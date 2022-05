LK Zug Damian Gwerder über seine Trainingsmethoden: «Fokussiert sein und mutig auftreten» Der Trainer des SPL1-Teams des LK Zug, spricht über den Umgang mit der Mannschaft und die aktuelle Situation im Team. Ernesto Piazza Jetzt kommentieren 02.05.2022, 18.00 Uhr

Trainer Damian Gwerder beim Handballspiel zwischen dem LK Zug und Yellow Winterthur in der Sporthalle Zug.

Seit Anfang März trainiert Damian Gwerder das SPL1-Team des LK Zug. Jetzt steht die Mannschaft erneut im Cup- und Playoff-Final. Unsere Zeitung hat mit dem Moutathaler über seine bisherige Bilanz, die aktuelle Situation, aber auch über den Umgang mit der Mannschaft sowie die Chancen, erneut das Double zu gewinnen, gesprochen.

Damian Gwerder, seit bald zwei Monaten sind Sie wieder Headcoach des SPL1-­Teams. Wie haben Sie das Team bisher erlebt – wie sieht Ihre Bilanz aus?

Damian Gwerder: Wir sind zwar noch nicht dort, wo ich mit dem Team sein möchte. Aber die Mannschaft zieht mit. Positiv ist für mich, wie die Truppe alles aufsaugt. Sie hat auch einen unbändigen Willen, besser werden zu wollen. Zudem funktioniert das Trainerkollektiv super.

Die Anfrage kam, als Sie eigentlich kürzertreten wollten. Warum haben Sie diese Aufgabe trotzdem nochmals übernommen?

Als mich Peti Stutz damals anfragte, ob ich die Mannschaft interimistisch bis Ende Saison übernehmen würde, war das für mich sofort sonnenklar. Das mache ich. Diese Aufgabe ist für mich auch eine Herzensangelegenheit.

Dabei hätten Sie sich zurücklehnen können und wollten unter anderem zu Hause das Büro aufräumen.

(Schmunzelt.)

Das habe ich auch mal gesagt. Es war eigentlich alles in die Wege geleitet. Ich gebe auf Mitte Jahr mein Mandat beim SHV als Assistent von Martin Albertsen bei der Akademie im OYM ab, genauso den Job als Nationaltrainer der U20. Und ich habe auf den Sommer hin in Muotathal, wo ich Primarlehrer bin, die Teamleitung gekündigt. Und ich sagte allen: Jetzt habe ich es dann schön.

Mit der Übernahme der SPL1-Headcoach-Tätigkeit haben Sie nun ein noch gedrängteres Programm. Heisst das auch, Sie müssen Prioritäten setzen?

Das ist schon so. Das eine oder andere kommt im Moment halt ein wenig zu kurz.

Was beispielsweise?

Ich habe von Beginn an gesagt, dass ich bereit bin, zu helfen. Ich mache aber zum Beispiel kein Videostudium. Dieser Teil kommt aktuell zu kurz. Aber dadurch, dass wir jetzt mit Brühl, Spono und Yellow immer wieder dieselben Gegner hatten, ist es auch nicht so schlimm. Ich bin sowieso ein Trainer, der sagt: Weniger ist mehr. Man muss bei jeder einzelnen Spielerin kleine Punkte ansprechen.

Als Primarlehrer muss man auch pädagogische Qualitäten mitbringen. Welche Werte können Sie so den Spielerinnen vermitteln?

Ich denke, das sieht man beispielsweise daran, wie ich versuche, mit einer Spielerin wie Celia Heinzer umzugehen. Wenn sie nicht das spielt, was sie spielen soll und kann, spreche ich es klar an. Im Gegenzug darf man sie bei guten Aktionen auch loben. Das Wichtigste, was ich den Spielerinnen mitgeben will, ist: Lächelt, habt Freude und Spass. Ich sage immer: Das Christkind kommt auf jeden Fall – ob ihr gewinnt oder verliert. Ein solcher Umgang hat gerade eine Spielerin wie Andrea Taiwan, die sich als rumänischer Profi anders gewohnt ist, wohl überrascht.

Es gab Spiele wie gegen die Spono Eagles, wo der LK Zug mit acht Toren Differenz zurücklag und die Partie doch noch kehrte. Wie schätzen Sie die qualitative Breite des Kaders ein?

Wir haben eine qualitative Breite, auch mit vielen jungen, talentierten Spielerinnen. Aber dieser Breite muss man das Vertrauen schenken, man muss sie Handball spielen lassen. Und zwar ebenfalls in Momenten, wo es mal nicht wie gewünscht funktioniert. Weil der Sport mittlerweile so schnell geworden ist, braucht es diese Breite. Denn praktisch keine Spielerin kann heute 60 Minuten auf konstant hohem Niveau durchspielen.

Einer dieser Momente war jüngst die zweite Hälfte gegen die Eagles. Da hatte man das Spiel in den ersten 30 Minuten klar im Griff, verlor im zweiten Umgang aber den Faden. Was soll die Mannschaft daraus lernen?

Dass man auf sich verändernde Situationen gefasst sein muss. Sei es dann im Cupfinal oder im Playoff-Final. Natürlich dürfen die Spielerinnen auch mal einen Fehler machen, das ist für sie ganz wichtig. Sie sind teilweise ja noch so jung. Beim angesprochenen Spono-Spiel waren es in der zweiten Hälfte aber zu viele Ballverluste. Zudem liessen wir verschiedene Topchancen liegen. Aber das gehört auch zum Entwicklungsprozess. Im besagten Spiel kam natürlich noch dazu, dass wir am Anfang der zweiten Hälfte des Spiels Celia Heinzer mit einer Knieverletzung verloren.

