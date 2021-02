Leserbriefe Lesermeinungen zum Thema Ladenöffnungszeiten Zur kantonalen Abstimmung vom 7. März 07.02.2021, 16.20 Uhr

Es ist tatsächlich etwas seltsam, dass wir uns Gedanken über längere Öffnungszeiten machen müssen, obwohl wir zurzeit froh wären, wenn die Läden überhaupt geöffnet wären. Die jetzige Situation führt zwangsläufig dazu, dass viele Menschen online einkaufen, welche bis anhin konsequent in Fachgeschäften und Läden eingekauft haben. Es ist zu hoffen, dass sich nach der Wiedereröffnung der Läden die Konsumenten an die Vorzüge des Einkaufs in lokalen Geschäften erinnern und vom Internetshopping wieder wegkommen.

Durch die vorgesehene Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten um eine Stunde pro Tag besteht für die Läden die freiwillige Möglichkeit, ihre Öffnungszeiten den umsatzstärksten Zeiten anzupassen. Mit den längeren Öffnungszeiten verbessert sich die Ausgangslage für die Zuger Geschäfte auch gegenüber der Konkurrenz in den umliegenden Kantonen. Mit der Möglichkeit, die Ladenöffnungszeiten anzupassen, kann in einem gewissen Masse auch dem Einkaufsverhalten vieler berufstätiger Personen entsprochen werden. Dies alles bringt für unsere lokalen Läden aber nur dann etwas, wenn sich die Konsumenten zu den lokalen Fachgeschäften bekennen und ihre Einkäufe sobald wie möglich wieder dort und nicht im Internet tätigen. Ich stimme für die massvolle Verlängerung der Ladenöffnungszeiten.

Adrian Moos, Kantonsrat FDP, Zug

Seit dem 2. Februar 2021 ist er da – der 24-Stunden-Einkaufsladen ohne Personal. In Grenchen, Kanton Solothurn, testet derzeit die Migros die erste personalfreie Filiale, in der man mit einer speziellen App rund um die Uhr einkaufen kann. Die letzten zehn Monate haben das Onlinegeschäft in nie geahnte Sphären katapultiert. Die Digitalisierung gewann durch die Pandemie eine bisher unvorstellbare Bedeutung, wie wir sie vor zwölf Monaten noch nicht für möglich gehalten hätten. Liberalisieren wir nun schnellstmöglich die Ladenöffnungszeiten, damit unsere Läden im Kanton Zug mindestens die Öffnungszeiten flexibler gestalten und sich den veränderten Kundenbedürfnissen anpassen können. Deshalb empfehle ich ein Ja zu längeren Ladenöffnungszeiten.

Rolf Brandenberger, Kantonsrat FDP, Rotkreuz



Seit Jahren wird über längere Ladenöffnungszeiten diskutiert. Mehrere Abstimmungen zeigten, dass viele Konsumenten dies nicht wollen. Diverse Parteien und Politiker sind der Meinung, dass dies notwendig sei. Auch Detaillisten sind nur Menschen und haben ein Anrecht auf ein Familienleben.

Jeder Konsument, der sich richtig organisieren kann, hat die Möglichkeit, tagsüber einkaufen zu gehen. Immer heisst es, die Geschäfte können ja ihre eigenen Öffnungszeiten bestimmen. Würde aber ein kleines Geschäft früher schliessen, heisst es schnell, der hat es nicht nötig, es geht ihm zu gut. Deshalb gibt es nur eines, einheitliche Öffnungszeiten. Nur so kann man alles erledigen, ohne einen Plan zu haben, wann und wer geöffnet hat. Mehr Umsatz generiert eine längere Öffnungszeit auch nicht, denn er wird nur auf eine längere Präsenzzeit verteilt. Also lassen wir es, wie es ist.

Fredy Herzog, Cham