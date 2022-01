Leserbriefe Lesermeinungen zum Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Februar 06.01.2022, 11.58 Uhr

Schon lange fiel es auf. Wenn man wissen wollte, was die nächsten Coronamassnahmen waren, musste man, auch widerwillig, Blick online lesen. Bis ins letzte Detail vermittelte der Blick, was aus dem Hause Berset-BAG kommen wird. Inzwischen weiss man, dank den Enthüllungen des Recherchejournalisten Philipp Gut, dass es wirklich eine «Standleitung» zwischen dem Medienmann von Berset und dem Büro von Marc Walder, dem CEO des Ringierkonzerns gab. In einem der Öffentlichkeit nun zur Verfügung stehenden Video, gibt Walder zu, dass der Konzern Journalismus als seine Tätigkeit aufgegeben hat. Nein, noch schlimmer: Ringier mutierte zur PR- und Kommunikationszentrale der Regierung und des BAG. Man hat es immer gewusst, dass etwas nicht stimmte, wenn man das aber so schwarz auf weiss sieht und hört, ist man schon schockiert. Walder ist bekannt dafür, seine Pressetitel als Manipulatoren der Öffentlichkeit zu missbrauchen. Feinde werden gejagt, Freunde wie z.B. Bundesrat Berset, mit seiner unsäglichen ausserehelichen Angelegenheit, die mittels Staatsmitteln gelöst wurde, oder dann den früheren Raiffeisenchef Pierin Vincenz mit seinen Finanzjonglierereien, die ab 25. Januar vor Gericht verhandelt werden, wurden mit allen Mitteln geschützt.

Guter Journalismus wäre eigentlich etwas anderes, aber das interessiert weder Walder noch Ringier geschweige denn das Verlegerehepaar Ringier, die Besitzer des Konzerns! Das Gute an der Sache ist, dass man nun offensichtlich sieht, was bei einer Annahme des Mediengesetzes am 13. Februar passieren würde. Den Medienkonzernbesitzern, allesamt mehrhundertfache Millionäre wie Ringier, Coninx, Wanner, u.a. werden pro Jahr 170 Millionen Franken geschenkt, erkauft wird damit genau das, was wir nun beobachten: kritikfreie, willfährige, dem Staat folgende und gehorchende Berichterstattung, um damit das «beschränkte» Volk weiterhin für dumm zu verkaufen. Wenn man die Sache so betrachtet, müssen wir Marc Walder Danke sagen, ein besseres Argument für die Ablehnung des Mediengesetzes gibt es nicht.

Adrian Risi, Kantonsrat SVP, Unternehmer, Zug

Der Wechsel vom 2021 ins 2022 war mehr als eine neue Jahresziffer. Es war ein «Seitenwechsel» aus pandemischen, manchenorts leidvollen Unwegsamkeiten, Ängsten aber auch Hoffnungen in ein Jahr mit noch wenig absehbaren Entwicklungen, Herausforderungen und vielleicht neuen Möglichkeiten. Vieles, was noch vor Jahren denkunmöglich galt, wird heutzutage diskutiert, geplant, erprobt oder umgesetzt. Zeiten des Umbruchs sind auch Zeiten des Aufbruchs. Je stärker der Druck auf Veränderungen ist, umso wichtiger sind die Kräfte und Motivationen zum Zusammenhalten. Und je rasanter die Entwicklungen, umso wichtiger sind Werte, welche Orientierung geben, gerade weil das «Wie» oft noch ungewiss ist. Die Inhalte werden wegweisend sein, die Ziele und Werte, die uns verbinden und uns von anderen unterscheiden.

Zu den dringendsten Themen gehört eine verantwortungsvolle Politik. Dazu haben die Mitte-Fraktionen in Kanton und Bund wesentliches beigetragen. So haben beispielsweise in der Wintersession die Eidgenössischen Räte wichtige Entscheide zur mittelfristigen Stabilisierung der Altersvorsorge getroffen, ein sozialverträglicher Kompromiss mit fairen Regelungen für die Übergangsjahrgänge. Diese Beurteilung haben Die Junge-Mitte, Die Mitte-Frauen und Die Mitte 60+ Schweiz in einem gemeinsamen Communiqué national kommuniziert. Zu hoffen ist, dass ebenfalls die angelaufene BVG-Reform im neuen Jahr weiter zur nötigen Generationengerechtigkeit beitrage und die Perspektiven der Jungen und von Teilzeitbeschäftigten verbessere.

In turbulenten, unsicheren und gesellschaftspolitisch strapazierenden Phasen sind solide und objektive Kommunikationen bedeutungsvoll. Sie tragen wesentlich zur politischen Meinungsbildung, zur kulturellen Förderung und zum gesellschaftlichen Zusammenhang bei. Ganz besonders in Zeiten mit weniger Mobilität sind Radio- und Fernsehstationen sowie namentlich regionale Medien für die älteren Generationen, Alleinstehende und Familien in ihrem eingeschränkten Alltag wertvoll und bieten willkommene Unterhaltung und Abwechslung.

Unsere Medienvielfalt ist wahrhaft ein hohes Gut. Unserer einheimischen Medienwelt fehlen aber zunehmend Werbegelder, weil solche in internationale Kanäle abgeflossen sind oder von Firmen und Vereinen digitale Altnativen favorisiert werden. Mit guten Gründen haben Bundesrat und Parlament zu einer teilweisen Kompensation einen durchdachten Massnahmenkatalog beschlossen. Am 13. Februar kann und soll das Stimmvolk mit einem klaren Ja das beantragte Mediengesetz unterstützen. Dies wäre gleichzeitig ein Dankeschön für die spannenden und kreativen Zeitungsausgaben, mit welchen die initiativen Redaktionen ihre Leserschaft immer wieder erfreuen.

Peter R. Hofmann, Oberägeri