Leserbriefe Lesermeinungen zum Steuerpaket Zur kantonalen Abstimmung vom 7. März 25.02.2021, 14.19 Uhr

Was nützt diese Steuerfusssenkung zum Beispiel all jenen bescheiden verdienenden Pflegefachleute in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, die in den letzten Monaten mehr als nur Unglaubliches geleistet haben? Klatschen reicht nach einem Jahr Corona und über 100 Toten nicht mehr! Warum wird dem Pflegepersonal von unserem Steuergeldsegen nicht ein 50-prozentiger Lohnaufschlag als Pandemiezulage bezahlt? Nicht einmalig, sondern für die Zeit der ganzen Pandemie. Und warum erhöht man mit unserem Steuergeldsegen nicht generell die Löhne der Pflegefachleute, macht diese Berufe attraktiver? Denn sie sind bald «unbezahlbar» rar, diese Pflegeleute, und wir brauchen sie.