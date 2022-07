Lieblingsserie: Unbeholfene Dorfpolizisten auf Mörderjagd

Lieblingsserie Heiter bis tödlich in Oberbayern: Zwei chaotische Dorfpolizisten auf Mörderjagd Franz Hubert (Hubsi) und Johannes Staller geraten im Polizeialltag häufig an Tötungsdelikte, die eigentlich ausserhalb ihres Kompetenzbereiches liegen. Trotzdem gelingt es den beiden, die Straftaten aufzuklären – wobei sie dabei des Öfteren zu unkonventionellen Mitteln greifen. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Die Anfangsbesetzung der Serie «Hubert und Staller»: Im Bild rechts Hubert (Christian Tramitz) und Staller (Helmfried von Lüttichau) bei den Aufnahmen für die siebte Staffel. Bild: ARD/TMG/Chris Hirschhäuser

Angefixt wurde ich vorgängig vom Film «Die ins Gras beissen» zur ARD-Vorabend-Serie über die Provinzpolizisten mittleren Alters aus dem oberbayrischen Wolfratshausen «Hubert und Staller». Rein zufällig stolperte ich auf Netflix über den Film und entdeckte auch gleich die zwei weiteren Filme «Unter Wölfen» und «Eine schöne Bescherung» (ein Weihnachtsfilm) dazu.

Als ich alle Filme geschaut hatte, war da so eine leichte Enttäuschung in mir. Wie wenn eine Wahnsinns-Serie zu Ende geht, mit der man täglich mitgefiebert hat und dann plötzlich so eine (so traurig sich das jetzt auch anhört) Leere verspürt, weil einem die tägliche Dosis seiner Lieblingscharaktere fehlt. Ich als bekennender Serienjunkie kenne das Gefühl gut.

«Hubert und Staller» – die Fakten Genre: Kriminalkomödie

Episodenlänge- und anzahl: 164 Episoden à 50 Minuten

Erscheinungsjahre: Seit 2011

Originalsprache: Deutsch

Bewertung des Autors: 6/5

Umso grösser war meine Freude, als ich feststellte, dass auf dem Streaminganbieter Netflix ganze neun Staffeln mit jeweils rund 16 Folgen der Serie mit den überforderten Dorfpolizisten auf Mörderjagd verfügbar sind. Weitere Staffeln werden gedreht.

Weissbier und Weisswurst bei Zeugenbefragungen

Die Serie spielt sich im idyllischen oberbayrischen Wolfratshausen ab, das ich unbedingt mal besuchen möchte. Der Ort ist sehr ländlich und eben auch sehr klischee-bayrisch: Will heissen, traditionelle Dorffeste in Dauerschleife, Menschen, die sich in Dirndln, Lederhosen und verzierten Kniestrümpfen kleiden. In der Stadt ist vieles blau-weiss bemalt und zu Tisch wird ständig Weissbier getrunken und Weisswurst gezuzelt, freilich auch bei Zeugenbefragungen.

Franz Hubert (Hubsi) und Johannes Staller geraten im Polizeialltag häufig an Tötungsdelikte, die eigentlich ausserhalb ihres Kompetenzbereiches liegen. Und man könnte meinen, bei all den Toten gäbe es das kleine Wolfratshausen bald gar nicht mehr oder es bestünde nur noch aus der Polizeistation.

Trotzdem gelingt es den beiden, die oft «sehr kreativen» Straftaten aufzuklären, wobei sie sich nicht immer an Vorschriften halten, intuitiv handeln und des Öfteren zu unkonventionellen Mitteln greifen.

Auch der Polizeichef ist mit den Ermittlungen meist überfordert

Vorgesetzter von Hubert und Staller ist der etwas überhebliche Polizeirat Reimund Girwidz, der zu Beginn der Fernsehserie aus Dortmund in das Wolfratshauser Revier versetzt wird. Er ist vor allem um sein Ansehen innerhalb des Ortes besorgt, delegiert Aufgaben gerne ab und übernimmt nur ungern Verantwortung. Er hält sich für einen teamfähigen und besonders kompetenten Vorgesetzten – obwohl er regelmässig mit den Ermittlungsarbeiten überfordert ist.

Zu den immer wiederkehrenden Nebenrollen gehören der etwas schusselige aber charmante Polizeimeister Martin Riedl, die schlagfertige Gerichtsmedizinerin und Ex-Frau von Hubsi Anja Licht und Sabrina Rattlinger. Sie ist die Betreiberin des örtlichen Bäckerladens, in den sich Hubert und Staller immer wieder zurückziehen, um abseits von Girwidz ihre Fälle zu besprechen.

Yazid ist zunächst Inhaber eines mobilen Imbisswagens, doch bereits ab der zweiten Staffel betreibt er eine Kfz-Werkstatt mit dem Namen «Ich mach alles», nachdem sein Imbisswagen angeblich abgebrannt ist. Yazid wird von Hubert und Staller regelmässig zu verschiedenen Dienstleistungen herangezogen oder besorgt für Ermittlungen notwendige technische Geräte, wobei die beiden Polizisten immer wieder ihr Wissen über Yazids «halblegale» Geschäfte ausnutzen, um ihn zur Unterstützung zu nötigen.

Staller verlässt seinen Hubert

Die Serie würde ich als amüsant mit viel gutem Wortwitz, absurdem Slapstick und völlig überzeichneten Figuren bezeichnen – also ganz nach meinem Geschmack. Sie erinnert mich sehr an die Serie Rosenheim-Cops, die ebenfalls in Oberbayern spielt und in der es ebenfalls um fast tägliche Mordfälle in der Provinz handelt, die zwei etwas unbeholfene Polizisten lösen.

Mittlerweile heisst die bayerische Serie Hubert ohne Staller. Neu an der Seite von Hubert (Christian Tramitz, links) ist Reimund Girwidz (Michael Brandner), der ehemalige Polizeirat. Bild: ARD/TMG/Chris Hirschhäuser

Johannes Staller beendete leider seine Hauptrolle im Weihnachtsspecial «Eine schöne Bescherung», was mich wirklich traurig machte. Er trifft die Liebe seines Lebens und wandert mit Ihr nach Italien aus. Seither heisst die Serie Hubert ohne Staller.

Die Dorfpolizisten Girwidz und Hubsi mit ihrer neuen Revierleiterin (von links) Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau). Bild: ARD/TMG/Chris Hirschhäuser

An der Seite von Hubert ermittelt seitdem sein ehemaliger Vorgesetzter Reimund Girwidz, der nach einem missglückten Undercover-Einsatz – bei dem er sich aus Frust über seine Scheidung die Kante gegeben und alles vermasselt hatte – vom Polizeirat zum Polizeiobermeister degradiert und damit Hubert gleichgestellt worden ist. Die Revierleitung übernimmt dann Sabine Kaiser, die vom Serien-Charakter her sehr bereichernd für die weiteren Folgen ist.

Ich freue mich schon auf die elfte Staffel, die voraussichtlich Ende 2022 starten soll.

