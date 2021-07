Leserbrief Liberale Politik ist anstrengend Zur Klimapolitik 05.07.2021, 16.09 Uhr

Wie weiter im Kanton Zug, nachdem ein Milliardär fast im Alleingang und mit etwas Unterstützung der Gewerkschaften das Rahmenabkommen versenkte und das CO 2 -Gesetz keine Chance bei der Volksabstimmung hatte? Liberale sind nicht bekannt für eine Verbotspolitik in Umweltfragen und noch viel weniger für Umverteilung. Umfassende Nachhaltigkeit in gesellschaftspolitischen Fragen beantworten Liberale mit Kostenwahrheit und wirksamen Anreizen. Das CO 2 -Gesetz war bestimmt alles andere als liberal. Kein einheitlicher CO 2 -Preis, Subventionstopf bei Bundesrätin Sommaruga, Ausnahmen für Grossemittenten, mehr Vorschriften und eine Teilrückerstattung des Abgabenertrags an die Bürger mit einer Kopfpauschale.

Wir benötigen vielmehr einen CO 2 -Preis, der die Klimaschäden, Kosten der Emissionsreduktion sowie die technologische Entwicklung berücksichtigt. Die Weltbank hält einen Preis von heute 36 bis 72 Franken für angemessen zur Erreichung der Pariser Klimaziele. Dieser Preis erlaubt letztlich eine vollständige Kompensation durch Senkung der Mehrwertsteuer und verhindert dadurch eine Verteuerung von Arbeit und Leistung. Die Kostenwahrheit im Verkehr (Umwelt-, Unfall- und Lärmkosten) könnte zu einer zusätzlichen Mehrwertsteuer-Reduktion von 5 Prozent führen. Kostenwahrheit in der Altersvorsorge bedingt erhöhte Anreize für Erwerbsarbeit nach 65. Kostenwahrheit in der Zuwanderung könnte zu einer Aufenthaltsgebühr für Zuwanderer aus Drittstaaten führen. Liberale Politik ist anstrengend. Ihre Lösungen entstehen nicht in Fernseh-Talkrunden, sondern im kritischen Dialog mit Experten und der gesamten Bevölkerung.

Oliver Heiler, Unterägeri