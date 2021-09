Leserbriefe Lesermeinungen zur 99%-Initiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 26. September Ruedi Knüsel, Rotkreuz 20.09.2021, 13.15 Uhr

Mit der 99%-Initiative müssten Kapitaleinkommen ab dem ersten Franken zu 100 Prozent und ab einem Schwellenwert sogar zu 150 Prozent besteuert werden. Für die Initianten, die Juso, ist Kapital per se schlecht, ausser es wird umverteilt. Mantramässig behaupten die Initianten, dass nur 1 Prozent der Bevölkerung betroffen wäre. In Wirklichkeit trifft die schludrig formulierte Vorlage jedoch breite Teile der Bevölkerung und insbesondere auch KMU und Start-ups. Denn: Die neue Steuer reduziert das verfügbare Kapital im Unternehmen signifikant. Das hemmt Innovationen und Investitionen. Viele Start-ups investieren private Mittel und verzichten jahrelang auf einen angemessenen Lohn, damit die Unternehmensgründung gelingt. Entschädigt werden sie mit einer Beteiligung am Start-up. Durch den Verkauf von Beteiligungen erzielte Kapitalgewinne müssten bei einer Annahme neu ab dem ersten Franken voll als Einkommen versteuert werden – ab einem Schwellenwert sogar mit 150 Prozent.

Zum Schutz von KMU, Start-ups und der Innovationskraft der Schweiz sage ich am 26. September entschieden Nein zu diesem trügerischen Wolf im Schafspelz.

Ruedi Knüsel, Rotkreuz

Wirtschaftlicher Wert – also Produkte und Dienstleistungen – entsteht nicht durch eine wundersame Vermehrung von Kapital. Der Profit wird durch Menschen erarbeitet, welcher anderen dann als Zinsen und Dividenden ausbezahlt wird. Dennoch werden heute jene, die für ihr Geld arbeiten, steuerlich schlechter gestellt als jene, die von Kapitaleinkommen leben. Das ist absurd und äusserst ungerecht. Die 99%-Initiative will dies ändern. Deswegen empfehle ich Ihnen ein Ja zur 99 %-Initiative am 26. September. Denn Geld arbeitet nicht, Menschen schon!

Arsena Odermatt, Walchwil