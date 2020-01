Leserbrief Linke Grüne, echte Grüne oder Öko-Bünzli? «Die Reinkarnation des Bünzli», Ausgabe vom 18. Januar 22.01.2020, 14.11 Uhr

Die Gedanken eines gemäss eigener Einschätzung naturverbundenen und umweltbewussten SVP-Bürgers zur «Wiederverkörperung von gestorbenen Bünzlis» haben mich doch etwas irritiert.

Schön, dass jeder Schweizer auf öffentlichen Wegen spazieren darf. (Wie ist das wohl bei einem «Nicht-Schweizer»?) Aber dass sich das gleich verhalten soll wie beim Umweltschutz, wenn ein Dach begrünt wird, hat mich als Argument schon überrascht. Immerhin beruhigend, dass kaum ein SVPler auffindbar sein soll, welcher eine Alternative zu einer Ölheizung verbieten möchte.

Ein guter Grüner kann nun offensichtlich sowohl einer sein, der anderen seine Lebensweise und Ideologie per Gesetz aufzwingen will, als auch einer, der anderen nicht verbietet, ihren Beitrag an eine bessere und schönere Umwelt zu leisten. Ja, so steht es dort! Aber eben, da gibt es die sogenannten linken Grünen (wohl im Gegensatz zu den rechten Grünen!), welche nun auch in diesem Bereich traditionell zu staatlichen Interventionen, wie Gesetzen, Lenkungsabgaben und Subventionen, neigen würden. Und da sollen gar die Bünzlis aus dem Jenseits wieder auferstanden sein, nun in der Form des «Öko-Bünzli», der den lieben Nachbarn alles vorschreiben möchte.

Ach, wie konsequent ist da doch die SVP: Keine staatlichen Eingriffe irgendwelcher Art, uneingeschränkte Freiheiten beim persönlichen Verhalten, «Eigenverantwortung», wo sinnvoll und dann, um doch noch einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten: Begrenzung der Zuwanderung.

Das eine ist zwar (leider!) bis jetzt ungenügend und deshalb nicht zielführend. Das andere wirkt sich lediglich absolut minimal auf das Mikroklima im «Reduit Schweiz» aus, verbessert aber das globale Klima überhaupt nicht! Vielleicht braucht es doch noch etwas mehr!

Schön noch, dass nun sogar bei Teilen der SVP beim Klimawandel und dem menschgemachten Anteil daran, ein breiter Konsens herrscht (oder habe ich das jetzt falsch verstanden?), wobei weitere Forschung dazu eine reine Geldverschwendung sei, man diese jedoch netterweise nicht verbieten würde.

Moritz Keller, Cham