Leserbrief - Lesermeinungen zum Filmgesetz

Lesermeinungen zum Filmgesetz Zur eidgenössischen Abstimmung vom 15. Mai 20.04.2022

Inländische Fernsehsender sind verpflichtet, 4 Prozent ihres Umsatzes in das Schweizer Filmschaffen zu investieren. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur einheimischen Filmproduktion. Filme werden heute aber immer öfter über digitale Streamingdienste konsumiert. Streamingdienste sind von dieser Abgabepflicht nicht betroffen. Bei global tätigen Streaming-Plattformen fliessen all diese Einnahmen ins Ausland ab.

Die Änderung des Film­gesetzes sieht vor, dass Streamingdienste künftig ebenfalls 4Prozent des in der Schweiz erzielten Umsatzes in das hiesige Filmschaffen investieren müssen. Sie können sich dafür entweder direkt an hiesigen Film- und Serien­produktionen beteiligen oder eine Ersatzabgabe entrichten, die der Schweizer Filmförderung zugutekommt. So haben die Unternehmen die Möglichkeit, sich in bestehende Filme einzukaufen, sich an einer Produktion zu beteiligen oder eine nach eigenen Ideen in Auftrag zu geben. Die Filme können als Schweizer Filme produziert oder mit anderen Ländern koproduziert werden. Den Anbietern steht es frei, in Spiel-, Dokumentar-, Animationsfilme oder Serien zu investieren.

Das Filmgesetz fordert zudem, dass das Angebot der Streamingdienste zu 30 Prozent aus Filmen oder Serien bestehen muss, die in Europa produziert wurden. Fernsehsender in der Schweiz und in Europa sind seit 1993 verpflichtet, zu mindestens 50Prozent Inhalte zu senden, die in Europa produziert wurden.

Von Filmen «Made in Switzerland» würden nicht nur die direkt am Dreh beteiligten Künstler und Unternehmen profitieren, sondern auch der Tourismus, die Gemeinden und Regionen, in denen ein Film produziert wird. Das neue Filmgesetz ermöglicht mehr Filmstoff, der nah an unserem Leben, unserer Kultur und unserem Land ist. Mehr Schweiz bei Film und Serien bedeutet eine Stärkung unserer Kultur und Identität.

Rund die Hälfte aller europäischen Länder hat in ihren Gesetzen Investitionsverpflichtungen zwischen 1 und 22 Prozent für Anbieterinnen von Filmen und Serien festgelegt. Aus diesem Grund nehmen sie vermehrt dort produzierte Filme in ihr Angebot auf. Mit diesen Änderungen werden Streamingdienste verpflichtet, ins Schweizer Filmschaffen zu investieren und einen gewissen Anteil europäischer Produktionen in ihr Angebot aufzunehmen. Schweizer Filmproduzenten erhalten somit eine Chance, im Wett­bewerb mithalten zu können.

Das Gesetz stärkt das heimische Filmschaffen und ist anzunehmen.

Peter Hegglin, Ständerat Mitte, Edlibach

Bei Filmgesetz geht es einerseits darum, dass Streamingdienste wie zum Beispiel Netflix gleich wie inländische Fernsehsender behandelt werden, die 4 Prozent ihres Umsatzes zu Gunsten der Schweizer Filmschaffenden bezahlen. Diese Gleich­behandlung ist sinnvoll und gegen die verstärkte Unterstützung der Schweizer Filmindustrie ist nichts einzuwenden.

Problematisch ist der zweite Teil des Gesetzes, der für die Streamingdienste eine fixe Quote vorschreibt, wonach 30 Prozent der Filme und Serien aus Europa stammen müssen. Es gelten dabei keinerlei Anforderungen an Qualität und Nachfrage. Diese Zwangsquote führt zu einer staatlichen Bevormundung und schränkt die Wahlfreiheit beim Film­konsum ein. Der heutige Anteil an gestreamten Filmen aus der Schweiz und Europa liegt bei knapp 12Prozent.

Beliebte Filmangebote aus der ganzen Welt werden somit eingeschränkt und zu Gunsten der vorgeschriebenen EU-Quote verdrängt. Es darf nicht sein, dass vom Staat vorgegeben wird, welche Serien und Filme wir konsumieren dürfen und die Wahlfreiheit eingeschränkt wird. Ein Nein zum Filmgesetz ist ein Ja zu einem Happy End für ein breites Filmangebot ohne bevormundende Staatsquote.

Etienne Schumpf, Grosser Gemeinderat FDP, Zug