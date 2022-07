Lieblingsserie Arrow: Ein moderner Held mit Pfeil und Bogen

Lieblingsserie Rambazamba mit Pfeil und Bogen: Wie ein moderner Robin Hood mit einer ganzen Stadt aufräumt Basierend auf einem Comicbuch, wurde die US-amerikanische Serie «Arrow» geschaffen – die man nur hassen oder lieben kann. Unsere Autorin Vanessa Varisco über ihre Begeisterung. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 04.07.2022, 16.57 Uhr

Oliver Queen. So der Name des Protagonisten. Ein Name, so gewöhnlich, dass man wünschte, in der deutschen Version der Serie «Arrow» wäre er mit Hans Muster übersetzt worden. Dabei ist der Protagonist doch alles andere als ein gewöhnlicher Mann. Mit Pfeil und Bogen jagt er Gauner, Mörder und Rabauken durch Starling City – jene, welche die Stadt im Stich gelassen haben.

«You have failed this city», raunt der moderne Robin Hood und Milliardärssohn, bevor er den Gejagten einen Pfeil zwischen die Augen schiesst und damit für Gerechtigkeit sorgen will.

Der moderne Robin Hood Oliver Queen der Serie «Arrow» alias Stephen Amell (Mitte) jagt mit seinem Team die Bösen von Starling City. Bild: PD

«Ach du heilige Makrele», dachte ich mir, als ich mich zur ersten Episode der Serie «Arrow» überreden liess. Handlung und Dialoge sind anfangs von einer ausserordentlichen Peinlichkeit gezeichnet, man schämt sich fast, Zeuge des Gesagten zu sein. Eine Episode halte ich durch, überlegte ich, das war’s dann aber.

«Arrow» – die Fakten Genre: Action, Fantasy

Episodenlänge und -anzahl: 170 Episoden à 42 Minuten

Erscheinungsjahre: 2012 bis 2020

Originalsprache: Englisch

Bewertung des Autors: 5/5

Es war hart, es war echt hart. Ich liess mir von der Jugend erklären, dass man dieses Gefühl der Fremdscham heutzutage «cringe» nennt. Die Dialoge in den ersten Episoden? Ich hatte Gänsehaut, weil's so «cringe» war. Was hielt mich also? Denn ich habe grundsätzlich keine Zeit, mir eine Serie anzusehen – tue ich es trotzdem, muss sie bombe sein.

Der Held mit der grünen Kapuze

Und das ist «Arrow»! Denn obwohl der Einstieg holprig ist, kann man sich nicht losreissen, und bald nimmt der Plot ordentlich Fahrt auf. Oliver Queen – gespielt vom bezaubernden, kanadischen Schauspieler Stephen Amell – ist nur einer der Gründe. Fünf Jahre war er verschollen auf einer Insel mitten im Ozean und kehrt als grosser Kämpfer und Schütze zurück, obgleich der Milliardärssohn vormals als Partylöwe und Schürzenjäger galt.

Natürlich bleibt seine Identität anfangs geheim, geschickt verbirgt er sein Gesicht hinter der markanten grünen Kapuze. Kein Wunder: Wer von Dächern aus Menschen mit eisernen Pfeilen niederstreckt, bewegt sich, gelinde ausgedrückt, am Rande der Legalität. So ist er nicht nur Jäger, sondern auch Gejagter. Als ihm die Polizei auf den Pelz rückt, schart er ein Team um sich. Ab diesem Moment legt die Serie einen Raketenstart hin: Die dynamische Gruppe schwärmt zur Verbrecherjagd aus. Spannung pur.

Und, da darf man auch mal ehrlich sein, es schadet eben nicht, dass die Hauptfigur von einem adretten, jungen Mann verkörpert wird.

Ursprünge in der Comicbuchwelt

Apropos dynamisch: Die Serie basiert, genau wie die des dynamischen Duos Batman und Robin, auf einer Comicserie. Geschaffen wurden die Bildbände Green Arrow von Mort Weisinger und illustriert von George Papp. Die erste Geschichte erschien 1941. Gewisse Schurken der Batman- und Arrowwelt feiern in beiden Serien einen glorreichen Auftritt, so etwa die beiden Schwerkriminellen Deadshot und Ra’s al Ghul.

Nerdig? Ja, definitiv und völlig zu Recht. Wer so was mag, ist hier an der richtigen Adresse. Neben den Batman-Analogien gibt es tatsächlich ein Crossover mit der Comic- und Serienfigur The Flash. Der Blitzmann – so nannte man diesen Globi auf Deutsch tatsächlich! – taucht in manchen Episoden auf, damit man gemeinsam Verbrechen bekämpfen kann. Grossartig.

Hirn aus, Film ab

Für wen eignet sich diese wunderliche Serie denn nun? Na ja, grundsätzlich für alle über 16 Jahre. Wegen Substanzen und Gewalt? Keine Sorge, das hält sich in einem absolut erträglichen Rahmen. Hier fliesst das Blut nicht in Strömen, aber es kommt natürlich zu Rangelerein. Gut, es sind gröbere Schlägereien.

Ansonsten geht eine Empfehlung raus an jedermann und jedefrau. Besonders an die Studentinnen und Studenten in der Lernphase, die nachts um zwei nach dem Büffeln einfach nur eine halbe Stunde Hirn aus- und Netflix anstellen wollen. Für all jene, die eine Schwäche für einen Protagonisten mit emotionalem Totalschaden haben, der sich den grossen Gefühlen verwehrt und dann doch die klischierte Liebe des Lebens findet. Eine Serie für Hoffnungsfrohe.

P.S. Die Filmmusik eignet sich übrigens bestens für 20-Kilometer-Joggingrunden morgens um 4 Uhr.

Hinweis: In dieser Rubrik stellen unsere Redaktorinnen und Redaktoren ihre liebste Serie vor.

