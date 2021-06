Leserbriefe Lesermeinungen zum CO2-Gesetz Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni 01.06.2021, 13.01 Uhr

Die beste Energie ist die gesparte Energie. Doch heute ist Energiesparen nicht mehr in, obwohl es in vielen Bereichen ein grosses Energiesparpotenzial und dadurch eine CO2-Reduktion gäbe. Die Befürworter argumentieren, das Erdöl- und Kohlezeitalter sei vorbei. Da wird vergessen, dass rund 20 Prozent des geförderten Erdöls dazu dient, Kunststoffe und Medikamente herzustellen. Wer glaubt schon, dass Länder, welche diese Energierohstoffe im eigenen Boden haben, beispielsweise China, Kolumbien und Polen, darauf verzichten werden. Deutschland soll Ende 2022 die restlichen Atomkraftwerke vom Netz nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, wo sie die fehlende Elektrizität hernehmen wollen. Dasselbe gilt für die Schweiz. Wie der durch die gesteigerte Elektromobilität und die Digitalisierung benötigte Strombedarf realistisch gedeckt werden sollte, könnte zu Stromlücken führen.

Wir sollen eine Flugticketabgabe bezahlen – die höchste europaweit. Wie viel werden die Millionen von Touristen, zum Beispiel aus Asien, bezahlen, welche mit Langstreckenflügen nach Europa kommen? Ich behaupte, gar nichts. Aber sie werden von Tourismusmanagern eingeladen, zu uns zu kommen. Eigentlich müssten diese Reisen länderspezifisch kontingentiert werden, damit die CO2-Bilanz kontinuierlich sinkt. Doch Transit- und Transferreisende sind von der Abgabe ausgeschlossen – eine Ungerechtigkeit.

Das Gesetz ist ein Bürokratiegebilde – es wird in der Bundesverwaltung und den Kantonen schätzungsweise mindestens 100 neue Stellen brauchen, also eine Aufblähung des Staatsapparates. Für den im Gesetz vorgesehenen Klimafonds freuen sich bereits viele Subventionsjäger. Nach dem Willen der Befürworter und der schwachen Mehrheit der eidg. Räte soll die Schweiz mit dem CO2-Gesetz mit vorauseilendem Gehorsam Spitzenanforderungen zur Klimaproblematik erfüllen. Doch der Preis ist zum Beispiel mit den geplanten hohen Abgaben auf fossilen Brenn- und Treibstoffen zu hoch und fördert den sozialen Unfrieden. Der Bundesrat erhält zu viele Kompetenzen. Das ist angesichts der sehr komplexen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Problematik nicht zu verantworten. Zu viel ist in der Vorlage unklar oder noch nicht geregelt. So wird sie zur Mogelpackung.

Wie wäre es, den überbordenden Import von Waren aller Art aus China, dem grössten antidemokratischen, kommunistischen Staat, kontinuierlich zu reduzieren? Da könnten Milliarden von Tonnen CO2, unter anderem mit der massiven Reduktion der Frachtkosten um die halbe Welt, eingespart werden. Ersatzstandorte für die in China hergestellten Produkte könnten beispielsweise in Süd- und Osteuropa errichtet werden.

Aufgrund dieser Feststellungen ist die Vorlage abzulehnen. Der Handlungsbedarf ist zwar unbestritten, doch einfachere Massnahmen mit marktwirtschaftlichem Fokus zielführender als staatswirtschaftliche Bürokratie.

Hermann Kiener, Cham

Umweltschutz ist gut. Aber Klimahysterie ist verfehlt! In der heutigen Coronazeit, in der wir alle betroffen sind, kann sich die Schweizer Bevölkerung keine weiteren Abgaben mehr leisten. Corona hat die Schweiz bis jetzt rund 50 Milliarden Franken gekostet. Gemäss Finanzminister Ueli Maurer kommen pro Woche 750 Millionen Franken dazu. Bis Ende 2021 könnten die Coronakosten auf 60 bis 70 Milliarden Franken ansteigen.

Wenn das neue CO2-Gesetz angenommen würde, kämen noch grosse zusätzliche Kosten auf uns zu. Es käme zu starken Preissteigerungen sämtlicher Waren und Dienstleistungen. Benzin und Heizöl würden stark verteuert. Transportkosten und Mietzinsen würden stark steigen. Neue Ölheizungen und Gasheizungen wären ab 2026 verboten, obwohl sie immer effizienter wurden. Gemäss Schweizer Hauseigentümerverband gäbe es Mehrkosten von rund 100000 Franken für ein Einfamilienhaus. Auch die Steuern würden steigen. Alle wären betroffen, denn diese Mehrkosten müssen bezahlt werden. Die Schweizer Wirtschaft wäre gegenüber dem Ausland nicht mehr konkurrenzfähig.

