Leserbriefe Lesermeinungen zur Abstimmung über die Pflegeinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 28. November 09.11.2021, 15.08 Uhr

Ich stimme Ja zur Pflegeinitiative – der Pflegenotstand ist jetzt schon Realität, eine Verbesserung der Situation dringend notwendig. Ja, es braucht eine Ausbildungsoffensive, wie es die Pflegeinitiative fordert und es auch im Gegenvorschlag vorgesehen ist. Dies genügt aber nicht. Wenn man Wasser in ein löchriges Sieb giesst, bleibt auch nichts zum Trinken. Zur Verbesserung der Situation braucht genügend Wasser und ein solides Gefäss, d. h. sowohl mehr Pflegekräfte wie auch bessere Arbeitsbedingungen. Bessere Arbeitsbedingungen sind nicht nur ein probates Mittel gegen den vorzeitigen Berufsausstieg der Pflegekräfte, sie sind auch für eine gute Patientensicherheit zwingend notwendig. Stimmen auch Sie am 28. November Ja zur Pflegeinitiative!

Tabea Zimmermann Gibson, Kantonsrätin ALG, Zug

Für mich ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein ganz wichtiger Grund, die Pflegeinitiative anzunehmen. Bei den Argumenten des Bundesrates steht: Die grösste Herausforderung ist der Mangel an Pflegekräften. Dieser Mangel besteht aber nicht nur, weil viel zu wenig Personal ausgebildet wird, sondern vor allem auch, weil 1/3 wegen schlechter Arbeitsbedingungen schon vor dem 35. Altersjahr den Beruf wieder verlassen. Gemäss einer Umfrage der ZHAW verlassen 42 Prozent der Befragten den Beruf frühzeitig wegen der schlechten Vereinbarkeit. Das überrascht nicht, die Öffnungszeiten von Kinderkrippen (ca. 7 Uhr bis teilweise 18.30 Uhr) sowie die Zeiten der schulergänzenden Betreuung und die fixen Werktage lassen sich nicht mit den Arbeitszeiten des Gesundheitsberufes vereinbaren. Zudem kosten nicht subventionierte Krippenplätze so viel, dass es sich finanziell kaum oder gar nicht lohnt, im Beruf weiterzuarbeiten.

Natürlich würde der Ausbau von Krippenangeboten etwas kosten. Die meisten nachhaltigen Verbesserungen kosten etwas. Diese Kosten dürfen aber nicht zu Lasten des Kinderbetreuungspersonals gehen, weil auch diese unter schlechten Arbeitsbedingungen leiden und um einen höheren Stellenschlüssel kämpfen. Es ist notabene auch ein (Care-)Beruf, in dem vor allem Frauen arbeiten.

Die Pflegeinitiative will die Arbeitsbedingungen allgemein und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Speziellen verbessern. Wenn durch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Pflege ein Teil des Personals im Beruf gehalten werden kann, würden weniger Ausbildungskosten anfallen, zusätzlicher Stress könnte vermieden werden, sowie das Know-how und die Erfahrungen von tausenden Pflegefachkräften würden erhalten bleiben. Zudem weiss man, dass Mütter oder Väter viel länger an einer Arbeitsstelle verbleiben als ungebundenes Personal. Das sind einige gute Gründe von vielen, weshalb ich am 28. November Ja stimme zur Pflegeinitiative.

Magdalena Carlen, Dipl. Pflegefachfrau HF, Frauenstreikkollektiv, Zug

Am 28. November finden drei eidgenössische Volksabstimmungen statt, darunter die Pflegeinitiative. Mit dieser soll sichergestellt werden, dass inskünftig genügend Pflegepersonal zur Verfügung steht. Diese Thematik ist für uns ältere Personen von besonderer Bedeutung, weil wir in absehbarer Zeit alle auf Pflegeleistungen angewiesen sein dürften. Das Anliegen der Pflegeinitiative verdient somit unsere volle Unterstützung, nicht jedoch der Weg dazu.

Der Bund bekäme weitreichende Kompetenzen, so u. a. die Verpflichtung zur Regelung schweizweiter Arbeits- und Lohnbedingungen. Durch diese Zentralisierung würden nicht nur die kantonalen und sozialpartnerschaftlichen Kompetenzen sehr stark beschnitten, sondern es würden auch wertvolle lokale und regionale Initiativen und Impulse verunmöglicht, was vor allem im Bereich der Spitex und der Langzeitpflege verhängnisvoll wäre. Die Verfassungsinitiative würde noch gesetzliche Ausführungsbestimmungen erfordern, was Jahre dauern dürfte.

