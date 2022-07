Lieblingsserie Ein echter Klassiker aus den 1990er-Jahren – «Feel-Good» mit den Friends Die Sitcom über das Leben von sechs jungen New Yorkern ist eine echte Wohlfühl-Serie»: Leichtfüssig, locker und lustig. Was will man mehr? Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 14.07.2022, 17.00 Uhr

Die Darsteller von «Friends» anlässlich eines Interviews 1998 (von links): Matt Le Blanc, Courtney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston und David Schwimmer. Lisa Kudrow fehlt. Bild: Lynne Sladky / AP

Sie sind wie gute alte Freunde. Rachel, Chandler, Monica, Ross, Joey und natürlich Pheobe: Die sechs Endzwanziger leben Mitte der 1990er-Jahre in Manhattan, New York, und teilen alles miteinander. Ich kenne sie fast genauso gut, wie sie sich gegenseitig – denke ich wenigstens.

Wie bei echten guten Freunden, freue ich mich immer über ein Zufallstreffen, wenn ich etwa durch die Fernsehsender zappe – ich bin da altmodisch, streamen oder einen ganzen Serienmarathon, das ist nicht meins.

Fernsehen zum Abschalten hingegen schon. Wobei «Friends» – aufgebaut als klassische Sitcom, inklusive der nervigen Lacher im Hintergrund – doch mehr als das ist.

I'll be there for you... Dieses Intro vergisst man nie. Quelle: Youtube

Jeder der sechs Charaktere erlebt während der zehn Staffeln privat und beruflich Höhen und Tiefen, befinden sich immer mal wieder in einer Selbstfindungsphase.

Rachel (Jennifer Aniston), aus reichem Haus stammend, versucht eine eigene Existenz aufzubauen, der sarkastische Chandler (Matthew Perry) ist lange Zeit auf der Suche nach seinem Platz in der Gesellschaft, Putzteufel Monica (Courteney Cox) kämpft mit den Geistern der Vergangenheit, ihr Bruder Ross (David Schwimmer), ein unvergleichlicher Romantiker, scheitert an seinem Versuch, die grosse Liebe zu finden. Joey (Matt LeBlanc) und Pheobe (Lisa Kudrow) runden die Gruppe als zwei schrullige, etwas chaotische Charaktere ab.

Zwei WGs und das «Central Perk»

Hauptschauplatz sind die beiden gegenüberliegenden WGs sowie das Stammcafé der Freunde, «Central Perk». Übergrosse Kaffeetassen, der «Smelly Cat»-Song von Pheobe oder Joeys Anmachspruch «How you doin» (Na, wie geht's denn so) oder Rachels und Ross' On-off-Beziehung. War es nun eine Beziehungspause oder doch eine Trennung: Die Serie hat einiges an Kult zu bieten. Sie ist im Originalton (ideal um die Englischkenntnisse aufzubessern) aber auch auf Deutsch unterhaltsam.

«Friends» – die Fakten Genre: Sitcom, Comedy

Episodenanzahl und -länge: 236 Episoden à je rund 22 Minuten

Erscheinungsjahre: 1994 bis 2004

Originalsprache: Englisch

Bewertung des Autors: 5/5

Die Macher von Friends haben einiges richtig gemacht. Sie haben den damaligen Zeitgeist getroffen und sechs Schauspielerinnen und Schauspieler zusammengebracht, deren Chemie und Harmonie einmalig sind. Mit der Darstellung von alternativen Lebensstilen und einem selbstbestimmten Leben haben sie auch eine kleine Wende im Sozialverständnis der 1990er-Jahren kreiert.

Die Idee, dass man sich mit engen Freunden eine Art Familie aufbauen kann, wurde in Millionen von Wohnzimmer transportiert. Akzeptanz und Ehrlichkeit dominieren im Umgang miteinander. So kommt es vor, dass es auch einmal ordentlich kracht. Selbstoptimierung hingegen sucht man vergebens. Man kann übereinander und miteinander lachen. Herrlich entspannt also.

Entspricht nicht den heutigen gesellschaftlichen Standards

Klar, mit sechs weissen, heterosexuellen Hauptcharakteren entspricht die Sitcom nicht mehr heutigen gesellschaftlichen Standards. Es gibt häufig Witze darüber, dass Monica als Jugendliche übergewichtig war und Chandler ab und zu für homosexuell gehalten wird. Diversität sucht man vergebens. Mitte der 1990er-Jahre, als die Serie ihren Anfang nahm, waren das allerdings noch keine Themen, die in der Gesellschaft für Aufsehen sorgten.

Die Serie bricht zwar nicht grundsätzlich mit Tabus, aber sie ist doch auch gesellschaftskritisch. Vor allem die drei Frauen werden als starke Charakter verkörpert, die ihre eigenen Ziele verfolgen.

Quelle: Youtube

Schön und gut – «Friends» ist vor allem gute Unterhaltung. Sie bringen mich immer wieder zum Lachen, auch wenn ich genau weiss, was als Nächstes passieren wird.

Nach 17 Jahren kam es 2021 zu einem Revival. Die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller trafen sich im alten Set und plauderten über die vergangene Zeit. Diese Folge habe ich mir bisher nicht angeschaut. Lieber bleibe ich meinen sechs altbekannten New Yorker Freunden treu.

In dieser Serie stellen unsere Redaktorinnen und Redaktoren ihre liebste Serie vor.

