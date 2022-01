Leserbriefe Lesermeinungen zur Abschaffung der Emissionsabgabe Zur eidgenössischen Abstimmung über das Bundesgesetzes über die Stempelabgaben 24.01.2022, 13.16 Uhr

Wieso eigentlich werden Grosskonzerne, Banken und Versicherungen laufend bei Steuern und Abgaben entlastet? Sie profitieren ja mindestens ebenso viel von den Standortqualitäten der Schweiz wie wir Privatpersonen oder die vielen KMU.

Zur Erinnerung: Die Beibehaltung der Stempelabgaben war in den Neunzigerjahren Teil des Kompromisses, um die Einführung der Mehrwertsteuer mehrheitsfähig zu machen. Entgegen den damaligen Versprechungen wurden die Stempelabgaben in der Zwischenzeit in mehr als zwölf Etappen reduziert, mit Steuerausfällen von 800 Mio. Franken. Im Gegenzug musste die Mehrwertsteuer, die wir alle bezahlen, erhöht werden. Und nun ist die nächste Salamischeibe an der Reihe.

Dass die Emissionsabgabe innovative Personen und KMU belastet, ist ein Märchen, denn die erste Million ist abgabefrei. Nur 0,3 Prozent aller Unternehmen bezahlten in den letzten Jahren eine Emissionsabgabe. Von der Abschaffung profitieren also vor allem grosse Beteiligungsgesellschaften. Die ganz grosse Mehrheit der KMU hat nichts davon.

Auch wenn es bei dieser Abstimmung nicht um Riesenbeträge geht, so wird wieder eine Viertelmilliarde Franken bei den Einnahmen des Staates fehlen. Das Ganze ist Teil der bürgerlichen Strategie, welche darauf hinzielt, dass nur noch Einkommen und Konsum belastet werden, während Konzerne und Grossaktionäre nichts mehr bezahlen sollen. Konkret heisst dies, dass wir für jedes Gipfeli eine Mehrwertsteuer bezahlen, während in Zukunft Milliardenbörsengänge steuerfrei sind. Das kann es nicht sein. Stoppen wir diese Ungerechtigkeit mit einem Nein bei den Stempelabgaben.

Eusebius Spescha, Zug

Die Gegner monieren, dass durch den Wegfall der Stempelsteuer (Emissionsabgabe) 250 Millionen Franken an Steuern wegfallen. Das ist so, wenn man das aber mit dem Desaster der letzten zwei Jahre vergleicht, ist das nicht, konkret drei Promille des Bundeshaushalts. Die Schweiz ist auf Gedeih und Verderben auf die Innovation ihrer Wirtschaft angewiesen. Der einzige Rohstoff, neben Wasser, den wir in der Schweiz haben, ist die Brainpower der Einwohnerinnen und Einwohner. Unsere zukünftigen Arbeitsplätze sind die Innovation von heute. Jede Idee beginnt klein, Start-up-Unternehmungen sind diesbezüglich das Mass der Dinge und für die Schweiz fundamental wichtig. Durch die nicht mehr gerechtfertigte Emissionsabgabe wird solchen Firmen zu Beginn ihrer Tätigkeit Geld weggenommen, das für die Entwicklung ihrer Produkte fundamental wichtig ist. Ich bin überzeugt, dass sich nach Wegfall dieser Steuer schon schnell eine positive Steuerbilanz zeigen wird, da das Geld dann am Mark arbeiten kann und Gewinne, das heisst zukünftige Steuern, erwirtschaften wird.

In diesem Sinne bitte ich sie für ein klares Ja zur Abschaffung der Stempelsteuer, eine Massnahme die zügig rentieren wird.

Adrian Risi, SVP-Kantonsrat, Unternehmer, Zug

Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten ist eine solide Eigenkapitalbasis von Unternehmen wichtig. Mit der Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital soll es für Unternehmer in der Schweiz einfacher werden, Investitionen in ihre Firma zu tätigen und lebenswichtige Reserven aufzubauen. Alle bürgerlichen Parteien setzen sich deswegen für diesen wichtigen Beitrag und damit für einen starken Wirtschaftsstandort Schweiz ein.

In der Sommersession 2021 hat das Parlament beschlossen, das Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG) zu ändern und die Emissionsabgabe auf Eigenkapital endlich abzuschaffen. Dieser Schritt wird von der Wirtschaft seit Jahren gefordert und auch der Bundesrat spricht dafür aus.

Wer heute ein Unternehmen gründet oder dessen Eigenkapital erhöht, muss unabhängig von der Rentabilität ein Prozent des neu geschaffenen Kapitals an den Bund abliefern. Dabei beträgt die Freigrenze eine Million Franken. Diese Freigrenze gilt jedoch nicht bei jeder Kapitalerhöhung wieder neu, sondern bezieht sich auf das gesamte während der Lebenszeit des Unternehmens eingeschossene Kapital.

Die Abschaffung der Emissionsabgabe kommt, anders als die Gegner zur Linken behaupten, nicht nur Grossunternehmen zugute. Zahlen des Bundes belegen, dass pro Jahr über 2000 Unternehmen von dieser Abgabe betroffen sind. Grossunternehmen zahlen demgegenüber äusserst selten Emissionsabgaben. Zudem ist der dem Fiskus entgangene Betrag von jährlich rund 250 Millionen Franken im Gesamtzusammenhang des Bundeshaushaltes im tiefen Promillebereich. Die Abschaffung der Emissionsabgabe führt in der Tat kurzfristig zu Mindereinnahmen beim Bund. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass dank der Abschaffung bereits nach wenigen Jahren zusätzliche Gewinn- und Kapitalsteuern resultieren, welche die geringen Steuerausfälle mehr als kompensieren.

Die Abschaffung der Emissionsabgabe erfährt in der aktuellen Pandemiesituation darüber hinaus eine zusätzliche Bedeutung. Verluste haben die vorhandenen Eigenkapitalpolster vieler Unternehmen zusammenschmelzen lassen und so manche Firma musste in den letzten Monaten einen Kredit aufnehmen. Somit ist es gerade in der jetzigen Situation angezeigt, die Eigenkapitalzuführung von Unternehmen zu ermöglichen und nicht weiter zu verteuern.

Nicht nur aufgrund der Coronapandemie ist die Schweizer Wirtschaft unter Druck. Auch andere internationale Entwicklungen machen den Unternehmen zu schaffen. Vor allem die von der OECD verabschiedete globale Unternehmenssteuerreform wird grosse Auswirkungen auf unseren Steuerstandort haben. Wichtig, auch für Zug, wird deswegen sein, die heutige hohe Standortattraktivität trotz dem neuen internationalen Steuerregime zu erhalten und zu verbessern. Dies wird nur gelingen, wenn den von bereits sehr hohen Gewinnsteuern in der Schweiz belasteten Unternehmen Gegenleistungen erbracht werden. Dazu zählt insbesondere, dass sie von anderen Unternehmenssteuern entlastet werden. Die Abschaffung der Emissionsabgabe ist dabei ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung und somit eine wichtige Massnahme zum richtigen Zeitpunkt. Die Massnahme hilft, den Druck auf den Steuerstandort Schweiz etwas zu mindern. Es gilt deswegen, am 13. Februar ein beherztes Ja zur Abschaffung der Emissionsabgabe in die Urne zu legen.

Philip C. Brunner, Kantonsrat, Fraktionspräsident SVP, Zug