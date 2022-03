Linke Wahlallianz Nun stehen die Nominationen definitiv fest: Barbara Gysel soll in den Zuger Stadtrat, Tabea Zimmermann Gibson in den Regierungsrat An der Nominationsversammlung der Zuger SP wurde die gemeinsame linke Wahlstrategie für die Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2022 offiziell beschlossen. 11.03.2022, 15.35 Uhr

Barbara Gysel (SP, links) und Tabea Zimmermann Gibson (ALG). Bild: PD

In einer Demokratie sei es fundamental, dass alle Kräfte in den politischen Gremien eingebunden sind, heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. Die Regierungen von Stadt und Kanton Zug brauche ein starkes soziales und ökologisches Gewissen: «Dafür braucht es die Linke.» Deshalb haben die SP und ALG im Dezember angekündigt, sich für die Wahlen 2022 zu verbünden. Ziel war je eine linke Kandidatur für Stadt- und Regierungsrat zu stellen und sich innerhalb der Linken gegenseitig zu unterstützen. Die zuständigen Gremien haben diese gemeinsame Wahlstrategie an der Nominationsversammlung der SP am Donnerstagabend (10. März 2022) nun definitiv beschlossen.