Lesermeinungen zur Begrenzungsinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September 21.09.2020, 14.50 Uhr

Als Unternehmer arbeite ich mit einer Vielzahl von Partnern zusammen. Diese Partnerschaften helfen mir, bessere Dienstleistungen zu erbringen oder neue Kunden anzusprechen. So funktioniert unsere vernetzte Welt. Natürlich erhoffen sich auch meine Partner etwas von dieser Zusammenarbeit. Kann ich dabei immer meine Wünsche und meine Maximalforderungen durchsetzen? Natürlich nicht. Und so sind alle Verträge niemals einseitig, sondern immer ein Geben und ein Nehmen.

Genauso verhält es sich mit unserer Beziehung zur Europäischen Union. Die SVP will nun faktisch die aktuelle Partnerschaft kündigen und hat die Illusion, dass die Schweiz nachher viel bessere Verträge aushandeln kann. Das ist im besten Fall naiv, im schlimmsten Fall aber sehr gefährlich. Wir dürfen auf vieles stolz sein, aber die SVP verleugnet die Realität. Als kleines Land mit einer starken Wirtschaft haben wir mit den bilateralen Verträgen ein Vertragswerk, welches uns sehr viel nützt. Kein Unternehmer würde leichtfertig einen solchen Vertrag mit einem etablierten Partner kündigen. Deshalb distanzieren sich auch viele Unternehmer aus den Reihen der SVP von dieser brandgefährlichen Initiative. Noch mehr Arbeitsplätze aufs Spiel zu setzen ist das Letzte, was wir in der aktuellen Coronakrise brauchen können.

Patrick Mollet, Unternehmer, Walchwil

Ich werde am 27. September ganz sicher Nein zur gefährlichen und radikalen Begrenzungsinitiative stimmen. Mit der faktischen Kündigung der Bilateralen I gefährden wir unseren Wohlstand und unsere Reisefreiheit, ohne dass die BGI auch nur ansatzweise eine valable Alternative bietet. Die Schweiz ist kein Mitglied der EU, das ist ja klar. Trotzdem brauchen wir gefestigte, stabile Beziehung zu unseren Nachbarn. Alles andere ist schlicht blauäugig und naiv.

Mit einer Annahme würden wir nicht nur den Schweizer Wirtschafts- und Forschungsstandort nachhaltig schwächen, sondern auch unseren internationalen Status als verlässlichen Vertrags- und Verhandlungspartner riskieren; und somit schlussendlich alles, wofür die Schweiz steht oder stehen sollte. Diese Initiative schwächt die Schweiz als Ganzes und gehört darum wuchtig abgelehnt.

Klemens Iten, Co-Präsident Junge GLP Zug, Unterägeri

Die Schweiz ist voll. Über eine Million Einwanderer sind in den letzten 13 Jahren in unser Land geströmt. Diese Massenzuwanderung seit der Einführung der Personenfreizügigkeit ist dafür verantwortlich, dass wir einer 10-Millionen-Schweiz bereits gefährlich nahe sind. Sie ist auch der beste Beweis dafür, dass wir mit der Öffnung unserer Grenzen im Jahr 2007 die Kontrolle über die Zuwanderung komplett aus unseren Händen gegeben haben. Diese masslose Zuwanderung hat für die Schweiz verheerende Auswirkungen: Stagnierende Löhne, steigende Mieten und Bodenpreise, verstopfte Strassen und überfüllte Züge sowie überforderte Sozialversicherungen sind nur einige Beispiele für das überlaufende Fass.

Vor der uneingeschränkten Personenfreizügigkeit regelte die Schweiz ihre Zuwanderung über Kontingente und Höchstzahlen. Ein bewährtes und effizientes System, in dem die Wirtschaft entsprechend ihrem Bedarf Personen aus der ganzen Welt rekrutieren konnte. Bund und Kantone legten in Zusammenarbeit mit Vertretern der Wirtschaft Höchstzahlen fest und schafften damit die Basis für eine gesunde Wirtschaft und ein moderates Wachstum. Wieso wir dieses bewährte System, die Zuwanderung über Kontingente zu regeln, über Bord geworfen haben, bleibt ein Rätsel.

Mit der «Begrenzungsinitiative» setzt sich die SVP für eine Zuwanderungspolitik ein, die wieder eine gesunde Selbstbestimmung ermöglicht. Die für unser Land schädliche Personenfreizügigkeit mit der EU soll endlich beendet werden, damit wir diesem unkontrollierten Ansturm angeblicher Fachkräfte ein Ende bereiten können. Auch der heute existierende Rechtsanspruch für sämtliche EU-Bürger, in der Schweiz zu arbeiten, sich frei niederzulassen und Sozialversicherungsleistungen zu beziehen, soll beseitigt werden. Die Grösse der Schweiz ist beschränkt – umso wichtiger ist es, dass wir ihr Sorge tragen. Sagen Sie am 27. September deshalb entschieden Ja zu einem gesunden, kontrollierten Wachstum der Schweiz, sagen Sie Ja zur Begrenzungsinitiative.

René Kryenbühl, Kantonsrat SVP, Oberägeri

Mich erstaunt immer wieder, wie die Gegner der Begrenzungsinitiative immer im Voraus wissen wollen, was nach den Abstimmungen geschehen wird. Immer wieder flössen sie dem Wahlvolk mit Unwahrheiten Angst ein, wie auch bei der von der SVP lancierten Begrenzungsinitiative. Die wirtschaftliche Bedeutung der Bilateralen I wird massiv überschätzt. Ganz ähnliche Drohungen gab es nämlich schon 1992 vor der Abstimmung über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Doch was ist damals nach all den Drohungen und Schlechtmacherei derselben Parteien und Angstmacher nach dem Nein von Volk und Ständen geschehen? Der Schweizer Wirtschaft ging es wesentlich besser als derjenigen der EU. Damit stimme ich mit Überzeugung Ja zur Begrenzungsinitiative.

Die Gegner der Initiative, Mitte und Linksparteien, haben nichts Besseres zu tun, als den Wortlaut der Initiative zu verdrehen. Richtig ist, es werden auch keine bilateralen Verträge mit der EU gekündigt, wie es die Gegnerschaft immer glauben machen will. Die Schweizer Bevölkerung muss wissen, dass es sich die EU gar nicht leisten kann, die bilateralen Verträge mit uns zu kündigen. Es geht einzig darum, dass wir Schweizer wieder selber bestimmen, welche und wie viel Fachkräfte wir in unser eigenes Land lassen wollen. Jeder Wirtschaftszweig sowie die Agrarindustrie, hat nach wie vor die Möglichkeit, entsprechendes Fachpersonal im Ausland zu rekrutieren und bei Bedarf in die Schweiz zu holen.

Darum stimme ich am 27. September Ja zur Begrenzungsinitiative.

Moritz Schmid, alt Kantonsratspräsident, Walchwil