Aussage der Landwirte werden die Pflanzen- und Bodengifte offensichtlich nicht nur in begründeten Ausnahmefällen verwendet, sondern in einem toxikologisch und finanziell so grossen Ausmass, dass der Verzicht die ganze Landwirtschaft ruinieren soll. Da sind wir offensichtlich schon heute nicht mehr weit von der viel billigeren ausländischen Massenproduktion entfernt. Selbst die sogenannte biologische Landwirtschaft ist durch die neueste Kampagne suspekt geworden. Ein Mix aus echter Sorge um die Lebensbedingungen, Aberglaube und in jüngster Zeit vor allem Geldgier wirkt auf die Konsumenten abstossend. Es lässt sich ja nichts überprüfen, und nach einem jüngsten Bundesgerichtsentscheid sind selbst den offiziellen Kontrollstellen die Hände gebunden. Mag sein, dass gewisse Passagen der Agrar-Initiativen nicht optimal formuliert sind. Bei einer Annahme werden sie aber von einem Parlament umgesetzt, das eigentlich dagegen ist, und sich dann vor allem auf die «Kunst des Verwässerns» kapriziert. Je nach politischem Standpunkt denke man dabei nur an die Alpen-Initiative oder an die Verwahrungs-Initiative.

Mit der Ablehnung schiesst die Schweizer Landwirtschaft ein Eigentor. Selbst die träge EU-Bürokratie holt im Umweltschutz langsam aber sicher auf, und dann wird der Punkt erreicht, wann sich die aktuelle Subventions- und Preispolitik durch nichts mehr rechtfertigen lässt. Die wahren Probleme der Schweizer Landwirtschaft liegen beim laufenden Verlust der guten Böden durch Überbauung und beim aufgeblähten Zwischenhandel. Aber dazu hat der Bauernverband anscheinend nichts zu sagen.

Jürg Röthlisberger, Cham