China ist mit grossem Abstand der grösste Klima- und Umweltsünder. Gefolgt von den USA, Indien, Russland und Japan. Die Schweiz hat nur eine Wirkung von einem Tausendstel auf das Weltklima. Aus all diesen Gründen stimme ich mit Überzeugung Nein, denn das Gesetz ist zu teuer, nutzlos und ungerecht.

Hansjörg Kelderer, Oberägeri

Während einige wenige Firmen von der Umverteilung des Geldes durch das neue CO2-Gesetz profitieren, verliert der Mittelstand, das Gewerbe, die Landbevölkerung und vor allem die Mieterinnen und Mieter. Der Benzinpreis steigt, die Abgaben auf Öl und Gas verdoppeln sich und bezahlen werden es am Schluss die Mieter, welche sich ihre Heizung nicht auswählen können. Warum sollen die, die auf ihr Auto angewiesen sind, mit höheren Abgaben bestraft werden? Hier handelt es sich nicht um Klimaschutz, sondern einerseits um Gewissensberuhigung und andererseits um staatliche Lenkung der Wirtschaft. Nein zu diesem nutzlosen, wirkungslosen und unfairen Gesetz.

Thomas Werner, Kantonsrat SVP, Unterägeri

Die, im Zuge des CO2-Gesetzes, Umverteilung der Gelder wird die Autofahrer ganz besonders treffen. Neu soll nur noch die Hälfte der Strafzahlungen der Autoimporteure, welche die erlaubten Höchstwerte der CO2-Emissionen bei ihren Neuwagen nicht einhalten können, dem Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds NAF zufliessen. Die restlichen 50 Prozent sollen anderweitig verwendet werden. Diese fehlen dann für den Unterhalt unserer Strasseninfrastruktur und den dringend notwendigen Ausbau des Strassennetzes. Um diese Lücke zu schliessen, wird eine weitere Treibstoffpreiserhöhung unumgänglich, was eine noch grössere Belastung des Individualverkehrs mit sich bringt. Zudem führt eine künstliche Verteuerung der Mobilität zu einer Verteuerung der ganzen Wertschöpfungskette, wodurch Waren und Dienstleistungen für den Endkonsumenten teurer werden. Es wird also nicht bei den 12 Rappen Benzinpreiserhöhung bleiben, sondern wir Autofahrer werden weiter zunehmend belastet.

Walter Suter, Cham

Momentan entscheiden mehrere Abstimmungen über unser Überleben in Zukunft. Es kommt mir so vor wie: «Ich habe nicht gestohlen, die anderen haben auch». Die Mehrheit der Schweizer Bewohner ist nicht gewillt, gemeinsam eine Lösung zu finden. Die Bauern sollen bitte auf Gift verzichten, die Hobbygärtner aber kübelweise solches verteilen. Die Fussball- und Feuerwerkmafia kann ungehindert giftige Metallabfälle in das Wiesland der Bauern und Kanalisation schleudern. Es gibt Menschen, die über geldgierige Konzerne schimpfen, lassen aber ihre Zigarettenstummeln überall liegen, obwohl diese bis zu 300 Jahre die Welt vergiften. Wenn es nicht möglich ist, bei Fussballspielen die Gesetze durchzusetzen, so müssten doch einfach Spiele generell verboten werden. Ich als Einzelner kann mich nicht durchsetzen, um Steuern zu verweigern weil ohne Lobby im Rücken.

Hat noch niemand überlegt, wie primitiv es ist, dass es kräftige Männer braucht, nur um einen toten Ball durch ein Tor zu buxieren? Es wird gejammert, dass die Kosten für Esswaren steigen könnten, anstatt Wege zu finden, dass ein drittel der Esswaren nicht mehr im Abfall landet. Wir importieren Dünger bis zum Gehtnichtmehr, machen aber Seich, indem pro Kopf täglich ein Liter Urin kostbares Trinkwasser versaut wird und für viel Geld geklärt werden muss anstatt direkt als Dünger nutzen. Mit grösstem Ekel sehe ich die Fotos von ausgelassenen Feiern. Was sind das für Menschen, die einfach nicht sehen wollen, wie andere Mitmenschen aus Armut leiden. Warum wird nicht 100 Franken Steuer pro Rakete verlangt, wenn ich lese, dass in Luzern bei einer Räumung Polizisten damit verletzt werden?

Tony Stocklin, Steinhausen