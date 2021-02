Leserbrief Lesermeinungen zur geplanten Senkung des Kantonssteuerfusses Zur kantonalen Abstimmungsvorlage vom 7. März: Änderung des Steuergesetzes 02.02.2021, 15.01 Uhr

Verschiedene Gegner des Zuger Steuerpaketes argumentieren, dass die Befürworter mit einer Steuersenkung den Staat zurückbinden wollen. Dies entspricht nicht den Tatsachen. Fakt ist, dass der Kanton Zug trotz tiefer Steuern zu den Kantonen mit den höchsten Staatsausgaben pro Kopf gehört. Der reiche Kanton Zug mit dem hohen Wirtschaftswachstum kann seinen Einwohnerinnen und Einwohnern hohe staatliche Leistungen bieten und hat trotzdem eine tiefere Staatsquote (Verhältnis der Staatsausgaben zum Sozialprodukt) als weniger wohlhabende Kantone mit einem tiefen Wirtschaftswachstum. Der wirtschaftliche Erfolg des Kantons Zug beruht stark auf den konkurrenzfähigen Steuern und den weit überdurchschnittlichen staatlichen Dienstleistungen. Mit der angestrebten, temporären Steuersenkung haben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mehr verfügbares Einkommen und die Konkurrenzfähigkeit des Kantons wird nochmals gestärkt. Die Steuersenkung ist insbesondere in Krisenzeiten eine sehr kluge Massnahme.

Beat Unternährer, Kantonsrat FDP, Hünenberg

Die von der Regierung vorgeschlagene Steuersenkung, über die wir abstimmen, sei vorausschauend, brächte den Privaten und Firmen mehr finanziellen Spielraum, diese könnten sich dann mehr leisten und die Steuersenkungen würde so helfen, den coronabedingten Konjunktureinbruch besser zu überstehen. Diese Argumente sind Augenwischerei: Steuersenkungen bringen mehr finanziellen Spielraum – vor allem für jene, die schon haben. Der sich ergebende Spielraum wird umso grösser, desto mehr schon vorhanden ist. Es wird hier ohne Not jenen gegeben, die schon haben und damit Ungleichheiten forciert. Das ist die erste Augenwischerei. Die Zweite: Dass dieser finanzielle Spielraum dann auch genutzt wird, um zu investieren und so die Konjunktur anzukurbeln: In Krisenzeiten ist gemäss «Hausverstand» sparen angesagt, um möglichst lange über die Runden zu kommen. Wer demgegenüber gemäss gängiger Volkswirtschaftslehre in Krisenzeiten investieren müsste, um die Konjunktur anzukurbeln, wäre der Staat – und das vorausschauend und innovativ, zum Beispiel in die Bereiche Entschärfung und Anpassung vom laufenden Klimawandel, Vereinbarkeit von Familie und Arbeit oder ganz grundlegend in die Bereiche Bildung und Infrastruktur.

Die Regierung hatte ein solches Programm in petto: Mit dem Programm «Zug+» hätte genau das geschehen sollen, und es wäre gerade in der aktuellen Situation nötiger denn je. Doch was passiert: Anstatt vorausschauend und antizyklisch zu investieren, verliert die Regierung selbst den Mut, kürzt das Programm zusammen und verheddert sich dann sogar noch in der finanziellen Planung des Projekts, sodass der Kantonsrat die Notbremse ziehen musste. Stattdessen sollen die Steuern gesenkt werden. Und ein Schelm, wer denkt, dass uns dann in einigen Jahren wieder Sparprogramme aufgetischt werden. Mein Urteil dazu: nicht erfüllt. Darum Nein zur Steuersenkung.

Anastas Odermatt, Kantonsrat Alternative - die Grünen, Steinhausen

Seit fast einem Jahr sind wir einer Pandemie ausgesetzt. Weshalb der Bund sowie der Kanton diverse Massnahmen gesprochen haben, welche wiederum durch diverse Stützungsmassnahmen abgefedert werden. Der Kanton Zug hat hier im Vergleich mit anderen Kantonen grosszügige Programme am Laufen. Damit die Kaufkraft jedes Einzelnen erhalten oder zumindest nicht noch durch die Steuern zusätzlich geschwächt wird, hat der Regierungsrat dem Kantonsrat ein Paket von Änderung im Steuergesetz vorgelegt, welches der Kantonsrat auch mit grosser Zustimmung angenommen hat. Weshalb von der Ratslinken nun das Referendum ergriffen wurde, macht für mich keinen Sinn. Denn wie bereits gesagt, handelt es sich um ein Paket, in welchem sich auch ein höherer befristeter persönlicher Abzug sowie der erhöhte und vereinfachte Mietzinsabzug befinden. Vom persönlichen Abzug profitiert jeder Bürger, ob Einzelperson oder Familie. Und vom Mietzinsabzug alle, welche kein Wohneigentum besitzen.

