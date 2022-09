Leserbriefe Lesermeinungen zu den Wahlen im Kanton Zug Kantonale und gemeindliche Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober 06.09.2022, 12.10 Uhr

Wahrscheinlich gehen viele Leute nicht wählen, weil sie nicht wissen, welcher Partei sie die Stimme geben wollen. Kürzlich las ich in einer Zeitung die Aussagen: «Die Parteien ticken alle etwa gleich» und «Fühl mich von keiner Partei abgeholt». Von anderen Personen wiederum ist mir schon zu Ohren gekommen, es nütze ja eh nichts, die machen eh, was sie wollen.

Diese Ansichten kann ich gut nachvollziehen, denn viele Parteien unterscheiden sich, wenn überhaupt, nur unwesentlich voneinander. Meiner Ansicht nach gibt es nur eine Partei, die sich von allen anderen abhebt, weil sie sich einsetzt: Erstens für eine umfassende Neutralität der Schweiz. Zweitens für eine massvolle und selbstgesteuerte Zuwanderung und drittens gegen einen EU-Beitritt.

Wer am 2. Oktober SVP wählt, kann sich darauf verlassen, dass in den kommenden vier Jahren kein «Einheitsbrei» auf den Tisch kommt.

Marcel Keiser, Baar

Es wird immer wieder hinter vorgehaltener Hand kolportiert, dass sich für politische Gremien keine Macher aus der Wirtschaft finden liessen. Wer die Kantonsratsliste der FDP Baar betrachtet, stellt fest: Es gibt noch in der Privatwirtschaft profilierte Persönlichkeiten, welche sich auch politisch engagieren möchten. Für mich ist klar: Wer selbstverantwortlich in seinem Geschäft handelt und für den eigenen Erfolg verantwortlich ist und dabei Arbeits- und Ausbildungsplätze sichert, ist auch politisch eine gute Wahl.

Als ehemalige und langjährige Kantonsrätin bin ich davon überzeugt, dass ein Kantonsrat in seiner Wohngemeinde fest verwurzelt sein sollte. Schliesslich gilt es im Kantonsrat neben Partei- vor allem auch Gemeindeinteressen zu vertreten. Die Zusammenstellung der GLP-Liste in Baar lässt mich deshalb staunen. Fünf der acht GLP-Kandidaten wohnen nicht in Baar. Vier GLP-Kandidaten kandidieren sogar gleichzeitig noch für den Grossen Gemeinderat in der Stadt Zug. Wie wollen diese Kandidaten die Interessen von uns Baarerinnen und Baarern kennen und im Rat vertreten? Meine Meinung: fragwürdig!

Mir sind in der Gemeinde verwurzelte Kandidaten wichtig. Die SVP-Liste überzeugt mich diesbezüglich. Alles tief in der Gemeinde und im Vereinsleben verankerte Kandidaten. Viel davon Baarer oder gar Korporationsbürger. Da freut sich das Baarer Herz.

Silvia Künzli, Baar

Die geopolitische Lage ist unsicher wie in den letzten Jahrzehnten nicht. Dies wird Konsequenzen mit sich ziehen, welche bis zu uns spürbar sein werden. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es Kräfte, welche auch in der Privatwirtschaft ihre Leistungsfähigkeit beweisen und die mit diesem Wissen und Kompetenzen die wirklich wichtigen Herausforderungen angehen und lösen. Die FDP hat auf ihren Listen zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, welche auf dieses Profil passen. Für die FDP stellen sich gestandene Persönlichkeiten zur Wahl in unsere Parlamente und Exekutiven, welche ihren breiten Erfahrungsschatz aus der Privatwirtschaft in das politische Leben einbringen können.

Daniel Abt, eidg. dipl. Holzbaumeister, Baar

Wahlen stehen an. Als Autofahrer kann man es – auf Kosten der Verkehrssicherheit – nicht übersehen. Ein veritables «Heer» von Kandidatenköpfen säumt die Strassenränder. Hin und wieder halte ich an und vertiefe mich in die propagierten Botschaften. Mir kommt es so vor, als wären mir die meisten altbekannt. Ich suche nach neuen, zeitgemässen Ansätzen und – gehe leer aus. Und dies im Jahre des Herrn 2022. Gleichzeitig sind wir alle seit gut zwei Jahren Zeugen einer Staatskrise epochalen Ausmasses. Oder habe ich da etwas verpasst? Vor unserer aller Augen wurde die einstmals angesehene Demokratie in wesentlichen Teilen demontiert. Ohne triftigen Grund wie wir inzwischen wissen. Die Neutralität wurde dann auch noch bachab geschickt.

