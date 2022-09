Handball LK Zug verspielt die Führung Die Zuger Handballerinnen warten weiterhin auf den ersten Meisterschaftssieg. Michael Wyss 25.09.2022, 15.03 Uhr

Die Zuger Handballerinnen warten weiterhin auf den ersten Meisterschaftssieg in der SPL1. Am vierten Spieltag musste sich der LKZ bei seinem Gastspiel am Bodensee bei der HSC Kreuzlingen, welche mit zwei Siegen und zwei Unentschieden erfolgreich startete, mit einem 28:28-Unentschieden abfinden. «Wir führten zur Pause 15:11 und müssten das Ding durchziehen. Doch in der Schlussphase waren wir zwischenzeitlich wieder mit zwei Treffern in Rücklage. Diesen Punkt nehmen wir deshalb, momentan ist jeder Zähler wichtig in unserer Situation», analysierte die routinierte Akteurin Jacqueline Hasler-Petrig nach Spielschluss.