Leserbrief Lesermeinungen zur Konzernverantwortungsinitiative KVI Zur eidgenössischen Abstimmung vom 29.November 26.10.2020, 17.06 Uhr

Seit Wochen diskutieren wir über Fundamentales, wie z.B. ob man Wölfe abschiessen darf oder nicht. Parallel hirnen gewisse Kreise, als ob wir uns in der besten aller Welten befinden würden, was man noch fordern oder dann verhindern könnte. Die Liste hört sich für jemanden, der sich sein Leben lang für Arbeitsplätze, Ausbildung von Jungen, für eine gute Entwicklung der Wirtschaft, des Gewerbes und der Gesellschaft eingesetzt hat, an, wie der reine Horror.

Kein Kiesabbau mehr im Kanton Zug, die Fensterfabrik Baumgartner soll bauen, wo und wie sie will, aber nicht in Hagendorn, der Bau von kostengünstigen Wohnungen in der Gartenstadt in Zug soll möglichst lange verhindert werden, 5G-Antennen sind des Teufels. Diese sich nur auf unsere Region beziehende Liste liesse sich beliebig verlängern. Soeben werden wir Gefangene von Schmarotzern, die sich auf Kosten der Wirtschaft, aber leider auch auf Kosten der Bevölkerung, die sich nicht wehren kann und will, in unser System einnisten. Im Schatten dieses Linksrutsches taucht ein neuer Wolf auf, dieses Mal ein ganz schlauer, nämlich einer im Schafspelz. Der Wolf heisst Konzernverantwortungsinitiative und ist, aber das wissen viele noch nicht, tödlich für die zahmen «Lämmer» in der Schweiz.

Tönt natürlich gut, wenn man mit einem simplen Ja, alle Probleme in der Welt lösen kann. Ab dann wird die Welt nur noch besser und die Schweiz spielt sich zum globalen Polizisten auf, unser Rechtssystem soll in allen anderen Ländern gelten. Was für eine Arroganz und sorry, Dummheit! Mit der Konzernverantwortungsinitiative wird die gesamte Schweizer Wirtschaft (inkl. alle ihre Zulieferer und Zudiener) unter Globalverdacht gestellt. Wir massen uns an, der übrigen Welt zu zeigen, dass wir besser sind als alle anderen. Die Folgen davon werden verheerend sein. Eine Klage nach der anderen wird auf die Schweizer Wirtschaft zukommen. Das Rechtssystem der Amerikaner grüsst! Das Schlimmste an der Initiative und das widerspricht jeglichem Rechtsverständnis, ist die Beweisumkehr. Du bist zuerst mal schuldig, beweise bitte, dass das nicht so ist, so heisst das neue Credo! Heisst, die Nestlé müsste von der chilenischen Atacamawüste bis zu den Regenwäldern in Papa Neuguinea für jeden Handgriff einer ihrer Fabriken oder deren Zulieferer beweisen, dass keine Fehler passieren.

Dass das für Schweizer Firmen nicht tragbar ist, ist offensichtlich. Und es wäre völlig falsch zu denken, dass es nur die grossen, internationalen Firmen wie Roche, Novartis und Glencore betrifft. Wir alle wären betroffen, und zwar mit einer vollen Breitseite. Stellen wir uns nur mal vor, die Glencore würde am Montag, 30.November, einen Tag nach der Abstimmung, verkünden, dass ihr Hauptsitz neu in London wäre. Der Schaden wäre immens.

Ich bin selber seit 30 Jahren in der Wirtschaft tätig und weiss, dass in der realen Welt Fehler passieren. Ich weiss aber auch, dass sich jede Unternehmung enorme Mühe gibt, solche zu verhindern.

Den Fehler die KVI anzunehmen, müssen wir alle, denen eine Zukunft der Schweiz wichtig ist, verhindern. Wir haben in den nächsten Jahren genug Probleme zu lösen, also sagen wir entschlossen Nein zur KVI.

Adrian Risi, Kantonsrat SVP, Zug

Kann ein vernünftiger und anständiger Mensch dagegen sein, dass Unternehmen die Menschenrechte und die Umwelt achten? Wohl kaum. Muss er deshalb die Konzernverantwortungsinitiative unterstützen? Wenn er die Werte der Aufklärung, den demokratischen Rechtsstaat und eine faire Justiz hochhält, eher nicht.

In früheren Jahrhunderten führte die Kirche viele Hexenprozesse und stützte sich dabei auf zwei Säulen: Die erste war die Beweislastumkehr. Nicht der Kläger musste seine Anschuldigung beweisen, sondern der Beklagte seine Unschuld. Wie beweist man, dass man nicht mit dem Teufel geschlafen hat? Eben. Die zweite Säule war die Folter. Zugegeben, die damalige Prozessführung war sehr effizient. Aber war sie fair? Die Kirche argumentierte damals mit der Moral.

Die Schweiz hat ein hochstehendes Rechtssystem, das weitgehend frei von Willkür ist und dem (unberechtigt) Beklagten elementare Schutzrechte gewährt. Im Zweifel für den Angeklagten.

Die Konzernverantwortungsinitiative will nun die Beweislastumkehr wieder einführen. Wie beweist ein Unternehmen (kann übrigens auch ein KMU sein), dass irgendein Lieferant irgendeine Umweltverschmutzung nicht begangen hat? Eben. Bei den Befürwortern der Initiative engagieren sich auch viele kirchliche Institutionen – teilweise recht vehement. Sie argumentieren wieder mit der Moral, verkennen aber, dass sie nur viel Juristenfutter produzieren, und sich manche Schweizer Firma das Risiko nicht leisten kann, in willkürliche und ressourcenraubende Prozesse verwickelt zu werden. Ob der dortigen Bevölkerung und Umwelt gedient ist, wenn sich Schweizer Unternehmen zurückziehen und durch solche aus Ländern ersetzt werden, deren Regierungen die Menschenrechte selber mit Füssen treten, ist dann eine andere Frage. Natürlich bin auch ich für Unternehmungsverantwortung, lege aber ohne schlechtes Gewissen ein überzeugtes Nein zur schädlichen Konzernverantwortungsinitiative in die Urne.

Thomas Lötscher, Neuheim