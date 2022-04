Leserbrief Lesermeinungen zur Totalrevision des Stadtzuger Energiereglements Zur Abstimmung in der Stadt Zug vom 15. Mai 28.04.2022, 14.10 Uhr

Jede Partei fragt sich vor den Wahlen, wie man die Aufmerksamkeit der Wähler gewinnen kann. Die SVP der Stadt Zug hat sich entschieden, dies mit dem Referendum gegen die Revision des städtischen Energiereglements zu tun, und hat erfolgreich Unterschriften gesammelt. Sie wirbt nun unter anderem mit dem Schlagwort «Millionen verheizen» für ein Nein. Mit dem gleichen Schlagwort lässt sich aber für ein Ja zur Vorlage werben: Es geht darum, dass wir in unserer Stadt nicht weiterhin für Millionen Gas oder, noch schlimmer, Öl verheizen.

Wollen wir weiterhin mit dem Verbrennen von russischem Gas den Kriegsherrn Putin unterstützen? Sollen weiterhin für den Kauf von Erdöl Millionen in Richtung der arabischen Länder fliessen? Weil wir unabhängiger werden wollen von Putin und Co., braucht es ein kräftiges Ja zum neuen Reglement. Die Stadt kann in der Folge unter anderem Beiträge an die Umstellung von Heizungen leisten. Ein Ja zum neuen Energiereglement ist aufgrund des Krieges in Osteuropa noch dringlicher geworden, als es zur Zeit der Beratung im Stadtparlament bereits war.

Stefan Hodel, Co-Präsident Alternative-die Grünen, Stadt Zug

Am 15. Mai können wir über das neue Energiereglement der Stadt Zug abstimmen. Darin hat es wichtige Neuerungen, die ich gerne unterstütze.

Es wird nicht mehr ein fixer Förderbetrag ins Reglement geschrieben, sondern nur noch die Grundsätze der städtischen Energieförderprogramme. Im Grossen Gemeinderat (GGR) können dann mittels Rahmenkrediten die jährlichen Förderbeiträge, in einem demokratisch legitimierten Prozess, nach Bedarf festgelegt werden, ohne dass immer das Reglement angepasst werden muss. Das macht Sinn und erlaubt uns, auf Veränderungen der Nachfrage für die städtische Förderung und auf Anpassungen der Förderprogramme von Bund und Kanton zu reagieren.

Weil Sinn und Zweck des städtischen Förderprogramms ist es, dort einzuspringen, wo der Bund und der Kanton nicht fördern können oder wollen, aber mit einem kleinen finanziellen Anreiz in der Stadt Zug viel für einen effizienten und klimaschonenden Umgang mit Energie erreicht werden kann. Das ist z.B. beim Wärmeverbund Altstadt der Fall, wo die Hausanschlüsse angepasst werden müssen, damit der Wärmeverbund in Zukunft anstatt mit Gas aus dem Ausland, neu mit Wärmepumpen mit erneuerbarer Energie aus dem Zugersee betrieben werden kann. Anstatt fossile Energie aus Krisengebieten zu importieren, wird also dann einheimische, erneuerbare Energie genutzt.

Hier hilft das städtische Förderprogramm mit einem kleinen Zustupf sicherzustellen, dass das Umrüsten speditiv vollzogen wird und die Ökologisierung der Wärmeversorgung der Altstadt bald zur Realität wird. Damit bleibt auch die Wertschöpfung bei den Heizungen der Altstadt über die ganze Lebensdauer in Zug, anstatt Jahr für Jahr ins Ausland abzufliessen. Das kommt nicht zuletzt auch dem Zuger Gewerbe zugute. Darum am 15. Mai ein Ja zum städtischen Energiereglement.

Daniel Marti, Gemeinderat GLP, Zug

Das Energieförderprogramm der Stadt Zug ist seit vielen Jahren ein Erfolg. Die finanziellen Anreize sind oft ausschlaggebend für die Entscheidung, den Einsatz von CO2-freien und erneuerbaren Energieträgern zu erhöhen. Weil die Anzahl der Gesuche aber das Budget übersteigt, haben der Stadtrat und der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug die notwendige Totalrevision des Energiereglements vorgenommen. Am 15. Mai kann nun die Bevölkerung der Stadt Zug mit einem Ja zur Totalrevision des Energiereglements unsere Stadt einen Schritt näher Richtung Netto-Null bringen.

Die Gegner stören sich daran, dass öffentlich-rechtliche Gesellschaften und Institutionen, die finanzielle Unterstützung der Stadt erhalten, ebenfalls Fördergelder beziehen können. Diese Denkweise ist jedoch sehr kurzsichtig. Nur wenn alle am selben Strang ziehen, können wir innerhalb nützlicher Frist eine klimaneutrale Energieversorgung sicherstellen. Viele öffentlich-rechtliche Institutionen haben wie private Unternehmen finanzielle Ziele und knappe Budgets.

Stellen wir uns ganz konkret vor, das Theater Casino Zug oder die ZVB planen einen Umbau der Wärmeversorgung. Ohne die Änderung des Energiereglements könnten sie zum Schluss kommen, dass eine neue Gasheizung ökonomischer ist als eine Wärmepumpe – mit verehrenden Folgen für das Klima. Mit der Totalrevision des Energiereglements werden für alle Anreize geschaffen, auf erneuerbare und lokale Wärme und Energie zu setzen. Darum stimme ich am 15. Mai überzeugt Ja zur Totalrevision des Energiereglements.

Tabea Estermann, Präsidentin GLP Kanton Zug, Zug

Spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist klar: Unsere Abhängigkeit von Öl und Gas muss reduziert werden. Dies erreichen wir aber nicht, wenn wir weitermachen wie bisher. Vielmehr braucht es Innovationen wie zum Beispiel Circulago. Zudem müssen wir uns mehrere Jahre lang anstrengen. Daher ist es sinnvoll, dass die Stadt Zug nachhaltige Lösungen unterstützt, und das entsprechende vierjährige Förderprogramm anpasst.

Nicht nur die Umwelt und unsere politische Selbstbestimmung profitieren davon, sondern auch viele Kunden und Gewerbebetriebe. Geld für lokale Fernwärme ist besser investiert als Geld für Gas aus dem Osten. Ja zum revidierten Energiereglement!

Martin Spillmann, Zug