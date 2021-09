Leserbriefe Lesermeinungen zur «Ehe für alle» Zur eidgenössischen Abstimmung vom 26. September 15.09.2021, 14.57 Uhr

Jede Person soll ihr Leben möglichst frei gestalten können – auch unabhängig von der sexuellen Orientierung. Liebe ist liberal und die «Ehe für alle» bietet gleichgeschlechtlichen Paaren die Möglichkeit, ihre Beziehung entsprechend zu leben.

Was wohl vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen wäre, ist heute selbstverständlich. Bei keiner anderen gesellschaftlichen Frage hat sich die Einstellung der Schweizerinnen und Schweizer so rasch gewandelt. Die Bevölkerung scheint bereit, die liberalen und fortschrittlichen Argumente stärker zu gewichtigen und nicht nur die wiederkehrenden Argumente und biologischen Fakten zu zementieren.

Es ist bereits heute so, dass die Bundesverfassung die Ehe nicht ausschliesslich zwischen Mann und Frau vorsieht und somit ohne Verfassungsänderung dieser zeitgemässe Schritt vorgenommen werden kann. Der Staat sollte nicht vorschreiben, was eine gute Familie ist oder welches Familienmodell sich besonders gut für die Erziehung und Fürsorge von Kindern eignet. Der Staat muss aber die Voraussetzung schaffen, damit jedermann die Möglichkeiten und Freiheiten vorfindet, um gemäss seinen Vorstellungen eine glückliche Partnerschaft und ein erfülltes Familienleben zu leben. Denn Liebe ist liberal und darum ein Ja zur «Ehe für alle».

Etienne Schumpf, Gemeinderat FDP, Zug

Die aktuelle Kampagne der Gegner der «Ehe für alle» suggeriert, dass bei einer Annahme künftig Kinder für gleichgeschlechtliche Paare produziert werden und ein Kinderhandel starten wird. Diese Darstellung ist nicht nur falsch, sondern geradezu irreführend und absolut unfair.

Frauenpaare werden nur gesetzlich geregelten Zugang zur Samenspende erhalten, aber keine Kinder bestellen können. Samen sind keine Kinder. Die Eizellenspende ist und bleibt verboten, sodass jede Frau, die über die Samenspende ein Kind zeugt, es selbst gebärt. (Leihmutterschaft ist nicht möglich und bleibt verboten.) Heterosexuelle Paare können die Samenspende schon lange in Anspruch nehmen. Darüber hat sich bisher niemand aufgeregt. Und heterosexuelle Paare werden auch in Zukunft weitaus mehr Samenspenden in Anspruch nehmen.

Auch mit der gemeinsamen Adoption für gleichgeschlechtliche Paare werden künftig keine Kinder produziert, um sie für die Adoption zur Verfügung zu stellen. Auch künftig wird man nur Kinder adoptieren können, die schon geboren wurden und von den leiblichen Eltern gesetzmässig zur Adoption freigegeben worden sind. Der Prozess der Adoption wird auch für gleichgeschlechtliche Paare genau so streng sein wie für heterosexuelle Paare. Adoptionen kommen heute schon sehr selten vor, und das wird sich mit dem neuen Gesetz nicht ändern.

Letztlich geht es der Gegnerschaft darum, gleichgeschlechtliche Paare weiter zu diskriminieren. Genau diese Diskriminierung muss aufhören, und dass können wir alle mit einem Ja am 26. September ermöglichen!

Matthias Ebneter, Rotkreuz

«Ehe für alle», ist das wirklich die Lösung? Es ist weder fair noch richtig, wenn Homosexuelle und Lesben verachtet, beschimpft oder verurteilt werden. Unsere Aufgabe ist es, diesen Menschen – wie allen Menschen – mit Achtung und Würde zu begegnen. Unterdessen geniessen Homosexuelle jedoch auch grosse Sympathien. Firmen werben mit ihnen, die Medien bringen sie im besten Licht. Das Bildungswesen hat sich ebenfalls schon seit Jahren für das gleichwertige Verständnis verschiedener Lebensformen und sexueller Vorlieben starkgemacht.

Aber der Begriff Ehe entstand, um die spezielle Gemeinschaft zwischen Mann und Frau zu bezeichnen, in welcher Kinder entstehen können. Dies bezeichnet die tiefste Gemeinschaft. Diese soll aber nicht nur im sexuellen Bereich sein, sondern auch im seelischen und geistigen Bereich. Für die angestrebten gleichen Rechte braucht es aber keine Erweiterung des Ehebegriffs. Dafür könnten leicht ein anderer Name und gesetzliche Regelung gefunden werden. Im Zwischenmenschlichen soll die ganze Liebe das Benehmen und Handeln regieren. So entsteht gute Lebensentwicklung in allen diesen Bereichen. Kinder erleben so Geborgenheit und Vorbild. Gott will und segnet diese Familienkonstellation. Ganze Liebe brauchen die Kinder sowohl von Vater als auch von Mutter. Sie sollen sehen und erleben, wie nicht nur Mütter, sondern auch Väter in herausfordernden Situationen reagieren und wie sie ganze Liebe leben lernen. Väter-Vorbild prägt schon in den ersten Jahren.

Kinder haben auch gemäss der UN-Kinderkonvention das Recht, Vater und Mutter zu kennen und möglichst bei ihnen aufzuwachsen. Aus all diesen Gründen bin ich gegen die Samenspende und gegen die Bezeichnung «Ehe für alle». Wir brauchen nicht Gender-Regeln, sondern mehr diese ganze Liebe.

Gerhard Ellenberger, Steinhausen