Der Volksmund sagt: «Das Bessere ist der Feind des Guten.» Dies ist vorliegend (ausnahmsweise) nicht der Fall, denn Bundesrat und Parlament haben erkannt, dass die rasche und wirkungsvolle Stärkung der Pflegeberufe dringend ist. Sie haben deshalb einen Gegenvorschlag ausgearbeitet und verabschiedet, welcher die Ziele der Initiative grundsätzlich aufnimmt und schnell in Kraft tritt, sofern die Pflegeinitiative abgelehnt wird und kein Referendum gegen den Gegenvorschlag ergriffen wird. In der Pflicht würden auch die Kantone und Sozialpartner bleiben. Wir empfehlen deshalb ein Nein zur Pflegeinitiative, damit der Gegenvorschlag schnell in Kraft treten kann.

Auch die Änderung des Covid-19-Gesetzes ist für uns Seniorinnen und Senioren von Bedeutung, gehören wir doch unverändert einer Risikogruppe an. Es ist für uns wichtig, dass die öffentliche Hand über die notwendigen Kompetenzen und Mittel verfügt, um der Pandemie wirkungsvoll zu begegnen. Für uns sind vorliegend das Gemeinwohl und die Solidarität wichtiger als der Egoismus und die verabsolutierte Freiheit. Wir empfehlen deshalb ein Ja zur Änderung des Covid-19-Gesetzes.

Die Justizinitiative schlägt für die Wahl der Bundesrichter neu ein Losverfahren vor anstelle der heutigen Wahl durch die Bundesversammlung. Es kann sein, dass sich die Bundesversammlung bei der Wahl einzelner Richter irrt, sicher aber nicht bei der deren Grosszahl. Es ist jedoch mit Sicherheit ein Irrtum zu glauben, dass uns ein Losverfahren die besseren Bundesrichter bringen könnte. Deshalb empfehlen wir ein Nein zur Justizinitiative.

Für den Vorstand «Die Mitte 60+ Kanton Zug», Peter R. Hofmann, Oberägeri

Ende November stimmen wir über die Pflegeinitiative ab. Schon vor der Covid-19-Krise waren die Arbeitsbedingungen in der Pflege problematisch und es fehlte Personal. Gegenwärtig sind nun 11000 Stellen (!) in der Pflege in der Schweiz unbesetzt und bis 2029 braucht es weitere 70000 neue Pflegende. Um diesen Bedarf decken zu können, muss in die Ausbildung investiert werden. Mit mehr Ausbildungsplätzen und besseren Ausbildungslöhnen liesse sich die Zahl der Berufseinsteigerinnen und -einsteiger erhöhen. Das Problem ist damit aber nicht gelöst: Vier von zehn Pflegenden verlassen heute ihren Beruf frühzeitig. Diese Berufsausstiege müssten wir verhindern. Ergo müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden. So bräuchte es verlässliche Zeit- und Dienstplanungen, familienfreundlichere Strukturen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Und auch der Lohn muss den hohen Anforderungen und der grossen Belastung entsprechen – «Klatschen reicht nicht». Wenn wir die Pflegequalität auch zukünftig aufrechterhalten wollen, braucht es genügend Pflegefachpersonen auf allen Abteilungen. Und Voraussetzung hierfür ist die angemessene Finanzierung der Pflegeleistungen.

Mit einem Ja zur Pflegeinitiative gehen wir diese Punkte an. Der vom Parlament erarbeitete indirekte Gegenvorschlag konzentriert sich «nur» auf die Ausbildung neuer Pflegefachpersonen. An den Arbeitsbedingungen ändert sich damit nichts. Es fehlen auch Massnahmen, um frühzeitige Berufsausstiege zu verhindern und die Pflegequalität zu sichern. Mit dem indirekten Gegenvorschlag bilden wir mehr aus, an der Tatsache, dass vier von zehn frühzeitig aussteigen, ändern wir aber nichts. Das ist daher schon rein ökonomisch betrachtet Blödsinn. Genau darum braucht es ein Ja zur Pflegeinitiative – diese geht die Probleme ganzheitlich und breit an.

Anastas Odermatt, Kantonsrat Grüne, Steinhausen