Was mich an heutigen Politikern allein interessiert, ist eigentlich nur das Eine, nämlich ob sie mir Ansätze aufzeigen, wie wir aus diesem elenden Schlamassel einigermassen heil wieder herausfinden. Manche – so mein Eindruck – verhalten sich so als wäre nichts gewesen. Auch oder gar in erster Linie Politiker gehören da. Wie soll ich das verstehen? Mir fällt dazu nur Weltabgehobenheit ein, allerdings in einem für mein Empfinden unfassbaren Ausmass. Dass sich Politikerinnen und Politiker diesen Vorwurf gefallen lassen müssen, ist zwar bekannt aber nie und nimmer entschuldbar. Ich schliesse nicht aus, dass es Ausnahmen gibt. Lasst bitte von Euch hören.

Daniel Wirz, Zug

Die Werte der FDP – Freiheit, Gemeinsinn, Fortschritt und Eigenverantwortung – sind Garant dafür, dass wir im Kanton Zug auch in Zukunft eine hohe Lebensqualität geniessen werden. Die Freiheit ist ein wichtiges Gut, dem wir jeden Tag Sorge tragen müssen. Freiheit ist aber nicht mit Egoismus zu verwechseln. Deshalb ist der Gemeinsinn so wichtig – der unser Handeln prägen muss, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu garantieren. Jede und jeder übernimmt Eigenverantwortung und gleichzeitig Verantwortung für die Gemeinschaft.

Dadurch werden auch die sozial Schwächeren nicht vergessen, sondern gestützt. Ein gesunder Fortschrittsglaube sorgt dafür, dass die Freiheit und der Gemeinsinn auch gelebt und finanziert werden können. Auch aktuelle und künftige Herausforderungen können dank des (technologischen) Fortschritts überwunden werden. Diese kurzen Ausführungen zeigen, weshalb es so wichtig ist, in den kommenden Gesamterneuerungswahlen die FDP-Kandidatinnen und FDP-Kandidaten zu wählen. Sie setzen sich bei all ihren Aktivitäten ein für Freiheit, Gemeinsinn, Fortschritt und Eigenverantwortung.

Michael Rohrer, Zug

Die Mitte kandidiert in Oberägeri im fünfköpfigen Gemeinderat für drei und in der dreiköpfigen Rechnungsprüfungskommission für zwei Sitze. Würde ihr dieser Coup gelingen, so würde die Gemeinde Oberägeri von einer einzigen Partei dominiert. Ich glaube kaum, dass dies im Sinne der Einwohnenden wäre und dem Wunsch nach Parteienvielfalt gerecht würde.

Wichtig ist, dass die Ausgaben der Gemeinde auf ihre Bedürfnis- und Beschaffungsangemessenheit überprüft werden. Zudem sollen Institutionen im Altersbereich nicht nach dem Giesskannenprinzip, sondern mit klaren Leistungsvorgaben subventioniert werden. Neu sollen auch alle finanzrelevanten Vorhaben der Gemeinde, wie beispielsweise Umbauten von Gemeindeliegenschaften, auf ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit geprüft werden.

Auch im Kantonsrat sollten Anliegen eingebracht werden für eine zukunftsträchtige Entwicklung des Kantons Zug. So müssten nicht nur Familien, sondern auch Alleinstehende des Mittelstands steuerlich entlastet werden. Insbesondere sollte für die Drittbetreuung von betagten Eltern oder kranken Angehörigen bei den Steuern – analog zur Kinderbetreuung – ein neuer Abzug eingeführt werden. Selbstverständlich soll bei den Einkommenssteuern die «Heiratsstrafe» abgeschafft und die Individualbesteuerung eingeführt werden. Es soll jedoch im Gegenzug auch keine «Konkubinatsstrafe» mehr geben. Daher soll die Erbschaftssteuer für unverheiratete Paare nach zwei Jahren der Lebensgemeinschaft – analog zum Kanton Luzern – nicht mehr erhoben werden. Last but not least soll sich der Kanton Zug beim Bund dafür einsetzen, dass AHV-Renten für Ehepaare nicht mehr tiefer ausfallen als die Rente für zwei alleinlebende Personen. Auch in Sachen umweltverträgliche Energie soll der Kanton Zug zu den Vorreitern gehören. So soll der Ausbau von Fernwärmenetzen vorangetrieben werden, damit ein Anschluss für alle Liegenschaften im Kanton Zug ohne überdimensionierte Investitionskosten möglich wird.

Ingrid Hieronymi, Kantonsratskandidatin GLP und RPK-Kandidatin, Oberägeri