Von den beiden vorgenannten Abzügen profitieren die Gesellschaften jedoch nicht. Der einfachste Weg, damit diese auch gestützt werden können, ist, den Steuersatz zu senken. Die befristete Steuersatzsenkung betrifft aber nicht nur die Gesellschaften, sondern alle, welche Steuern bezahlen. Dass die befristete Steuersatzsenkung den Personen, welche keine oder nur sehr geringe Steuern zahlen, nichts oder nur wenig bringt, ist logisch. Mir scheint es nur gerecht, dass jene, welche in den Steuertopf einzahlen, in dieser Situation auch entlastet werden. Den von wo, wenn nicht von den florierenden Gesellschaften und den gut oder sehr gut Verdienenden, kommt das Geld in unseren Staatskassen? Darum werde ich ein Ja in die Urne legen.

Helene Zimmermann, Kantonsrätin FDP, Risch

Der Baarer SP-Gemeinderat Zari Dzaferi wettert öffentlich gegen die Änderung des Steuergesetzes, welches Massnahmen zur Bewältigung der finanziellen Folgen, die das Coronavirus ausgelöst hat, vorsieht. In dieser schwierigen Zeit müssen wir allen Bevölkerungsschichten unbürokratisch helfen. Genau dieses ausgewogene Paket fand eine überaus deutliche Mehrheit im Kantonsrat (54 Ja- zu 17 Nein-Stimmen) und auch die Gemeindepräsidentenkonferenz der Zuger Gemeinden spricht sich für dieses Win-win-Paket für die Bevölkerung und Arbeitsplätze im Kanton Zug aus.

Der SP-Gemeinderat Dzaferi fokussiert einzig auf die Steuersenkung, die er fundamental nicht will. Er will nicht zugestehen, dass der Regierungsrat zusammen mit dem Kantonsrat ein – im Vergleich zu anderen Kantonen– höchst intelligentes, breit abgestütztes Massnahmenpaket erarbeitet hat. Dass Zari Dzaferi als Mitglied des Baarer Gemeinderates sich so äussert, erstaunt mich. Klar ist natürlich, dass er als Präsident der SP Baar, Kantonsrat, Gemeinderat und Lehrer es sicherlich nicht immer einfach hat, welche Interessen er gerade vertreten sollte.

Beni Riedi, Kantonsrat SVP, Baar

Das Stimmvolk wird über die Änderung des Steuergesetzes entscheiden. Die Vorlage bündelt Massnahmen zur Bewältigung der finanziellen Auswirkungen, welche die Pandemie ausgelöst hat. Einerseits wird der Kantonssteuerfuss gesenkt, womit die gesamte steuerzahlende Bevölkerung sowie das Gewerbe entlastet werden. Viele Unternehmen im Kanton Zug sind durch die coronabedingten Einschränkungen in ihrer Existenz bedroht. Mit Geld, das dem privaten Kreislauf nicht durch Steuern entzogen wird, können einerseits Konsum- und Investitionsausgaben getätigt werden. Die Ausgaben generieren Erträge für Unternehmen und erhalten Arbeitsplätze. Andererseits kann aufgrund der Erhöhung der persönlichen Steuerabzüge eine breite Bevölkerungsschicht von den Massnahmen profitieren. Mit den erhöhten persönlichen Abzügen zahlen künftig 15Prozent der Bevölkerung keine Kantons- und Gemeindesteuern. Da beide Massnahmen auf drei Jahre befristet sind, werden keine auswärtigen Personen oder Unternehmen in den Kanton Zug gelockt. Damit wird weder der Steuerwettbewerb angeheizt noch die Mietpreise in die Höhe getrieben.

Im Gegenteil: Mit dem in der Vorlage ebenfalls enthaltenen Ausbau und der Vereinfachung des Mieterabzugs findet indirekt eine dauerhafte finanzielle Entlastung von dem vergleichsweise hohen Mietkosten im Kanton Zug statt. Dank den unerwartet hohen Steuererträgen der letzten Jahre bleibt der Finanzhaushalt im Lot, womit die Steuersenkung für den Kanton und die Gemeinden verkraftbar ist. In der aktuellen Lage gilt es, die negativen finanziellen Auswirkungen der Pandemie so klein wie möglich zu halten. In Kombination mit den anderen Stützungsmassnahmen des Kantons und des Bundes stellt diese Gesetzesrevision deshalb eine optimale Ergänzung dar.

Michael Rohrer, Zug