Lieferwagen und Tischdecke fingen Feuer: Zwei Feuerwehreinsätze im Kanton Zug Im Kanton Zug hatte die Feuerwehr am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag einiges zu tun. 28.11.2019, 11.04 Uhr

(fae) Am Mittwochabend, 27. November, kurz vor 19.30 Uhr, war ein Mitarbeiter einer Autowerkstatt in der Untermüli in Zug mit Schweissarbeiten an einem Lieferwagen beschäftigt. Dabei geriet das Fahrzeug in Brand, wie die Zuger Polizei mitteilt. Der 41-jährige Arbeiter reagierte umgehend und konnte die Flammen mit zwei Feuerlöschern selbstständig löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Zug (FFZ), die durch den automatischen Brandalarm alarmiert wurde, zog den Lieferwagen schliesslich ins Freie und löschte die letzten Glutnester. Anschliessend wurde die Werkstatt mit zwei Lüftern entraucht. Verletzt wurde niemand.

Zu einem weiteren Feuerwehreinsatz ist es ein paar Stunden später auch in Walchwil gekommen. Kurz nach 3 Uhr nachts ging die Meldung ein, dass eine Wohnung an der Zugerstrasse voller Rauch sei. Unter Atemschutz drang die Feuerwehr in die Räumlichkeiten vor und stellte fest, dass eine Tellerwärmeschublade unterhalb des Backofens in Betrieb war, darin eine Kunststoff-Tischdecke geschmolzen und dadurch eine starke Rauchentwicklung entstanden war. Die Wärmeschublade wurde in der Folge ausgebaut und die Wohnung entraucht. Die zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung anwesenden vier Personen konnten nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst Zug wieder in die Wohnung zurück.

Im Einsatz standen rund 60 Angehörige der Feuerwehr Walchwil und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.