Augenfällig ist auch, dass die Truppe sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Sie scheint sich ein gewisses Selbstverständnis anzueignen. Wie sehen Sie das?

Das stimmt schon. Bei diesem Spiel gegen Spono, als wir 4:12 hinten lagen, wusste ich zu dem Zeitpunkt allerdings auch: Wenn die Eagles das Niveau durchziehen können, ist dieses Spiel für uns weg. Dass wir die Begegnung noch gekehrt haben, spricht sicher für die Truppe. Ich habe ihr aber auch gesagt, dass man nicht davon ausgehen könne, dass solche Rückstände jeweils wieder zu drehen sind, denn der Gegner muss es jeweils ebenfalls zulassen.

Nach einer Serie von neun Siegen in Serie – inklusive des Cup-Halbfinals gegen Brühl – folgten zum Finalrundenabschluss zwei Niederlagen. Die Mannschaft verlor – auch bedingt durch die Verletzung von Topskorerin Celia Heinzer – plötzlich etwas an Selbstverständnis.

Der Ausfall von Celia war für uns alle natürlich ein Schock. Sie hilft uns im Angriff und in der Deckung. Wir haben darüber gesprochen und die eine oder andere Rolle neu verteilt. In der ersten Hälfte gegen Brühl taten wir uns mit der Situation noch recht schwer. Die zweiten dreissig Minuten waren besser, die nehmen wir mit.

Das Saisonaus für Topskorerin Celia Heinzer Just in der wichtigsten Saisonphase muss der letztjährige Doublegewinner LK Zug auf seine Topskorerin verzichten. Im Spiel gegen die Spono Eagles vergangene Woche hat sich Celia Heinzer am Knie verletzt. Ein Anriss des Kreuzbandes zwingt sie zu einer mindestens sechs- bis achtwöchigen Pause. Der Zwischenfall ereignete, als sie bei einer Aktion unglücklich auf das Knie fiel. «Dieser Ausfall trifft uns hart», konstatiert LKZ-Headcoach Damian Gwerder. Umso mehr, da bei Celia Heinzer, die das EM-Qualifikationsspiel gegen Polen abgesagt hatte, gegen die Eagles viel Spielfreude und eine deutlich nach oben zeigende Leistungskurve erkennbar war. Gwerder sagt: «Ich habe Vertrauen in meine Truppe. Wir haben mannschaftsintern darüber gesprochen, werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen.» Und jetzt erst recht, soll das Credo für das Team sein, das die Finalrunde klar dominierte. (ep)

Im Playoff-Final hat der LK Zug, weil er Finalrundenerster ist, Heimvorteil. Kann diese Konstellation eine Rolle spielen?

Ja, darum wollten wir unbedingt Erster werden. Es sind zwar nicht weite Reisen. Aber die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen: Es kommen viele Zuschauer. Sicher wird eine grosse Zahl an Nottwiler Fans in unsere Halle kommen, aber zu Hause werden es bestimmt mehr Zuger sein. Das hilft. Das trägt. Gerade für die jungen Spielerinnen ist es sehr motivierend, vor so einer Heimkulisse zu spielen.

Jetzt kommen für den LK Zug mit dem Cupfinal und dem Playoff-Final nur noch Derbys gegen Spono. Was erwarten Sie dabei?

Motto war, als ich angefangen hatte: Erwarte nichts, aber sei auf alles gefasst. Das weiss die Mannschaft. Ich habe also null Erwartungen. Wenn man aber zwei Titel zu verteidigen hat, will man beide wieder gewinnen. Bis es aber so weit sein soll, da haben wir noch ein hartes Stück Arbeit vor uns. Wir und Spono begegnen uns auf Augenhöhe. Hier entscheiden Kleinigkeiten. Für uns gilt: sehr fokussiert zu sein und mutig aufzutreten.

Die aktuelle Saison geht zu Ende. Sie haben sich entschieden, eine weitere Saison als SPL1-Headcoach in Zug anzuhängen. Hatten Sie schon Zeit, sich Gedanken bezüglich der Saison 2022/23 zu machen?

Nein, da muss ich ehrlich sagen, das ist mir noch zu weit weg. SPL1, Akademie, Schule, dann sollte ich die U20-WM vom 20. Juni bis 3. Juli in Slowenien vorbereiten, bei der die Schweiz auf Kroatien, Kasachstan und Österreich trifft. Das absorbiert mich aktuell noch so stark, das schaffe ich schlichtweg nicht. Und nach der WM geht es dann erst in die Ferien. Darauf freut sich meine Frau ganz besonders – und ich mich natürlich auch.

Direkte Konkurrenten wie die Eagles oder Brühl sind in der Kaderplanung weit fortgeschritten. Wie sieht es beim LK Zug aus?

Dass Steffi Eugster zurück zu Herzogenbuchsee geht, ist bekannt. Sibylle Scherer dürfte aufhören. Hinter dem Verbleib von Andrea Taiwan steht noch ein Fragezeichen. Ria Estermann hat sich hingegen entschieden, eine Saison anzuhängen. Darüber freuen wir uns sehr. Aus diversen Gründen sind die Spielerinnengespräche etwas in den Hintergrund gerückt. Ich bin aber überzeugt, dass wir – auch bestückt mit jungen Talenten – nächste Saison erneut ein schlagkräftiges Team aufs Feld schicken.

