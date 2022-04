Leserbriefe Lex Netflix – eine Fortsetzung des erfolglosen Mediengesetzes? Zur eidgenössischen Abstimmung vom 15. Mai über die Änderung des Filmgesetzes 25.04.2022, 15.40 Uhr

Kaum ist das sinnlose Mediengesetz gebodigt, müssen wir uns am 15. Mai wieder mit einem weiteren Subventionsgebilde befassen, das ich deutlich ablehne.

Stellen sie sich vor, ZARA und H&M müssen ab sofort 4 Prozent des Umsatzes an den Staat abgeben, damit dieser eine eigene, aber erfolglose Textilindustrie unterstützen kann. Stellen sie sich weiter vor, dass Apple, Sony und Huawei 4 Prozent ihres Umsatzes abgeben müssen, damit die Schweiz eine eigene Mobilephoneindustrie aufbauen und unterstützen kann. So in etwa ist die Lex Netflix gemeint; ein hoffnungsloses Vorgehen. Man versucht, eine leider erfolglose Schweizer Filmindustrie zu unterstützen, gut gemeint, aber nicht zielführend. Jeder Unternehmer muss Dienstleistungen und Produkte anbieten, die im Markt Anklang finden. Ist das nicht der Fall, so verschwindet die Unternehmung. Gleich ist es in der Kultur. Gute Filmemacher bringen für ein gutes Produkt genug Geld zusammen, um auch ohne Subventionen Erfolg zu haben. Wir haben eine liberale Wirtschaftsordnung, die weitgehend sehr gut funktioniert. Es braucht keine Massnahmen, um einen einzelnen, erfolglosen, aber auch unbedeutenden Wirtschaftszweig am Leben erhalten.

In diesem Sinne empfehle ich ein deutliches Nein zur Lex Netflix.

Adrian Risi, Kantonsrat SVP, Unternehmer, Zug

Die Schweizer Filmbranche wird jährlich mit über 100 Millionen Franken an staatlichen Geldern subventioniert. Das ist der Branche aber nicht genug. Sie will mehr. Wer in der Schweiz über Streaming-Dienste Filme schaut, soll fortan über Zwangsinvestments 4 Prozent des Umsatzes (wir reden nicht vom Gewinn!) an den Schweizer Film abgeben. Denken Sie, dass die zusätzlichen Millionen das sind, was dem Schweizer Film zum Durchbruch verhelfen wird? Ich zweifle daran.

Das Mauerblümchen-Dasein des Schweizer Films hat damit zu tun, dass er sich nicht an ein Massenpublikum richtet und unterhalten will. Stattdessen werden gesellschaftliche Entwicklungen aufgenommen und Partikularinteressen bewirtschaftet. Was das Publikum will, interessiert wenig. Kein Wunder, dass man in der Schweiz davon nicht leben kann. Meines Erachtens geht es nicht an, dass eine spezifische, geschickt lobbyierende Berufsgruppe noch stärker subventioniert wird und dem Publikum mit Quoten vorgeschrieben wird, was zu konsumieren ist. Das ist Planwirtschaft zu Gunsten von wenigen auf Kosten von vielen.

Zum revidierten Filmgesetz sage ich deshalb überzeugt Nein.

Arno Grüter, Cham