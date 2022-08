Lieblingsserie «Somebody Feed Phil»: Ein dürrer Amerikaner frisst sich um die Welt Er ist Drehbuchautor und Produzent: der 62-jährige New Yorker Philip «Phil» Rosenthal. Bekannt ist er für die von ihm produzierte TV-Serie «Everbody loves Raymond – Alle lieben Raymond». Er hat aber noch ganz anderes drauf. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 08.08.2022, 17.00 Uhr

Der deutsche Schauspieler Jürgen Tarrach ist gutem und viel Essen nicht abgeneigt. Er hat ein Kochbuch geschrieben, mit dem Titel «Einfach fressen». Was hat das mit einer TV-Serie zu tun? Nichts, aber es führt gut ins eigentliche Thema dieser Lieblingsserie ein: Denn nichts anderes tut der Protagonist Philip «Phil» Rosenthal – dieser dürre amerikanische Mensch, diese aufgestellte Paketschnur, frisst sich durch alle kulinarischen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Weltweit.

Phil Rosenthal reist in «Somebody Feed Phil» rund um die Welt, trifft Menschen und – vor allem – isst. Bild: Netflix

«Somebody Feed Phil» heisst die auf Netflix laufende Serie. Jemand möge Phil füttern. Und alle machen mit. Ob Hauben- oder Sternekoch in Mexiko, Hawker in Singapur, Foodmarkt in Bangkok, Deli in New York oder eine Trattoria in Italien. Er war überall. Und langt jeweils kräftig zu.

Rosenthal wurde im New Yorker Stadtteil Queens geboren und wuchs als Sohn jüdischer Eltern auf. Mittlerweile lebt er in Los Angeles, verleugnet aber seine Herkunft in keiner Weise. Immer wieder blitzt bei ihm spitzer jüdischer Humor durch, während er sich durch die verschiedensten Speisen probiert.

Wie bleibt der so dünn?

Faszinierend ist neben den verschiedenen Orten der Welt, an denen sich Phil durch die Kulinarik isst, die Tatsache, dass er nicht zuzunehmen scheint. Entweder hat er wunderbare Gene, einen äusserst begabten Kameramann oder wir werden getäuscht. Ich vermute Letzteres.

Würde ein sogenannter «Normalo» nur annähernd die in den jeweiligen Folgen vertilgte Menge an Futter und Alkohol zu sich nehmen, er oder sie sähe mindestens aus wie ein fetter Barockengel. Abgesehen davon, dass solche Mengen ungesund sein dürften.

«Somebody Feed Phil» – die Fakten Genre: Reality

Zu sehen auf: Netflix

Episodenlänge und -anzahl: 27 Episoden à 50 Minuten

Erscheinungsjahre: 2018 bis 2022

Originalsprache: Englisch

Bewertung des Autors: 5/5

Gut, man sieht ihn in den Folgen selten fahren, meist schlendert er. Zudem hat Phil die Tendenz, wenn ihn ein Bissen eines Gerichts beeindruckt, rumzuhampeln. Aber ob das die aufgenommenen Kalorien tatsächlich vollständig verbrennt?

Von ausgefallen bis Mainstream

Zu bewundern jedenfalls sind einerseits die Neugier und andererseits der Mut Rosenthals. Die Neugier, mit der er sich den Menschen nähert, die seine Leidenschaft für Essen teilen; der Mut, mit dem er sich auch in Nahrungsmittel verbeisst, die so überhaupt nicht wie solche aussehen. Frittierte Gottesanbeterinnen in Thailand, Innereien in Spanien, Fugu in Japan oder ganz simpel Lobster in Maine (USA).

Es ist eine Binsenwahrheit: Essen verbindet. Das wird in «Somebody Feed Phil» ziemlich eindrücklich gezeigt. Auch wenn sich die Serie mit ihrem Titel aufs Essen bezieht, im Vordergrund stehen doch immer die Menschen, die Rosenthal füttern. Er trifft auf renommierte Chefs, auf ambitionierte Köchinnen und Köche und viele sympathische Menschen, die ihm ihre Geheimtipps verraten.

In meiner Lieblingsfolge isst sich Phil durch Portland im US-Bundesstaat Maine. Funfact: Portland, Maine, ist das älteste Portland in den Vereinigten Staaten, älter als das bekanntere Portland, Oregon. Und was ist das Hauptnahrungsmittel in Portland, Maine? Lobster. In allen Zubereitungsarten. Wer sich dafür interessiert, wie Lobster gefangen werden, dem sei speziell diese Folge empfohlen. Ach was, im Grunde kann jede Folge empfohlen werden.

Ein letzter Funfact zur Serie: Diese wurde 2019 als beste «unstrukturierte Reality-Sendung» für einen Emmy nominiert. Passt.

Hinweis: In dieser Rubrik stellen unsere Redaktorinnen und Redaktoren ihre liebste Serie vor.

