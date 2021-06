Kolumne «Standpunkt»: Liebe Frauen, wagt den Sprung in die Politik! Maria Hügin zu Frauen in der Politik. Maria Hügin, Gemeinderätin, FDP 22.06.2021, 05.00 Uhr

Dieses Jahr feiert die Schweiz das 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts. In dieser vergleichsweise kurzen Zeit wurden beim Thema Gleichstellung grosse Fortschritte erzielt. Dennoch bleibt einiges zu tun und dafür braucht es engagierte Frauen.

Steigt man in die Politik ein, merkt man schnell, dass Frauen immer noch deutlich in der Minderheit sind. Dies beginnt bereits bei der einfachsten politischen Beteiligung, der Mitgliedschaft in einer Partei. Auch wenn es innerhalb der Parteien beträchtliche Unterschiede gibt, die Mehrheit der Parteimitglieder ist immer noch männlich. Auch in den politischen Gremien auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene dominieren grösstenteils die Männer.

Das Parlament der Stadt Zug ist dabei keine Ausnahme. Der Frauenanteil beträgt aktuell 25 Prozent. Das heisst, von den 40 Mitgliedern des Grossen Gemeinderats sind aktuell 10 Frauen (3 FDP, 0 SVP, 2 Die Mitte, 2 SP, 3 ALG/CSP und 0 GLP). Zum Vergleich, der Anteil Frauen an den Stimmberechtigten der Stadt Zug liegt bei rund 51 Prozent. Es besteht also noch Luft nach oben.

Im Herbst 2022 finden in der Stadt Zug wieder Wahlen statt und die Parteien bereiten sich jetzt darauf vor. Liebe Frauen, wagt den Sprung! Es ist viel einfacher, als ihr euch wahrscheinlich vorstellt.

Als ich mich vor ein paar Jahren entschied, in die Politik zu gehen, habe ich den Kontakt zur Parteileitung der FDP der Stadt Zug gesucht. Nach dem Besuch mehrerer Parteianlässe war für mich schnell klar, dass ich der FDP beitreten und mich für unsere Stadt engagieren möchte.

Ich kann euch ein politisches Engagement nur empfehlen, es macht grosse Freude und ihr könnt in relevanten Themen aktiv mitgestalten. Natürlich ist es auch mit Aufwand verbunden, aber durchaus machbar – auch mit Familie und oder Job. Wartet nicht, bis jemand bei euch anklopft, sondern werdet selbst aktiv und geht auf die Parteien zu. Ich bin sicher, sie werden sich freuen.

Und wenn ihr trotzdem noch unsicher seid, kontaktiert Frauen der jeweiligen Partei, sie werden euch beim Einstieg sicherlich behilflich sein und ihre Erfahrungen mit euch teilen.

Liebe Frauen, um die Gleichberechtigung in der Politik weiter voranzutreiben, braucht es euren Einsatz. Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme mit einer Partei – und wenn es auch noch die FDP ist, freut mich das natürlich besonders!

Hinweis: In der Kolumne «Standpunkt» äussern sich Mitglieder des Grossen Gemeinderats Zug zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit der der Redaktion übereinstimmen.