Liebesbeziehung endet für einen Zuger mit Drohungen und Beschimpfungen Es mussten vermutlich drei einigermassen schöne und intensive Jahre gewesen sein. Die Zeit nach der Trennung jedenfalls beschäftigte die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug. Harry Ziegler 15.11.2020, 12.16 Uhr

Fatal Attraction im Kanton Zug: Eine heute 31-jährige Frau wird von der Zuger Staatsanwaltschaft wegen mehrfacher Beschimpfung, mehrfacher Drohung und des Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen. Sie hat laut Strafbefehl kurz nach dem Auseinanderbrechen der Beziehung begonnen, ihren ehemaligen im Kanton Zug wohnhaften Partner übel zu beschimpfen, wobei das aktenkundige «Du Abschaum» noch die harmloseste Verbalinjurie war. Obendrauf hat sie ihre Meinung über ihren Ex-Geliebten und dessen neue Partnerin auf sozialen Medien in ebenso übler Art geäussert. Hinzu kommen mehrere Combox-Nachrichten an die Mutter ihres Ex-Freunds, in denen sie den Sohn heftig beschimpft. Diese Ausdrücke mussten von den Beschimpften als ehrverletzend angesehen werden, so die Zuger Staatsanwaltschaft im Strafbefehl. Die dem Strafbefehl beiliegende Aufstellung der Verbalinjurien ist umfassend, das benutzte Vokabular der Verlassenen ist zumeist dem Bereich der Fäkalsprache entlehnt.