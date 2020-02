Leserbrief Lesermeinungen zur Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» Zur eidgenössischen Abstimmung vom 9. Februar 03.02.2020, 14.25 Uhr

Wohnen ist ein Grundrecht – und ein Gut, das jeder konsumieren muss.

65 Prozent der Menschen in der Schweiz wohnen in einer Mietwohnung und mehr als 30 Prozent beanspruchen Krankenkassenprämien-Verbilligung. Im Immobilien- wie im Gesundheitsbereich werden hohe Milliardenbeträge umgesetzt und gesunde Markt- und Wettbewerbsbedingungen fehlen oft.

Auch werden die durch die Immobilienlobby und Private gebauten Wohnungen meist in zu teurem Ausbaustandard angeboten und weisen wesentliche höhere Verwaltungskosten auf als bei durch Wohnbaugenossenschaften erstellte. Dieses Genossenschaftsmodell hat sich bewährt und es gibt, im Gegensatz zu privat vermieteten Wohnungen, praktisch keine Streitigkeiten vor dem Mietgericht.

Steigende Bodenpreise sind für die kleine Schweiz, mit hohen Lebenskosten, ein grosser Nachteil zum Bau von preisgünstigem Wohnraum. Doch ist dafür ein grosser Bedarf vorhanden, da ein Monatseinkommen von 10000 Franken eher die Ausnahme ist. Nun wird der Staat mit vorliegender Initiative verpflichtet, mit geeigneten Massnahmen einzugreifen. Also z.B. der Festlegung der Quote, dass mindestens 10 Prozent der neu gebauten Wohnungen im Eigentum der Träger des gemeinnützigen Wohnungsbaus sind.

Im Weiteren ist ein Vorkaufsrecht für geeignete Grundstücke zu Gunsten dieser Träger vorgesehen.

Dies soll in der Bundesverfassung geregelt werden und nicht kantonal, sonst haben wir eine Umsetzung von ungenügend bis sehr gut, was nicht im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung ist.

In den Familienbudgets sind Wohnungsmiete und Krankenkassenprämien die grössten Ausgabeposten. Die Initiative ist somit ein Schritt in die richtige Richtung und die nach Annahme der Initiative auszuarbeitende Umsetzungsgesetzgebung könnte einige Bedenken der Gegner ausräumen.

Aus all diesen Gründen stimme ich Ja zur Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen».

Hermann Kiener, Cham

Es ist doch stets das Gleiche: Liegt eine gute Initiative, wie jene für mehr bezahlbare Wohnungen, über die wir am 9. Februar abstimmen, gemäss der ersten Umfrage mit 66 Prozent noch deutlich vorne, so schmilzt ihr Vorsprung nach der zweiten Umfrage auf nur mehr bedrohliche 51 Prozent.

Wie immer in solchen Fällen haben die finanzstärkeren Gegner unterdessen aufgeholt. Und dies mit dem üblichen Griff in die Angstkiste und zu ihren altbekannten, doch leider immer wieder wirksamen Argumenten, wie mehr Bürokratie, mehr irgendwelche Kosten oder mehr Arbeitslosigkeit.

Doch am wirksamsten scheint da immer noch das Verstaatlichungsgespenst. SVP-Nationalrat Albert Rösti holt da gar den uralten Propaganda-Vorschlaghammer hervor und meint zu warnen: «Der Sozialismus hat schon in Moskau und Ost-Berlin nicht funktioniert.» So zu lesen im vor einiger Zeit im an alle Haushalte verteilten gegnerischen Flugblatt.

Nein, die Wohnbaugenossenschaften haben mit Verstaatlichung nichts aber auch gar nichts zu tun. Sie bauen einfach günstiger und ihre Mitglieder und gleichzeitig Anteilseigner haben folglich auch ein urdemokratisches Mitbestimmungs- und Kontrollrecht. Unbelegte Mietzinsaufschläge nach Renovationen um gleich ein paar hundert Franken, wie andernorts bald einmal die Regel, sind so nicht möglich. Übrigens: Der altbewährte Begriff «Genossenschaft» kommt hierzulande wesentlich häufiger vor, als man gemeinhin meint. So heisst die Schweiz offiziell noch immer Schweizerische Eidgenossenschaft. Und der grösste Detailhändler ist ebenfalls eine Genossenschaft, nennt sich doch die Migros in ihrem vollen Namen Migros-Genossenschafts-Bund.

Urs Diethelm, Zug

Die Initiative für «zahlbare Wohnungen» ist überflüssig und gefährlich. Sie schränkt den freien Markt massiv ein und bläst unseren Staat ohne Not weiter auf. Die Initianten träumen davon, in Zukunft jede zehnte Wohnung staatlich zu subventionieren. Der Bund fördert den gemeinnützigen Wohnungsbau jedoch schon heute. Ausserdem wird dieser auch bei Ablehnung der Initiative noch weiter ausgebaut: Als Folge des indirekten Gegenvorschlags, der bei Ablehnung der Initiative automatisch in Kraft tritt, werden in den nächsten zehn Jahren eine Viertelmilliarde Franken in den gemeinnützigen Wohnungsbau fliessen – zusätzlich zu den 510 Millionen, die bereits zur Verfügung stehen.

Das ist genug Unterstützung auf Bundesebene. Es ist Aufgabe der Kantone und Gemeinden, weitere Massnahmen zu ergreifen: Nur sie kennen die Situation vor Ort. Alles andere untergräbt den eidgenössischen Föderalismus und beschleunigt den fortschreitenden Bürokratiewahnsinn.

Aber Achtung: So klar die Gegenargumente auch sind, als Gegner der Initiative dürfen wir uns nicht zurücklehnen. Wir müssen unsere Mitbürgerinnen und -bürger ansprechen und über die gravierenden Folgen dieser unnötigen und gefährlichen Initiative aufklären. Nur mit einem geschlossenen Nein am 9. Februar können wir die trügerische Initiative «für mehr bezahlbaren Wohnraum» bodigen.

René Kryenbühl, Kantonsrat SVP, Oberägeri

Diese Volksinitiative weist einen ganz verfänglichen Titel auf: Wer ist schon gegen bezahlbare Wohnungen? Das Anliegen ist – gerade auch für den Kanton Zug – absolut berechtigt, der vorgeschlagene Weg hingegen falsch! Deshalb Nein zu diesem Volksbegehren!

Peter R. Hofmann, Oberägeri