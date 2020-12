Lichter und Hilfe an der Zuger Seepromenade für Opfer häuslicher Gewalt Direkt am See leuchten Lichttüten, um Betroffenen Auswege aus der häuslichen Gewalt aufzuzeigen. 14.12.2020, 16.30 Uhr

Bereits das gemeinsame Anzünden ist Teil der Gewaltprävention. Bild: PD

2008 lancierte die feministische Friedensorganisation Christlicher Friedensdienst (cfd) die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Ein Anliegen, das bei vielen (Frauen-)Organisationen offene Türen fand und rege unterstützt wurde. So auch bei der Frauenkirche Zentralschweiz. Die Leiterin der Fachstelle, Regula Grünenfelder, integrierte diese Aktion in ihre Arbeit und entwickelte mit der Religionswissenschaftlerin Léa Burger die «ressourcenorientierte Gewaltprävention im Kanton Zug». Die beiden luden interessierte Organisationen ein, schmiedeten eine Allianz und entwickelten die Kampagne «Frauen sind unschlagbar». Das Signet zeigt eine Blüte, die sich öffnet, genauso ist sie aber ein Schirm, der Schutz bietet. Für die Lichter an der Seepromenade und als Flyer wurde die Lichttüte entwickelt. Sie leuchtet auf Familientischen, in Beratungsstellen und Geschäften.

Nun ist es bereits das dritte Mal, dass an der Seepromenade – trotz Covid-19 – rund 1000 Lichttüten in der Dunkelheit erstrahlten. Im wärmenden Licht können betroffene Frauen und Mädchen erste Informationen für Hilfe holen; sie merken, dass sie nicht alleine sind, dass es Schutzräume und Solidarität gibt. Durch die beteiligten Organisationen werden verschiedenste Frauen und Männer aus allen Kulturen eingebunden. Das Einrichten und Anzünden ist schon Teil der Gewaltprävention. Aus Rückmeldungen ist bekannt, dass Betroffene hingegangen sind, Licht getankt und die Botschaft mitgenommen haben: Ich bin nicht allein, es gibt immer einen Ausweg aus häuslicher Gewalt.

Prävention muss Kreislauf der Gewalt unterbrechen

Gewalt an Frauen ist immer noch Alltag: Jeden Monat werden in der Schweiz zwei Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Täglich gibt es mehr als 50 Fälle häuslicher Gewalt. Auch im Kanton Zug rückt die Polizei mehr als 400-mal pro Jahr aus (2017).

Und auch sexualisierte Gewalt ist bei uns weit verbreitet: Gemäss der aktuellen GFS-Studie wurden 12% der Frauen in der Schweiz mindestens einmal in ihrem Leben zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Gerade in den dunklen Wintermonaten steigen die Fallzahlen. Advent und Weihnachten entfachen Sehnsüchte und lösen Stress aus. Noteinrichtungen verzeichnen in diesen Tagen den höchsten Andrang. Mitbetroffen sind auch Kinder, in der in Schweiz leiden 20 000 Minderjährige mit.

Prävention muss den Kreislauf der häuslichen Gewalt unterbrechen. Das ist möglich, wenn Ressourcen angesprochen werden. Dieses Jahr hatte Karin Vonwil mit ihrem Workshop «Starke Mütter – starke Töchter» einen Schnupperkurs für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen mit ihren 12–18 jährigen Töchtern angeboten. Ein Konzept, das weiterentwickelt und gefördert werden soll. Denn – es gibt immer einen Ausweg aus häuslicher Gewalt!

Für die Arbeitsgruppe «Frauen sind unschlagbar»:

Jeannette Simeon-Dubach

