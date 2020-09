Leserbrief Lesermeinungen zur Begrenzungsinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September 23.09.2020, 15.48 Uhr

Am 27. September werden wir über wichtige, ja existenzielle, staatspolitische Geschäfte abstimmen: Die souveräne Steuerung der Einwanderung in unser Land und die territoriale Verteidigungskapazität unseres Landes durch unsere Armee. Die Meinungen gehen stark auseinander, je nach Staatsverständnis. Das geltende Staatsverständnis, das auch in unserer Staatsverfassung klar zum Ausdruck kommt, besagt, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft ein souveräner Staat ist, mit eigenem Hoheitsgebiet und den Staatsbürgern als höchste gesetzgeberische Instanz.

Die Schweizer regieren und verteidigen sich selber, im besten Interesse der Schicksalsgemeinschaft der Schweizer Bürger. Dafür übernehmen diese auch Bürgerpflichten. Jetzt gibt es immer mehr Mitbürger, die diesen historischen Sachverhalt in Frage stellen, aber der öffentlichen Diskussion über ihr abweichendes Staatsverständnis (oft entgegen den verfassungsmässigen gesetzlichen Grundlagen) mit allen Mitteln aus dem Weg gehen. Daraus ist eine wahre gesellschaftliche«Eiterbeule» entstanden, die es endlich aufzustechen gilt, anstatt sich noch länger gegenseitig an der Nase herumzuführen.

Deshalb hier die heisse Kartoffel vom universitären EU/UNO-Mainstream zur öffentlichen Diskussion: «Können die Staaten die Einwanderung verhindern? Haben die Bürger das Recht, Migranten auszuschliessen? Das souveräne Recht, Nein zu sagen? Wenn dieses Recht vielleicht juristisch legal ist, so ist dieses Recht nicht legitim. Und es basiert auf einem Missverständnis: Auf dem Missverständnis, dass Bürgerin und Bürger zu sein bedeute, man sei Miteigentümer des nationalen Territoriums. Die Diskriminierung liegt hier darin, dass die Bürger das Staatsterritorium irrtümlich als ihr exklusives Eigentum betrachten. Das Problem ist der Nationalstaat. Das, was wir erleben, ist ein epochaler Zusammenprall zwischen Staat und Migranten, wo die Bürgerinnen und Bürger sich dazu veranlasst sehen, aus ihrer zentralstaatlichen Sichtweise heraus zu beurteilen, was derzeit an den Grenzen geschieht. Sie verteidigen deshalb ihre Privilegien und nicht die Menschenrechte. Sie bilden sich ein, das Eigentumsrecht an Grund und Boden im Land zu besitzen, machen einen Erbschaftsanspruch durch Geburt oder Abstammung geltend, kommen schlussendlich noch auf die Idee, dass dem Staat ein Volk entspreche, dass dieses Volk ethnisch oder durch Rasse definiert werden könne, und meinen das Recht zu haben, selber entscheiden zu können, mit wem sie zusammenleben wollen.»

Wieso hat wohl die Person (Uni-Professorin), die diesen Text 2018 in Italien veröffentlichte, die Notwendigkeit gesehen, diese Fakten in Abrede zu stellen? Wenn nicht deshalb, weil es eben gerade so den Tatsachen entspricht?

Meinrad Odermatt, Zug

Die Drohungen von Bundesrat und Mitte-links über einen schmerzhaften Abstieg der Schweiz, wenn es nach Annahme der Begrenzungsinitiative (BGI) zu einer Kündigung der bilateralen Verträge käme, stehen auf einem wackeligen Fundament. Es ist die Vorgehensweise der EU-Beitrittsfreunde seit 1992. 1994 verlor der Bundesrat völlig den Kopf und reichte bei der EU ein Beitrittsgesuch ein. Alle Parteien ausser einer hatten den EU-Beitritt in ihrem Parteiprogramm. Sie haben nicht verstanden, welche Entwicklung die EU nehmen würde. Nur ein paar wenige haben dies frühzeitig erkannt – ich zähle mich auch dazu. Die meisten glaubten, dass die EU die übrigen Volkswirtschaften auf das deutsche Niveau anheben werde. Es läuft aber genau andersherum. Deutschland wird laufend verwässert und langfristig auf das Niveau der Südländer absinken.

Die Schweiz sollte weltoffen bleiben, mit der EU Austausch im Handel, Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie gute diplomatische Beziehungen pflegen, wie mit der übrigen Welt auch. Aber die Schweiz darf sich nicht von der EU vereinnahmen lassen, wie das unser Bundesrat, das Parlament und die ganze Mitte-links-Bewegung will. Im Index für wirtschaftliche Freiheit des unabhängigen Fraser Instituts (in Kooperation mit diversen Hochschulen rund um die Welt) steht die Schweiz auf Platz 4. Das erste EU-Land ist Irland auf Platz 10. Deutschland und Frankreich, die beiden treibenden Kräfte in der EU, stehen auf Platz 21 und 57. Unter den besten 20 Hochschulen der Welt gibt es eine einzige auf dem europäischen Kontinent, die ETH Zürich, aus der EU keine einzige. Anders als die leeren Drohungen sind dies Tatsachen.

In der BGI geht es um mehr als Begrenzung der Zuwanderung auf ein erträgliches Mass. Es geht darum, dass unser Bundesrat ein Mandat erhält, um gegenüber der EU die zunehmende Einflussnahme und das Überstülpen von EU-Recht auf die Schweiz zu stoppen. Wir erleben seit Jahren, wie sich unsere Regierung in entwürdigender Art und Weise vor der EU in den Staub wirft und einfach schluckt, was Brüssel befiehlt. Das muss aufhören. Wie Nationalrat Portman (FDP Zürich, früher CVP) zeigt, beginnt er schon jetzt das Terrain für den Rahmenvertrag zu ebnen. So wie er denk ganz Mitte-links. Dann wäre die Schweiz unter der Regie der EU, ob wir offiziell dabei sind, oder nicht. Dann wird unser Wohlstand sinken – und nicht, wenn wir einzelne bilaterale Verträge verlieren würden. Jene Verträge wären ohne die Personenfreizügigkeit an sich gut, sind aber mit der Guillotineklausel verbunden, was unser damaliger Unterhändler, ein EU-Turbo, ausgehandelt hat. Kein Lehrling hätte diesen Vertrag unterschrieben, aber unser EU-affine Bundesrat tat es.

Mit einem Ja zur BGI gibt das Schweizer Volk dem Bundesrat ein Mandat mit der EU die Personenfreizügigkeit neu zu verhandeln. Vermutlich würde dies auch andere Verträge tangieren. Grossbritannien macht es vor. Die Briten setzen Druck auf und demonstrieren Bereitschaft, kurzfristig wirtschaftlich zu verzichten, aber langfristig frei und unabhängig Politik gestalten zu können. Dies ist der Preis für die Freiheit, denn langfristig wird die freiheitliche Ordnung deutlich mehr Wohlstand bringen. Deshalb sollte man Ja stimmen.

Felix Zulauf, Zug