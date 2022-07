Lieblingsserie Heiliger Irrsinn! Batman und Robin aus den 1960er-Jahren sind zeitlose Legenden Hautenge Kostüme, wahnwitzige Fallen und absurde Gedankengänge: Den 120 Episoden, in denen das dynamische Duo zuverlässig Gotham City und die Welt rettet, wird der Begriff «Kult» nicht einmal ansatzweise gerecht. Noch grossartiger ist nur der Film aus jener Zeit. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 22.07.2022, 17.00 Uhr

Wahrscheinlich ist der Polizeichef Commissioner Gordon am anderen Ende der Leitung des «Batphones», das im «Batmobil» sozusagen als Vorläufer des Natels dient. Bild: Silver Screen Collection/Getty Images

Angenommen, Sie würden im unteren Kolben einer riesigen Sanduhr feststecken: Was würden Sie tun? Dieser Fall mag abwegig klingen. Doch genau das ist Batman und Robin widerfahren. Zu allem Überfluss sind die beiden Verbrecherjäger um ihre «Batgürtel» (dazu später mehr) erleichtert worden.

Batman – die Fakten Genres: Action, Abenteuer, Komödie, Krimi, Fantasy, Science-Fiction

Episodenanzahl und -länge: 120 à 25 Minuten (derzeit zu streamen auf Amazon und Apple TV)

Erscheinungsjahre: 1966 bis 1968

Originalsprache: Englisch

Bewertung des Autors: 10/5

Statt den Kopf in den Sand zu stecken, versuchen Batman und Robin zunächst, das Glas zu zerschlagen und zu zertreten – vergeblich. Auch die Idee, mit ihren Umhängen die Verengung zwischen den beiden Glaskolben zu verschliessen, ist schlecht: Dann würden sie nämlich ersticken, wie der weise Batman dem ungestümen Robin beibringt.

Die vermeintliche Lösung heisst hin- und herschaukeln, um die Uhr zu Fall zu bringen, damit sie zerbricht. Doch das Glas ist zu robust. «Heiliger Hamsterkäfig!», entfährt es Robin, der damit völlig unversehens die zündende Idee auslöst.

Das dynamische Duo (so werden die beiden von der Polizei ehrfurchtsvoll bezeichnet) bewegt sich nun hamstergleich in der Sanduhr. Einmal in Fahrt gekommen, lässt sich diese auch vom schweren Tor der Fabrikhalle nicht stoppen, ehe sie auf der Strasse mit einem heranfahrenden Lastwagen kollidiert und die beiden Helden endlich freigibt.

Am Ende siegt immer das Gute

Es sei an dieser Stelle nicht zu viel verraten: Für «Clock King», den verantwortlichen Verbrecher, hat bald die letzte Stunde geschlagen; in Freiheit, wohlgemerkt. Denn es stirbt nie etwas oder gar jemand in dieser US-amerikanischen Serie; mit Ausnahme der Hoffnung der Bösewichte, die Weltherrschaft an sich zu reissen.

Den Drehbüchern der 120 Episoden – viele davon sind Doppelfolgen – liegt ein positiv gemeinter Sauglattismus zugrunde, der seinesgleichen sucht. Wie es nur herausragenden Serien zu eigen ist, zieht auch diese sowohl Kinder als auch (männliche) Erwachsene gleichermassen in ihren Bann.

Politisch brisantes Umfeld

Stehen für junge Zuschauer die Knalleffekte, Kostüme und Schlägereien mit lautmalenden Riesensprechblasen («Klonk!», «Zzzzzwap!») im Vordergrund, sind es später Anspielungen vor dem Hintergrund der Entstehungszeit.

Denn immerhin war damals der Kalte Krieg noch in der heissen Phase. So herrschte beispielsweise Angst vor einem Atomkrieg, als der «Clock King» in der eingangs erwähnten Batman-Episode darauf abzielte, eine Cäsium- beziehungsweise Atomuhr zu stehlen, um für deren Herausgabe Lösegeld einzufordern.

Ein Streifen für die Ewigkeit

Die Serie war dermassen erfolgreich, dass die Macher schnell einen Film nachlegten. «Batman hält die Welt in Atem» zelebriert den Irrsinn in epischen 105 Minuten.

Eine Szene ist nichts weniger als Filmgeschichte. Grossartige zweieinhalb Minuten lang versucht Batman, eine Bombe mit brennender Lunte zu entsorgen und rennt mit ihr in den Händen durch ein Hafenviertel. Batmans Hindernisparcours besteht aus: zwei dicken Frauen beim Essen, zwei Nonnen, einer Frau mit Kinderwagen, einer Marschkapelle, einem Mann auf einer Leiter, einem schmusenden Paar in einem Boot, einer Gasflaschen-Sammelstelle, erneut den zwei Nonnen, wiederum der Frau mit Kinderwagen, zum zweiten Mal der Marschkapelle – und schliesslich einer Entenfamilie.

An dieser Stelle hält Batman inne und stellt mit absoluter Klarsicht fest: «Es gibt Tage, an denen man eine Bombe einfach nicht loswird.» Schliesslich findet er doch noch eine freie Stelle, um sie gerade noch rechtzeitig ins Wasser zu werfen.

Ein 50 Jahre altes Handy

Gerade dieses Auftürmen von Absurditäten macht den Reiz der Serie und des darauf basierenden Films aus. Eine besondere Rolle dabei spielt der eingangs erwähnte «Batgürtel», den Batman und Robin um die Hüften tragen. Darin findet sich die Lösung auf jedes, wirklich jedes erdenkliche Problem. So etwa das portable «Batphone», ein weiter Vorläufer des Handys: frei von einem Anschlusskabel, aber stilecht mit abnehmbarem Hörer.

Und zum Schluss erneut eine Frage an die Leserschaft: Angenommen, Sie würden an einer Helikopterleiter hängend einen Hai loswerden wollen, der sich an Ihrem Bein festgebissen hat. Mit Fausthieben ist nichts zu machen, wozu würden Sie also greifen? Zum Anti-Hai-Spray natürlich! Der Hai lässt von Ihrem Bein ab, fliegt ins Wasser – und explodiert.

