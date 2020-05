Liefern Bäume Antworten auf Lebensfragen? Ein Selbstversuch bei einer Zuger Sinnesentfalterin Auf einem Spaziergang durch die Natur will Pia Funcke ihre Kunden näher zu sich selbst führen. Unsere Redaktorin hat einen Versuch gewagt. Vanessa Varisco 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Etwas eigenartig mutet die Situation zuerst doch an. Nachdem unsere Redaktorin über einen Kugelschreiber gestiegen ist – was sinnbildlich für das Überschreiten einer Schwelle steht – soll sie einen Baum berühren. Ihren Baum. Ganz genau soll sie ihn mit geschlossenen Augen ertasten, ihn von oben bis unten betrachten, das Grün der Blätter hoch oben in der Krone studieren. Eigenartig deshalb, weil sie im Büro steht und dort bekanntlich keine Bäume wachsen.

Es geschieht daher alles vor ihrem geistigen Auge. «Normalerweise fände das Treffen natürlich im Wald statt», erklärt Pia Funcke (68) per Videochat. Die aktuelle Coronakrise lässt dies aber nicht zu.

Normalerweise unternimmt Pia Funcke Spaziergänge in der Natur mit ihren Kunden. Bild: Maria Schmid (Zug, 10. Dezember 2019)

Die Zuger Sinnlichkeitsentfalterin steht aber tatsächlich im Grünen und gewährt uns dank technischer Möglichkeiten einen Einblick in ihre Arbeit. Als Sinnlichkeitsentfalterin hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in der Natur, die Lebensfreude und die Sinnlichkeit erleben zu lassen. Sodass jene in den Alltag eingebaut werden können. Unter normalen Umständen hätte entsprechend tatsächlich ein Baum dagestanden und wäre ertastet worden.

Zur Person Pia Funcke lebt in Edlibach. Sie lernte ursprünglich Lehrerin und wechselte bald in die Hotellerie. Dort arbeitete sie als Chef Housekeeping und später viele Jahre als selbstständige Housekeeping Coach. Ihre Liebe fliesse dabei zu den Menschen und ihrem Weg in den Selbstwert. «Da sind die Sinneserfahrungen von grossem Wert, denn damit erfährt sich jeder Mensch als einzigartig, unabhängig von der Arbeit, die er macht.» Seit 2018 arbeitet sie in ihrem Herzensbusiness als Sinnlichkeitsentfalterin.

Bäume liefern Antworten

Nach dem Übersteigen der Schwelle, arbeitet Funcke mit ihren Kunden an deren Intention. Konkret soll der Kunde eine Frage stellen, auf die die Natur eine Antwort bereit halten wird. Im beschriebenen Fall war sie relativ allgemein gehalten und lautete: Wie kann mehr Stabilität beziehungsweise Kontinuität im Leben erreicht werden, statt in einem ständigen Auf und Ab zu schwingen. Die erste Antwort liefert laut Funcke der Baum, den man sich ausgesucht hat. Sie fragt: «Wie sieht er aus?» Gross, dick, sehr raue Rinde und tief verwurzelt. Die Sinnlichkeitsentfalterin sucht einen solchen im Wald, in dem sie steht, und zeigt ihn der Redakteurin per Videochat. «Sie sehen, der Baum ist stabil. Und diese Stabilität im Leben erreichen Sie durch die Erdung und Verwurzelung in sich selber», führt sie aus.

Doch nicht nur der Baum liefert Antworten. Sie zeigt auf einen Haufen Äste. «Steht man da im Chaos – wie Sie manchmal fühlen mögen – ist es schwer und mühsam durchzusteigen», erläutert sie. Dann macht sie ein paar Schritte weg, unter ihren Füssen knistert trockenes Laub. «Das hingegen», sie deutet auf viele kleine feine Pflanzen, ein Farn beispielsweise, «ist Leichtigkeit und Lebensfreude.» Manchmal suche man ständig nach den grossen Momenten, wo man sich doch an den kleinen Dingen ebenso freuen könne. «Um Kontinuität zu erreichen, gilt es, im Moment zu leben», so Funcke und lächelt. Zwischen den Farnen könne man tanzen. Sie sagt:

«Es darf auch mal wild sein.»

Anhand solcher Beispiele beantwortet Pia Funcke die Intention ihrer Kunden. Sie scheint ein feines Gespür für die Natur zu haben. «Ich kann mich kaum vorbereiten und weiss nicht, was auf mich zukommt», beschreibt sie schliesslich die Herausforderungen ihrer Arbeit. Sie ergänzt: «Es ist auch eine Art Kunst, die Zeichen oder Inputs, die ich über die Sinne wahrnehme, so zu übersetzen, dass es für meine Kunden passt und sie jene verstehen können.» Üblicherweise berät sie Menschen, in einer schwierigen Situation. Beispielsweise wenn jemand arbeitslos ist oder es gilt, eine wichtige Entscheidung zu fällen.

«Allgemein Menschen, die eine Veränderung oder einen Wandel initiieren», so Pia Funcke. Auch für Teams bietet sie solche Angebote an. Wie sie Auskunft gibt, hat sie Kunden, die regelmässig zu ihr kommen, hätte aber gerne mehr Kundschaft: «Denn gerade jetzt ist es wichtig, in die Verbindung zu sich zu kommen.» Um so im Moment, im Kern anzukommen, denn daraus entstehe die Kreativität und die Schöpferkraft und beides sind Dinge, die es für den Wandel brauche.

Zauberwort heisst Selbstreflexion

Wer sich darauf einlässt, wird der Sinnlichkeitsentfaltung wohl etwas abgewinnen können. Das Zauberwort heisst wie so oft Selbstreflexion. «Ich bin immer sehr berührt, wenn ich erkenne, wie viel sich zeigen darf durch die Arbeit mit den Sinnen und deren Entfaltung», sagt die Edlibacherin dazu. Sie ergänzt: «Darüber in die Essenz und zum Kern eines Anliegens zu stossen, ist für mich immer wieder von neuem ein grosses Geschenk.»

