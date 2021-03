Lesermeinungen zum Thema Impfen Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 16.03.2021, 14.11 Uhr

Impfstoff ist derzeit Mangelware in der Schweiz. Allerdings hätten wir es selbst in der Hand gehabt, eine eigene Produktionsanlage für den Moderna-Impfstoff bei der Lonza in Visp in Betrieb zu nehmen. Der Lonza-Präsident, Albert Baehny, machte dem Bund persönlich ein entsprechendes Angebot. Die Herstellung von 100Millionen Dosen für 60 bis 70 Millionen Franken wäre absolut unproblematisch gewesen. Zudem hätte man nach rascher Deckung des Eigenbedarfs die Vakzine an reichere Staaten gewinnbringend weiterverkaufen oder im Rahmen der Entwicklungshilfe an ärmere Länder zu Selbstkosten abgeben können. Nichts von alldem geschah jedoch in der Schweiz. Begründung des Bundesamts für Gesundheit: Gesetzliche Grundlage fehlt.