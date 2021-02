Leserbriefe Lesermeinungen zur geplanten Steuersenkung Zur kantonalen Abstimmung über das Steuerpaket vom 7. März 05.02.2021, 16.03 Uhr

Die linken Parteien haben das Referendum gegen das Steuerpaket aus rein ideologischen Gründen ergriffen – eine Steuersenkung darf einfach nicht sein. Dass es sich dabei um mehr als nur um eine Steuersenkung handelt, haben die Linksparteien völlig ausser Acht gelassen und richten den Fokus einzig auf die Steuersenkung. Dabei ignorieren sie, dass etwa ein Drittel der Zuger Bevölkerung praktisch keine oder gar keine Steuern bezahlt, und zielen auf die gut bis sehr gut verdienenden Steuerzahler.

Dass neben der marginalen Steuersenkung (befristet auf drei Jahre) zwei weitere Änderungen geplant sind, die wirkliche Erleichterungen für alle Steuerzahler bringen, blenden die Initianten des Referendums völlig aus. Von der Erhöhung der persönlichen Abzüge und der Vereinfachung bei den Mietzinsabzügen profitieren in erster Linie einkommensschwache Einwohner und der Mittelstand. Darum legen Sie am 7. März ein überzeugtes Ja in die Urne.

Claus Soltermann, Kantonsrat GLP, Cham

Jetzt in der Pandemie, die den Staat so viel Geld kostet, auch noch die Steuern senken? Ja – es gibt starke ökonomische Gründe dafür. Um eine Krise zu bewältigen, genügt selten eine einzige Tat. Ein Bündel von geeigneten Massnahmen bringt eher den gewünschten Erfolg, als alles auf eine Karte zu setzen. Zum Beispiel die Impfung, diese alleine wird es nicht richten. Von einer florierenden Wirtschaft sind wir alle abhängig, nicht zuletzt auch diejenigen Betriebe, die jetzt geschlossen sind. Ich freue mich darauf, in Restaurants, Theatern und Museen mein durch das Steuerpaket gespartes Geld sinnvoll und mit Freuden auszugeben. Beim geschnürten Steuerpaket sind die Steuersatzsenkung sowie die persönlichen Abzüge auf die Steuerjahre 2021 bis 2023 befristet, der Mietzinsabzug wird dauerhaft erhöht. Von den Vorzügen profitiert der überwiegende Teil der Steuerpflichtigen unmittelbar.

Und man muss auch nicht gleich wieder neidisch werden, wenn auch die Unternehmen von den Steuersenkungen profitieren. Gerade jetzt müssen die Wirtschaftsmotoren ordentlich geölt werden und vielleicht ist ja auch Ihrem Arbeitsplatz damit gedient. Ja zum Zuger Steuerpaket: ein guter Schritt, um Wirtschaft und Gesellschaft für die Zeit nach den grössten Corona-Einschränkungen wieder fit zu machen.

Birgitt Siegrist, Präsidentin FDP Frauen Zug, Zug

Die vorgesehenen Anpassungen im Steuergesetz helfen die durch die Coronapandemie entstandenen wirtschaftlichen und finanziellen Ausfälle der Zuger Bevölkerung etwas zu entschärfen. Dabei geht es nicht nur um die beiden auf drei Jahre begrenzten Massnahmen wie die Senkung des kantonalen Steuerfusses und die Erhöhung des persönlichen Abzuges, sondern vor allem um die dauerhafte Erhöhung des Mieterabzugs. So ist geplant, die Systematik zu vereinfachen und den abzugsfähigen Betrag wesentlich zu erhöhen. Neu können unabhängig vom Einkommen generell 30 Prozent der Wohnungsmiete bis maximal 10000 Franken abgezogen werden. Die meisten Steuerzahlenden würden also ganz direkt von dieser Änderung profitieren.

Zur temporären Senkung des kantonalen Steuerfusses um zwei Prozent: Es ist sicher richtig, dass eine solche grundsätzlich vor allem jenen etwas bringt, die auch viel Steuern zahlen. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt aber keinen plausiblen Grund, warum diese im Rahmen der Bewältigung der Coronakrise nicht auch eine finanzielle Entlastung erfahren sollen. Denn es geht gerne vergessen, dass unser Steuersystem die hohen Einkommen und Vermögen mit einer progressiv gestalteten Steuer belegt. Und letztlich tragen die Vielsteuerzahlenden ganz wesentlich dazu bei, die hohe Qualität der kantonalen Infrastruktur und Dienstleistungen zu finanzieren. Jedenfalls ist diese temporäre Steuersenkung kein Steuergeschenk. Wer soll denn der Schenkende sein? Den Steuerzahlenden kann nichts geschenkt werden – es kann ihnen nur etwas weniger genommen werden. Die Vorlage ist ein ausgewogenes Paket. Darum aufgepasst: Wer nur wegen der temporären Steuerreduktion Nein zum Steuergesetz sagt, sagt auch Nein zum dauerhaften höheren steuerlichen Abzug der Mietkosten. Das wäre aber zum Nachteil einer Mehrheit der Zuger Bevölkerung – darum Ja zum Steuergesetz.

Daniel Stadlin, Kantonsrat GLP, Zug