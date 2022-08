Ein Kronprinz auf der Achterbahn

Lieblingsserie Liebe mit einem Mann oder mit einer Frau: Ein Kronprinz surft auf der Gefühlsachterbahn Gleichgeschlechtliche Liebe war auf TV-Schirmen lange Zeit verpönt. Noch vor 30 Jahren gab es für einen solchen Inhalt Bombendrohungen. Streamingplattformen haben die Darstellung der verschiedensten Liebesmodelle in unseren Breiten etabliert. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 02.08.2022, 18.26 Uhr

Augst (Malte Gardinger, von links), Queen Kristina von Schweden (Pernilla August), Prinz Wilhelm (Edvin Ryding), Sara (Frida Argento), Simon (Omar Rudberg) und Felice (Nikita Uggla) tragen die Geschichte der ersten Staffel von «Young Royals». Bild: PD

In der deutschen TV-Seifenoper «Lindenstrasse» bauten die Drehbuchschreibenden 1990 eine Szene ein, in der sich zwei Männer herzhaft küssen. Hinterher gab es Bombendrohungen, Proteste der katholischen Kirche und Bemerkungen konservativer Politiker. Trotz des Einwurfs mit Erregungscharakters lief «Lindenstrasse» bis ins Jahr 2020 im Fernsehen. In 35 Jahren kamen 1758 Folgen zusammen.

Auf eine Episodenzahl wie die «Lindenstrasse» kann die auf Netflix laufende schwedischen Serie «Young Royals» nie kommen. Bis dahin wäre nämlich der Kronprinz Wilhelm (Edvin Ryding, 19 Jahre) sicher längst König und sein Liebhaber Simon (Omar Rudberg, 23 Jahre) bestens im schwedischen Hofstaat integriert.

Der ideale Rahmen für eine Fortsetzungsgeschichte

Aber so einfach ist es nicht. Die beiden Hauptcharaktere Wilhelm und Simon müssen sich ja erst einmal näherkommen. Der Mittagstisch scheint die ideale Szenerie dafür zu sein. Das Gute beginnt mit Small Talk. «Young Royal» macht da keine Ausnahme. Was im Drama in sechs Akten für die wichtigen Konturen sorgt, ist der Status von Wilhelm und Simon. Beim Ersteren ist klar: sorgenfreies Leben kraft Geburt.

Mehr als einen Dreh schwieriger ist die Rolle von Simon. Dieser ist über irgendeinem Programm in dieses Edelinternat mit Seeanstoss gekommen. Er wohnt mit Schwester und Mutter in einem Stockholmer Arbeiterviertel. Der Vater lebt irgendwo anders.

Die Ideengeberinnen von «Young Royals», um hier nur eine Zuordnung zu wählen, ist bar jedes Sexismus. Denn die Ideen zu «Young Royals» entstammen mehrheitlich Frauenhänden. Die Regie liegt gleich in doppelter gefühlvoller Frauenhand.

Um die Zuschauenden bei der Stange zu halten, muss am Ende jeder Folge ein «Cliffhanger» her. Passend bei der ersten Staffel von «Young Royals», sind das Annäherungen jedweder Art. Am Ende der ersten Folge ruft Simon jemandem etwas zu, Wilhelm will hingegen unentdeckt bleiben. Er stoppt Simons Redefluss, indem er ihm mit einer Hand den Mund abdeckt.

Spätestens jetzt merkt jeder Zuschauer: Der Weg zu weiteren Annäherungen ist frei. In der ersten Staffel funktioniert diese Beziehung fast wie Physik. Der Anziehung folgt das Abstossen. Wobei der potenzielle König in gewissen Szenen durch das vorgeschriebene höfische Gehabe auf die Bremsspur muss. Das nervt, nein, es ist für ihn zum Haareraufen.

Und wenn ein Hauptdarsteller noch singen kann

Das ständige Hin und Her der Hauptcharaktere sorgt trotz verschiedener Seitengeschichten für ein tragfähiges Gerüst für das herzzerreissende Dauerdrama. Der Sound der Serie genügt ebenso höheren Anforderungen.

Ideal ist auch, dass Omar Rudberg (Simon) wohl ein Schauspielerlaie ist, aber als Sänger langjährige Bühnenerfahrung hat. Bereits als Zehnjähriger sang Omar Rudberg erfolgreich in einer schwedischen Variante von «Deutschland sucht den Superstar» mit.

Die deutsche Zeitung «Die Welt» schreibt zu «Young Royals», dass dieses Drama einen Bezug zu einem geschichtlich bezeugbaren Mann habe. Der schwedische Monarch Gustav III. (1746–1792) habe wohl seine Pagen geliebt. Der Tod dieses Königs war unnatürlich. Er wurde von adligen Mördern während eines Maskenballs in der Stockholmer Oper ermordet.

«Young Royals» mag das einzige Drama gleichgeschlechtlicher Liebe mit königlichem Anstrich sein, das im November 2022 eine Fortsetzung erlebt. Solcherlei Dramenformate gibt es in vielen europäischen Ländern. Als Urzelle gilt «Skam» (Scham, 2015) aus Norwegen.

Eine Schweizer Ausgabe mit demselben Geschichtsaufbau gibt es nicht. Das ist besser so, denn sonst gäbe es wieder Diskussionen wie bei der Serie «Motel» in den 1980er-Jahren. Die wichtigste Frage damals: Hat der Schauspieler Jörg Schneider in einer Bettszene noch Unterhosen an? Noch Fragen? In «Young Royals» hört der Zuschauende: «Jag älskar dig.» Ich liebe dich – Mann oder Frau – egal. Noch Fragen?

Young Royals – die Fakten Genre: Romantisches Drama, High Society

Episodenanzahl und -länge: 6 Episoden (à 50 Minuten)

Erscheinungsjahre: 2021/2022 (2. Staffel)

Originalsprache: Schwedisch

Bewertung des Autors: 5/5

In dieser Serie stellen unsere Redaktorinnen und Redaktoren ihre liebste Serie vor.

