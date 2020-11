Leserbrief Lesermeinungen zur Konzernverantwortungsinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 29. November 19.11.2020, 17.54 Uhr

Schweizer Konzern für lukrative Geschäfte gesucht! Die Menschenrechte und Umweltstandards müssen natürlich auch bei uns eingehalten werden, aber wir haben da einen gewissen Spielraum... Wir freuen uns auf dich und auf ein Nein bei der Konzernverantwortungsinitiative. Dein ausländischer Halunkenstaat.

Raphael Weiss, Unterägeri

Verantwortung wahrnehmen ist für die meisten Firmen eine Selbstverständlichkeit. Gewisse Unternehmen erschleichen sich aber Konkurrenzvorteile durch verantwortungsloses Handeln, durch Menschenrechtsverletzungen und massive Umweltschäden. Mit Hochglanzbroschüren täuschen sie darüber hinweg. Dies muss sich endlich ändern. Firmen, die Menschenrechte verletzen und die Umwelt zerstören, sollen dafür geradestehen. Dafür braucht es griffige Haftungsbestimmungen: Wenn Freiwilligkeit genügen würde, bräuchte es diese Initiative nicht. Fake News der Gegner ist unter anderem, dass Zigtausende Schweizer Firmen von der KVI betroffen wären. Gemäss Initiativtext gilt die Initiative nur für zwei Arten von Unternehmen: 1. grosse Konzerne und 2. Firmen, die im Risikobereich tätig sind. Die Architektin oder der Installateur, die Bäuerin oder der Elektriker um die Ecke werden von der KoVI nichts merken.

Die Schweiz macht mit der KoVI auch keinen Alleingang: Kanada, England, Frankreich und laufend mehr Länder kennen ähnliche Gesetzte. Nirgends ist es zu einer Prozessflut gekommen. Die KVI wird den Schweizer Wirtschaftsstandort sogar stärken: Unter dem Strich wird sich die KoVI positiv auf den Ruf und Marktwert der Schweizer Firmen auswirken. Und mindestens so wichtig: Die KoVI wird den Menschen und der Umwelt in Entwicklungsländern helfen, weil sie dort die Einhaltung der für internationalen, für uns absolut normalen Standards fördert. Die Fakten sind klar: Ein Ja für die Konzernverantwortungsinitiative ist eine Selbstverständlichkeit. Damit dies Tatsache wird, braucht’s jedoch auch das Ständemehr. Das Ja also unbedingt einwerfen!

Tabea Zimmermann Gibson, Kantonsrätin ALG, Zug

Als feuriger Befürworter von Donald Trump unterstütze ich selbstverständlich auch die Konzernverantwortungsinitiative. Dabei nehme ich es nicht so genau mit den Fakten, denn mit dieser Initiative sollen endlich die Schweizer Konzerne und Unternehmen zur Kasse gebeten werden, welche nicht die hohen ethischen Standards ihrer Mitbewerber aus USA, China, Indien und Südamerika erfüllen. Dazu ist es auch korrekt, dass traurige Bilder von Kindern umgeben von Müll und verseuchter Umwelt vom Initiativkomitee nachweislich gefälscht worden sind. Ich denke, der Zweck heiligt hier die Mittel für eine gute Sache (Aussage des Kampagnenverantwortlichen der Initiative). Auch als Anwalt freue ich mich auf ein neues Tätigkeitsgebiet. Bezahlt durch Schweizer Steuerzahler werde ich Kläger aus betroffenen Ländern bei Klagen in Zug und Umgebung unterstützen. Für die Kläger alles ohne Kostenfolge und Risiko, nicht mal die Gerichtskosten sind zu tragen. Ich bin zuversichtlich, dass ich Schweizer Unternehmen zu einer angemessenen aussergerichtlichen Zahlung motivieren kann, denn das Prozessrisiko und die Prozesskosten sind für die Schweizer Unternehmen schlicht zu gross. Bevor ich abstimme, werde aber meine Position zur Konzernverantwortungsinitiative nochmals überdenken. Eventuell sind meine ersten Gedanken zur Initiative doch nicht ganz so gut und edel.

Jost Windlin, Rechtsanwalt, Zug

Reaktion auf Leserbrief von Adrian Risi «Die Jungen Alternativen sollten sich bei der Glencore bedanken», Ausgabe vom 10. November: Ja Herr Risi, Fakten zählen heutzutage oft nicht mehr. Bei den Jungen Alternativen ist jedoch das Gegenteil der Fall – so auch im Fall Glencore: Die Glencore war jahrelang Minderheitsaktionärin der Firma Volcan, bevor sie im Jahr 2017 Mehrheitsaktionärin wurde. Volcan betreibt in Cerro de Paso, Peru, eine Miene und vergiftet dabei kategorisch Mensch und Umwelt. Ein weiteres Beispiel: Im Tschad vergiftete die Glencore im Jahr 2018 einen Fluss. Menschen, die im Fluss badeten, erlitten Verletzungen an der Haut, ihre Nutztiere, die davon tranken, verendeten qualvoll. Dies ist bei weitem nicht das einzige Beispiel einer Vergiftung eines Gewässers, denn auch aus einer Kohlemine in Kolumbien, welche die Glencore zum Teil betreibt, häufen sich analoge Vorfälle. Oder das Beispiel einer Kupfermine in Sambia, betrieben von der Glencore, die seit 20 Jahren die Luft in ihrer Umgebung verpestet. All dies sind reale Beispiele, die zeigen, dass die Glencore regelmässig Umwelt- und Menschenrechtsstandards verletzt.

Genau deshalb braucht es die Konzernverantwortungsinitiative: Solche Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen sollen zukünftig rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen! Für eine Glencore, die nicht nur ihre zwölf Lehrlinge jedes Jahr ausbildet und gut behandelt, sondern auch die Menschen in den Ländern, in denen sie wirtschaftet – stimmen auch Sie Ja zur Konzernverantwortungsinitiative am 29. November.

Svenja Haller, Horgen, Vorstand Junge Alternative Zug

Bilder gefälscht, Interviews missbraucht, Gegner diffamiert, die Kampagne der KoVI-Initiative wandelt auf Trump’schen Pfaden. Das sollte nicht Schule machen. Mit einer Zustimmung zur Initiative würde man dieses Falschspiel belohnen. Beim Gegenvorschlag kommt man inhaltlich zum gleichen Ziel. Aber irgendwie noch mit Anstand. Deshalb gibt’s nun ein Nein zur Initiative.

David Meyer, GGR-Mitglied, Zug